10× nebezpečná epidemie ve filmu. Od realistických začátků po apokalyptické konce

Jedním z vedlejších efektů současné koronavirové krize je i to, že takřka ustal nebo dostává jinou podobu společenský život, mezi nějž patří i návštěvy kina. Ta jsou zavřená a vy se tak mnohem více než jindy obracíte k nabídce televizního vysílání, streamovacích platforem nebo k obsahu vaší domácí videotéky.

Všude naleznete filmy, jejichž tématem je nákaza, pandemie, virus, který se nebezpečně šíří. Tyto snímky spadají do širší množiny katastrofických filmů a jejich žánrová forma je různá. Mají podobu zombie hororů, sci-fi, thrillerů, dramat či metaforických podobenství. Snažili jsme se, aby výběr snímků s tímto tématem byl co nejpestřejší a proto tu naleznete i milostný nebo animovaný příběh. Otázkou ale zůstává, zda si je máte pustit právě teď. Berte proto tento výběr jako připomenutí toho nejlepšího, co v subžánru pandemických či nákazových filmů vzniklo a dobu, kdy si je pustíte, necháme na vašem uvážení. Smrtící epidemie Poprvé se virus objeví v roce 1967 v žoldáckém táboře kdesi v Zairu. Americká vláda naordinuje radikální léčbu bombou, která ho v jediném okamžiku vymaže z povrchu. Znovu se virus objeví téměř o třicet let později. Do Zairu odlétá bakteriologický tým americké armády, vedený plukovníkem Samem Danielsem (Dustin Hoffman). Jeho varování o závažnosti choroby, která se přenáší dotykem a má velmi rychlý průběh a stoprocentní úmrtnost, však na první pohled nikdo z nadřízených nevěnuje pozornost. Ale jen na ten první. Generál McClintock (Donald Sutherland) chce celou záležitost ututlat a zbavit se Sama, jehož muži mezitím zjistili, že mají co do činění se supernebezpečným virem. Nazvou ho Motaba, aniž tuší, že ho generálové už déle než čtvrt století mají v archívu bakteriologických zbraní. Do tuhého začne jít v okamžiku, kdy pašeráci zvířat propašují do USA opičku, která je přenašečem viru Motaba. Objevují se první nemocní. V Bostonu epidemiologové podniknou přísná opatření a podaří se jim zabránit šíření nákazy. Zcela opačná situace je však v malém městě Cedar Creek, kam se Sam se svými muži vydá navzdory příkazu nadřízeného, generála Forda (Morgan Freeman), aby se do případu nepletl. Nákaza se děsivě šíří a generál McClintock nechá městečko neprodyšně uzavřít armádou. Sam a jeho muži ve spolupráci s týmem své bývalé ženy Robby (Rene Russo) zjistí, že jde o mutaci původního viru, která se přenáší vzduchem. McClintock prosadí v bezpečnostní radě radikální řešení. Chce zlikvidovat Cedar Creek stejně jako kdysi tábor žoldáků. Když se nešťastnou náhodou nakazí také Robby, rozhodne se Sam k zoufalému činu. Dramatický fiktivní snímek upozorňuje na reálné nebezpečí v podobě šíření viru a zároveň se ostře staví proti armádním experimentům. Vojenský lékař v této oslavě obyčejného hrdinství zoufale pátrá po neznámém nositeli viru, aby získal sérum proti nákaze. Boj odhodlaných expertů s časem je však komplikován zájmy vysokých vojenských činitelů, kteří jsou pro utajení své biologické zbraně ochotni obětovat životy nevinných civilistů. Originální název: Outbreak (1995)

IMDb 6,6 • ČSFD 73 % • Rotten Tomatoes 60 % Kde si film můžete pustit: iTunes Pro informace o dostupnosti filmů ve vybraných v online službách jsme využili skvělý český web Filmtoro.

28 dní poté Skupinka aktivistů, bojující za práva zvířat, vtrhne do laboratoře, kde vědci zkoumají opice, infikované vzteklinou. Ochránci pustí opice z klecí ven a ty je okamžitě pokoušou a nakazí. O 28 dní později se pracovník kurýrní služby Jim (Cillian Murphy), který měl nehodu, probudí v nemocnici z kómatu a zjistí, že budova zeje prázdnotou. Zděšený, osamělý a zmatený mladý muž nemocnici opouští, aby objevil celou hrůzu. Londýn se naprosto vylidnil a nakažení v něm ho pronásledují. Pak potká Selenu (Naomie Harris) a Marka (Noah Huntley), kteří ho zasvětí do toho, co se stalo. Virus zlikvidoval téměř celé město a proměnil lidi v krvelačné netvory. Selena pozná, že i Mark je infikován smrtelným virem, proti kterému není obrany, a v pudu sebezáchovy ho zabije. Jim se Selenou procházejí městem a uvidí světlo v jednom z oken činžáku. Najdou v něm Franka (Brendan Gleeson) s jeho dcerou Hannah (Megan Burns), kteří si z bytu udělali nedobytnou pevnost. Frank má malé rádio, na němž chytá vojenské vysílání. Z něj se dozvídá, že nějaká šance na záchranu je. Vydávají se proto k vojenské jednotce kdesi mimo město. Ale deprimovaní trosečníci netuší, že na ně číhá ještě větší hrozba. Režisér Danny Boyle předává prostřednictvím filmu divákům brutální vizi apokalypticky opuštěného Londýna a lidí, kteří se stávají tváří v tvář smrtelnému viru cyniky a ztrácejí emoce. Tvůrcům totiž nešlo jen o působivý obraz následků zkázy civilizace, nýbrž zejména o mezilidské vztahy. Tvrdá a nelítostná Selena během událostí pochopí, že kromě boje o holé přežití existuje třeba i sebeobětování nebo láska. Zpočátku nesmělý a tak trochu naivní Jim se proměňuje v rozhodného muže, jenž je odhodlán nasadit vlastní život. Komorní příběh, těžící z kontrastu vylidněného, pustého města a nedotčené krásy venkovské krajiny, se tak stává poselstvím o tom, jak destruktivní je ztráta přirozené lidskosti. Originální název: 28 Days Later (1995)

IMDb 7,6 • ČSFD 72 % • Rotten Tomatoes 87 % Kde si film můžete pustit: Filmbox, Netflix, iTunes, O2TV

Nákaza Kde leží hranice mezi civilizovaným světem a světem chaosu, strachu a paniky? V katastrofickém thrilleru režisér Steven Soderbergh komplexně vypovídá o rozpadu základních mezilidských vazeb pod vlivem šířící se infekce. Neznámý virus zde mutuje a mění se ve smrtící epidemii. Mezi lidmi se pod vlivem strachu z nákazy vytrácí přirozený kontakt. A nejen mezi těmi cizími, ale i bližními v rodinách. Každé zakašlání, sáhnutí na kliku u dveří, podání mobilu na baru sousedovi, který ho tam zapomněl, placení kreditní kartou, znamená riskovat smrt. Tísnivá atmosféra se stupňuje a my čekáme, kdy exploduje. Malé informovanosti obyvatelstva ze strany oficiálních orgánů a médií o tom, co se ve skutečnosti děje, se snaží využít ke svým cílům samozvaný společenský mesiáš s ne příliš altruistickými pohnutkami chování. Pravými hrdiny v chaotické a o čas hrající partii protichůdných zájmů se stávají lékaři a vědci. Nenechávají se omezovat vyhláškami a nařízeními a sázejí na své individuální schopnosti rozlišit, co je v dané chvíli nejsprávnější a nejpotřebnější. Mohou dělat chyby a přehmaty, ale jejich odvaha a způsobilost vzít na sebe odpovědnost za osudy druhých a ručit za svá rozhodnutí třeba životem, z nich činí neokázalé velikány. Nákaza: nic se nešíří tak rychle jako strach Kde leží hranice mezi civilizovaným světem a světem chaosu, strachu a paniky? V katastrofickém thrilleru Stevena Soderbergha hledá odpověď elitní herecké obsazení. Soderbergh bujení nákazy ukazuje s až laboratorní precizností. K ukázce jejího vzniku použije mistrovskou vizuální zkratkou se součinností netopýra a vepře, který se po úpravě dostane na stůl luxusní asijské restaurace. Vzdává se přitom pompéznosti a dramatičnosti jako typických rysů obdobných žánrových soukmenovců a sází raději na budování sugestivní atmosféry. V jeho strohém, odosobněném stylu podání katastrofického námětu s ústředním mottem lidského doteku chybí zdánlivě prostor pro empatii. Uvnitř pod chladným zevnějškem se ale ukrývá hřejivá naděje v sílu lidské individuality a její schopnosti se správně rozhodovat. Originální název: Contagion (2011)

IMDb 6,7 • ČSFD 66 % • Rotten Tomatoes 85 % Kde si film můžete pustit: Google Play, Rakuten, iTunes, O2TV

12 opic Vězeň James Cole (Bruce Willis) je poslán z postapokalyptického roku 2025 do roku 1996, aby prozkoumal okolnosti vzniku virové epidemie. Neznámý padouch vypustil do ovzduší nebezpečný vir, jenž během dvou let připravil o život pět miliard lidí. Zůstala hrstka přeživších, která přebývá izolovaně v podzemí. Se svým údělem se ale nehodlá smířit. Vysílá proto prostřednictvím stroje času do inkriminovaných let konce dvacátého století nedobrovolné dobrovolníky z řad vězňů, kteří mají sbírat vzorky a odhalit zdroj nákazy. Vědci pak tyto informace vyhodnotí a vyvinou protilátku, která by umožnila v 21. století návrat lidí na povrch zemský. Výměnou za tyto služby je vězňům slíbeno prominutí zbytku trestu. James se ale omylem dostane do roku 1990. Dezorientovaný je převezen do psychiatrické léčebny. Zde se seznámí s psychiatričkou Kathryn (Madeleine Stowe) a pacientem Jeffreym (Brad Pitt). Při druhé misi už je úspěšnější a opět se setkává s Kathryn. Bere ji jako rukojmí a postupně přicházejí na stopu radikálního ekologického hnutí Armáda dvanácti opic, o němž z budoucnosti ví, že za pár dní způsobí zmiňovanou virovou epidemii. Za tímto podvratným hnutím ve skutečnosti stojí Jeffrey a James si klade otázku, zda před ním v roce 1990 nemluvil pod vlivem uklidňujících prostředků o virech, jež nyní teroristická organizace používá. Ukáže se ale, že Armáda je neškodná ekologická organizace a že šiřitelem viru je někdo jiný, jehož si James pamatuje ze snu. Na první zhlédnutí obtížně pochopitelná hříčka časových paradoxů, v níž cestovatelé v čase na pokraji zhroucení a lidské příčetnosti zjišťují, že tím, že chtěli změnit budoucnost, mají vlastně podíl na jejím vzniku. Brad Pitt maniakálně přehrává a vaše mozkové závity pracují na plný pohon, abyste pochytili všechny nuance paranoidní úvahy o nevyhnutelnosti osudu z dílny režiséra Terryho Gilliama. Originální název: Twelve Monkeys (1995)

IMDb 8,0 • ČSFD 87 % • Rotten Tomatoes 90 % Kde si film můžete pustit: Filmbox, Netflix, iTunes, O2TV

Resident Evil Na počátku 21. století dojde v tajných podzemních laboratořích všemocné biochemické společnosti Umbrella Corporation k nákaze nebezpečným virem. Centrální počítač laboratoře, zabývající se genetickým výzkumem, proto zablokuje východy z tzv. Úlu a všechny zaměstnance, zasažené virem, zlikviduje nervovým plynem. Do objektu pod městem Raccoon City je vysláno komando, jež má vyřadit počítač Red Queen z provozu. Elitní komando dostává úkol, který je otázkou života a smrti. Izolovat virus, který ohrožuje celé lidstvo a zjistit jeho příčinu. Brzo se dopátrají toho, že všechno je ještě horší než čekali. Virem zasažení zaměstnanci nejsou ani živí ani mrtví. Nyní jsou z nich mimořádně agresivní zombie, nemrtvé bestie, které se skrývají v místě katastrofy. Jediné jejich škrábnutí nebo kousnutí infikuje zasaženého, který se okamžitě začne měnit v jejich druh. K několikačlennému týmu se nuceně přidá Matthew, tvrdící, že je policista, a manželský pár Alice (Milla Jovovich) a Spence. Oba patří k zaměstnancům bezpečnosti Umbrelly a oba trpí dočasnou ztrátou paměti. Alice později pochopí, že pomáhala Mattovi sehnat důkaz proti nezákonným praktikám Umbrelly, zatímco její manžel chtěl zákeřný T-virus výhodně prodat konkurenci. Akci přežijí jen Alice a Matt. Jsou však stejně rozděleni a Alice se po čase ocitá ve zpustlém městě, v němž řádily osvobozené zombie. Survival hororová hra od Capcomu, jež nabízí strašidelný zážitek v prostředí zamořeném oživlými mrtvolami, zaujala vedle mnoha hráčů i režiséra Andersona. Snímek má klasickou podobu počítačové hry, kdy hrdinové neustále likvidují stále znovu a znovu se objevující nepřátele. Kromě nemrtvých přivádí na scénu také zmutované dobrmany a děsivé vetřelecké monstrum, vyznačující se dlouhým slídivým jazykem. Originální název: Resident Evil (1995)

IMDb 6,7 • ČSFD 69 % • Rotten Tomatoes 37 % Kde si film můžete pustit: momentálně není dostupný

Já, legenda Druhý celovečerní snímek režiséra Francise Lawrence je adaptací stejnojmenné předlohy jednoho z nejvýznamnějších autorů sci-fi žánru Richarda Mathesona. Režisér se při jejím převedení vzdává vnějškové okázalosti a rozehrává spíše komorní drama ve velkém prostoru. Ten je tvořen přerostlou vegetací a ulicemi, zacpanými prázdnými automobily. Lawrence nám dává poznat pravidla tohoto světa a pomalu odkrývá, co se v něm přihodilo. Lékaři s nadějí oznámili převratný objev nového léku na rakovinu, vyvinutého genetickou úpravou viru spalniček. Místo záchrany však přišla zkáza, když svět zachvátila pandemie zmutovaného viru, která vyhubila většinu lidstva. Ty, co přežili, změnila ve světloplachá, krvežíznivá monstra. V ulicích New Yorku se pokouší ulovit jelena poslední nenakažený obyvatel města a možná i poslední zdravý člověk na Zemi, vojenský výzkumník Robert Neville (Will Smith), který je proti viru imunní. Se stále většími obtížemi si obstarává potravu, i když všeho ostatního má dostatek. Už tři roky, den co den, vysílá do éteru svou zprávu a hledá ve městě další přeživší. Ze stínů jej pozorují zmutované oběti celosvětové pandemie, kteří sledují každý jeho krok a čekají, až udělá osudovou chybu. Při životě ho drží naděje, že se mu podaří za pomocí vlastní krve vyrobit protilátku, která zvrátí dopad geneticky upraveného viru. Po smrti feny, která ho doprovázela, zůstává ve zničeném světě zcela sám a zmítán zoufalstvím podnikne útok, při němž masakruje nakažené mutanty. Ocitne se přitom v pasti, z níž by nedokázal uniknout, kdyby se mu nedostalo nečekané pomoci. Brzy nato sice zjistí, že jeden ze vzorků experimentálního séra funguje, nově probuzená naděje na záchranu lidstva je však vzápětí ohrožena dalším útokem mutantů. Tvůrci vnesli do žánru kromě akčních scén i psychologické prvky. Soustřeďují se na jednání osamělého jedince, který se snaží nejen přežít, ale i nezešílet. Přes sporný závěr a kvalitu triků tkví největší hodnota snímku právě v tom, jak dokonale se vžijete do jeho situace. Originální název: I Am Legend (2007)

IMDb 7,2 • ČSFD 78 % • Rotten Tomatoes 68 % Kde si film můžete pustit: Netflix, iTunes, O2TV, Rakuten

Soudný den Smrtelný virus už vyhladil stovky tisíc lidí ve Velké Británii. Aby britská vláda zabránila dalším úmrtím, rozhodne se postavit zeď, která by zadržela nakažené ve Skotsku, zemi vzniku epidemie. Sama zeď je tak masivní bariérou, že se nikomu nepodaří dostat ven ani dovnitř. Uplyne dlouhých 25 let a virus jménem „Sekáč“ je skoro úplně zapomenut. Jenže teď znovu začíná v Londýně vylézat na povrch. Vláda nemá na výběr a musí za bariéru poslat elitní jednotku, jejímž úkolem je objevit práci doktora Kana, který byl už jen kousek od objevení léku na virus. Nikdo netuší, co je čeká za zdí, ale to, co tam tým objeví, přesahuje nejdivočejší představy kohokoliv z nás. Postkatastrofický akční sci-fi thriller se po prologu z roku 2008 odehrává v roce 2035. Skotsko bylo izolováno od okolního světa kvůli pandemii smrtícího viru. Ten se ovšem po sedmadvaceti letech objeví i v Londýně. Špičková policistka Eden Sinclair (Christine Tomlinson) je vyslána jako velitelka výsadku, aby z domněle vymřelého Glasgowa dopravila protilátku, pravděpodobně vyvinutou doktorem Kanem (Malcolm McDowell). Ve městě však komando narazí na násilnické a kanibalistické punkery. Později se Eden setká s Kanem, z něhož se stal feudální vladař, odmítající vnější svět. Béčková podívaná, provázená Kaneovým komentářem, otevřeně čerpá z mnoha žánrových vzorů, z nichž nejpatrnější jsou Šílený Max, Útěk z New Yorku a Resident Evil. Režisér uplatňuje svou zálibu v krvavých scénách, přičemž v brutální akci míchá nejrůznější styly a odkazy na historické epochy. To vše propojuje s jednoduchým politickým podobenstvím a krutým humorem. Originální název: Doomsday (2008)

IMDb 6,0 • ČSFD 60 % • Rotten Tomatoes 51 % Kde si film můžete pustit: momentálně není dostupný

Dokonalý smysl Michael (Ewan McGregor) je talentovaný kuchař. Epidemioložka Susan (Eva Green) se vzpamatovává ze zklamání v lásce a do dalšího vztahu se jí nechce. To se změní, když pozná Michaela. Zatímco se oni opatrně sbližují, lidé na celém světě se začínají cítit podivně, jakoby něco ovlivňovalo jejich emoce. Objeví se v něm údajně nikoliv nakažlivá nemoc, jejímž prvním příznakem je ztráta čichu. Záhadná choroba pokračuje a postižení ztrácí nejen čich, ale i chuť a nakonec sluch. Snímek se odvíjí v několika liniích. Milostným příběhem se prolínají autentické záběry nepokojů, bídy a ekologických zvěrstev v různých částech světa i popis toho, jakým způsobem se lidé se ztrátou smyslů vyrovnávají a čím se je snaží nahradit vzhledem k tomu, že smysly ovlivňují také vzpomínky a paměť. I když je hlavní hrdinkou epidemioložka, nejedná se tu primárně o pátrání po vzniku onemocnění či o nalezení protilátky, jako třeba ve snímku Nákaza. Režisér k žánru filmů o globálních katastrofách přistupuje trochu jinak než jeho žánroví kolegové. Tvůrce, pohybující se mezi žánry love story, psychologického dramatu a katastrofického filmu, zajímají více vztahy zpočátku citově vyprahlých a bezradných protagonistů, traumatizovaných svou minulostí, ale i davovou psychózou. Popisuje i rozdílné reakce lidí, kteří chtějí přežít. Zatímco jedni rabují, druzí se snaží pracovat. Depresivní atmosféru snímku podtrhují sychravé, větrné počasí a pochmurné industriální reály Glasgowa. Jak jednotlivé smysly odumírají, vytrácí se i jejich evokace z plátna. Mizí obrazy vzpomínek, zvuk a nakonec s poslední ranou zůstane na plátně jen tma. Za pomocí zajímavých stylistických prostředků tak i divák nabývá dojmu, že společně s postavami ztrácí sluch. Režisérovi se tímto velmi subtilním způsobem podařilo zpracovat katastrofické téma a dát mu intimní a současně ekologický ráz, když naznačuje, že možným důvodem této globální katastrofy je to, že lidé zanedbali své životní prostředí a následně i sami sebe. Originální název: Perfect Sense (2011)

IMDb 7,1 • ČSFD 75 % • Rotten Tomatoes 57 % Kde si film můžete pustit: momentálně není dostupný

Světová válka Z Děj stejnojmenné knihy Maxe Brookse začíná pacientem nula v Číně, prvním kousnutím a pomalým, leč nezastavitelným šířením infekce do celého světa. Cítíme z něho nejistotu a paniku lidí, která se s rostoucí pandemií mění v šílenství. Proměňuje se i vnímání samotného románu. To, co na začátku působilo jako béčkový zombie horor, po čase získává podobu mixu hororu, antiutopie a společenské kritiky, zabalené do populárního postapokalyptického žánru. I ambicí scenáristů bylo natočit něco víc než obyčejnou zombie vyvražďovačku. Režisér Marc Forster se nevyžívá v nechutných záběrech na vnitřnosti, ale sází spíše na postupné budování napětí. Atmosféra zmatku, křiku, strachu a beznaděje na nás dýchne od prvních záběrů, kdy se hlavní hrdina uprostřed zpanikařeného davu snaží dostat svou rodinu do bezpečí. Gerry Lane (Brad Pitt) je expert OSN na krizové situace, který uprostřed apokalypsy musí najít zdroj nákazy, bez jejíž lokalizace nelze v boji s nepřítelem uspět. Jen tak se totiž dá vyvinout vakcína, která by ochránila zbytky lidstva. Pacient nula musí být vypátrán a z něj je třeba vyrobit protilátku. Světová válka Z: recenze filmu Nejambicióznější a nejepičtější zombie projekt posledních let doplácí na nerozhodnost, zda chce být víc letním blockbusterem s videoherní strukturou vyprávění nebo něčím přemýšlivějším. Toto pátrání je realizováno ve videoherním módu. Gerry vždy někam přijede, dostane k ruce nějaké spolupracovníky, s nimiž odhaluje indicie, které mu pomohou při pátrání v další destinaci, kam je poté poslán a kde hádanku dále rozplétá. A přitom zdolává zombíky. Marc Forster chtěl vytvořit útvar na pomezí akčního zombie hororu, katastrofického thrilleru typu Soderberghovy Nákazy, detektivky, cestopisu, rodinného dramatu a apokalyptického podobenství konce lidské civilizace, ukazujícího, jak v důsledku ohrožení dostává zabrat lidská humanita. Chtěl vlít vyčpělému subžánru trochu krve do žil a uspokojit stejnou měrou popcornové diváky, videoherní pařiče i ty, kteří od tohoto druhu filmu očekávají nějaký sociologicko-politický přesah a komentář. Vytvořil určitě nejepičtější zombie projekt posledních let, kterému se ale nepodařilo všechny své ambice dokonale naplnit. Originální název: World War Z (2013)

IMDb 7,0 • ČSFD 75 % • Rotten Tomatoes 66 % Kde si film můžete pustit: Filmbox, Netflix, iTunes, O2TV