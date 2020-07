15 skvělých filmů česky a zdarma. Víme kde jen najdete online

Když se chcete podívat na povedený film zdarma a česky, nemusíte "pirátit". Vybrali jsme 15 filmů, které najdete na YouTube či Seznam.cz, jsou zcela zdarma a přitom určitě stojí za shlédnutí. Najdete zde zástupce více žánrů, takže si určitě vyberete (a případně rozšíříte rozhled).

U mě dobrý Proč vidět: Kvalitní pohodová česká komedie V zahrádkářské kolonii na Libeňském ostrově se počátkem 90. let schází v malé hospůdce U Buddyho parta kamarádů, nepříliš úspěšných spokojených outsiderů. Bývalý disident Tonda, rybář Láďa s kamarádem Frantou, nesmělý Kája, Tondův otec Balun, či bývalý kouzelník Mrklas (přezdívka z Mr. Class). Kamarádi hrají desetníkový mariáš, prožívají drobné životní radosti i ústrky, ovšem jednoho dne se spojí, aby pomohli Kájovi, který se stal obětí bandy skořápkářů. Mrklas vymyslí podraz, potřebuje však pomoc všech štamgastů Tondovy hospůdky. Samozvaní mstitelé nadšeně vezmou spravedlnost do svých rukou a pustí se do velkého dobrodružství. Film režíroval jeden z nejúspěšnější polistopadových režisérů Jan Hřebejk (Pelíšky, Musíme si pomáhat, Pupendo), o nádherné vykreslení charakterů postav se postarala spousta známých herců a hereček, například Bolek Polívka, Jiří Schmitzer, Lenka Vlasáková, Miroslav Vladyka, Josef Somr, Petr Forman, Boris Hybner, Jakub Kohák. Vážnější tvorba režiséra Jana Hřebejka vám možná nemusí sednout, ale tuhle pohodovou komedii se nenechte ujít. Režie: Jan Hřebejk

Jan Hřebejk Hodnocení: ČSFD 65 %

Jestli se rozzlobíme, budeme zlí Proč vidět: Nejlepší film komediální dvojice Bud Spencer a Terence Hill Psaly se sedmdesáté roky, v ČR vládla hluboká normalizace a západní kapitalistická tvorba u nás nebyla moc vítána. Výjimkou byly komedie. Zejména italské, kde se v hlavní roli objevovala dvojice Bud Spencer a Terence Hill. Oba byli Italové, avšak v polovině šedesátých let si zvolili anglicky znějící pseudonymy, pod kterými se pak proslavili po celém světě. V dobách největší slávy na jejich filmy chodily do kin miliony diváků. Dokázali "prodat" nejen své herecké a komediální schopnosti, ale také svoji skvělou fyzickou kondici – od dětství velký Bud Spencer závodně plaval, byl nejen mnohonásobným mistrem Itálie, ale také prvním Italem, který zaplaval 100 m pod 1 minutu. Terence Hill byl naopak v dětství neduživý, zdravotní problémy však řešil soustavným cvičením. Věnoval se plavání (získal stříbro a bronz), veslování, ale také gymnastice. "Jestli se rozzlobíme, budeme zlí" se řadí na vrchol jejich společné tvorby. Ve filmu hrají dvojici závodníků soupeřící o zbrusu nový závodní speciál - buginu. Když auto společně získají, tak jim ho banda gangsterů zničí. Což dvojici přátel rozzlobí... Film je dokonalou ukázkou toho, co milovali miliony diváků malých i velký. Pamětníci rádi zavzpomínají, ostatní se mohou podávat, u čeho jsme se jako děti královsky bavili. Pokud máte raději westerny, tak vřele doporučuji skvělý Malý unavený Joe od stejné dvojice. Originální název: ...Altrimenti ci arrabbiamo

...Altrimenti ci arrabbiamo Hodnocení: IMDb 7,5 • ČSFD 85 %

Django Proč vidět: Nejkultovnější spaghetti western Psal se rok 1966 a žánr zvaný spaghetti western zatím nebyl moc známý. Tehdy začínající a ještě nepříliš známý herec Franco Nero dostal roli ve filmu Django. Režisér Sergio Corbucci už zkušený byl a kromě komedií už zkusil i pár prvních westernů; těsně před Djangem natočil například Navajo Joe s tehdy neznámým Burtem Reynoldsem v hlavní roli. Franco Nero jako jeden z mála italských herců měl charisma, drsný pohled a tak dostal roli osamělého pistolníka. Ten je nejen rychlejší, než ostatní, ale také neváhá zabít každého, kdo se mu postaví do cesty. Django se obecně považuje za jeden z nejdrsnějších spaghetti westernů – bičují se zde ženy, řežou uši a střílí z kulometu. Hudba, kterou složil Luis Bacalov, je sice variací na skladby Ennia Morriconeho, přesto je skvělá. Django má několik oficiálních a neoficiálních pokračování – současná generace diváků asi bude znát jen western režiséra Quentina Tarantina z roku 2012 pod názvem Nespoutaný Django. Stojí za zmínku, že v tomto filmu Tarantino použil nejen legendární titulní píseň z původního filmu, ale navíc se původní Django, tj. Franco Nero, potká s novým. Originální název: Django

Django Hodnocení: IMDb 7,2 • ČSFD 72 % • Rotten Tomatoes 92 %

Motýlek Proč vidět: Životopisné kriminální drama o nezlomnosti lidského ducha Autorovi knižní předlohy Henrimu Charrièrovi (1906 - 1973) bylo pětadvacet let, když byl odsouzen na doživotí a deportován do nechvalně proslulé věznice na Ďábelských ostrovech ve Francouzské Guayaně, kde si odpykávali trest nejhorší zločinci. Tamní podmínky byly nelidské, režim tvrdý a naděje na únik prakticky neexistovala. Hlavní postava Charriére, podle tetování přezdívaný Motýlek, však odmítl rezignovat. Myšlenka na útěk byla to jediné, co ho udržovalo při životě. Získal pro ni i dalšího vězně, slabošského, intelektuálně založeného Degu, jenž se do trestnice dostal za padělání peněz. Několik nezdařených pokusů Motýlkovi vyneslo přísnou samotku a kruté zacházení, přesto bojoval dál. Film, natočený podle autobiografické knihy, vznikl v roce 1973. Ujal se ho Franklin J. Schaffner, režisér slavné Planety opic a držitel Oscara za film Generál Paton. V hlavních rolích excelují Steve McQueen a Dustin Hoffman. Není bez zajímavosti, že při natáčení filmaři věznici vystavěli dle originálních stavebních plánů. Jde o přesnou repliku, což potvrdil i sám autor předlohy Charriére, když se byl podívat na natáčení. Originální název: Papillon

Papillon Hodnocení: IMDb 8,0 • ČSFD 88 % • Rotten Tomatoes 71 %

Rebelové Proč vidět: Český muzikál se skvělou hudbou a tanečními čísly Písničkový retrofilm z let 60 – tak se nejlépe dají popsat Rebelové. V půvabném výtvarném stylu atmosféry konce šedesátých let vypráví film jedné velké lásce, které však dějiny nebyly zrovna nakloněny. Maturantka Tereza a kluk, který utekl z vojny jsou hlavní hrdinové příběhu, ve kterém má dominantní úlohu hudba a tanec. Děj filmu posouvají nejznámější hity ze 60. let a povedená taneční čísla. Jde o třetí celovečerní filmu režiséra Filipa Renče (Requiem pro panenku, Román pro ženy), který filmem v roce 2001 navázal na muzikálový divadelní boom, který potkal českou divadelní scénu po sametové revoluci. Ač film není bezchybný a příběh občas skřípe a je muzikálově plochý, stylizace filmu je špičková, atmosféra šedesátých let strhující. Hlavní dvojice Zuzana Norisová a Jan Révai se svých rolí zhostili se ctí a písně jsou skvěle zazpívané. Film Rebelové je zkrátka o době, která bude pro mladé diváky objevem a pro ty starší spíše silnou vzpomínkou. Režie: Filip Renč

Filip Renč Hodnocení: IMDb 6,7 • ČSFD 69 %

Všichni moji blízcí Proč vidět: Realistický film o událostech před druhou světovou válkou. Příběh se odehrává rok před vypuknutím druhé světové války, bezprostředně po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938. Na pozadí historických událostí můžeme sledovat osud židovské rodiny, která se po svém vyrovnává s přicházejícími událostmi. Poetický příběh lidí se tak odehrává na tragické pozadí v podobě historických týdeníků a rozhlasových zpráv. Film si kladl především za úkol přiblížit reálnou historickou postavu pana Nicholase Wintona. Tento Angličan přišel koncem roku 1938 do Prahy, aby uskutečnil svůj plán na záchranu 669 židovských dětí, které by jistě neunikly tragickému osudu. Ač je režisér Matěj Mináč natočil film jako svůj první (a zatím poslední) hraný celovečerní film, dokázal vytvořit absolutně uvěřitelný a velmi realistický příběh. K tomu mu velkou měrou pomohl výborný scénář Jiřího Hubače. Skvělé herecké výkony vše jen korunují. Tento neprávem opomíjený film si nenechte ujít. Režie: Matej Mináč

Matej Mináč Hodnocení: IMDb 7,3 • ČSFD 82 %

3:10 Vlak Do Yumy Proč vidět: Jeden z nejlepších westernů posledních 20 let Bezcitný a sebevědomý pistolník Ben Wade se svou bandou zločinců a vrahů přepadnou poštovní dostavník. Bez milosti všechny postřílejí a uloupí peníze. Jenže Wade udělá chybu a je zatčen. Zločince je však třeba dopravit k soudu. O to se má postarat eskorta dobrovolníků, ke které se přidává rančer Dan Evans. Má totiž dluh, který není schopen splatit a slíbených 200 $ odměny je spousta peněz. S bandou nelítostných zabijáků v zádech se však transport stává drsným a téměř nesplnitelným úkolem. Pistolník i rančer vědí, že tahle cesta rozhoduje o jejich dalším osudu. Čas se krátí a vlak do Yumy odjíždí ve 3:10... Ve filmu si zahrály hvězdy Russell Crowe, Christian Bale, Ben Foster, či Peter Fonda. Jméno režiséra filmu, Jamese Mangolda, vám asi bude povědomé díky Oscarovému filmu Walk the Line, natočil však i filmy Logan: Wolverine, Le Mans '66 nebo Země policajtů. Poctivé a nudné dobro se tak v klasickém westernu střetává s charismatickým a zábavným zlem. Na jedné straně se hraje se o svobodu, na druhé o čest, úctu rodiny a duši dospívajícího syna. 3:10 Vlak Do Yumy je zkrátka kvalitně odvedený řemeslný snímek, jež si užijete hlavně díky dvojici charismatických hlavních představitelů. Zejména fanoušci westernů by si ho neměli nechat ujít. Originální název: 3:10 to Yuma

3:10 to Yuma Hodnocení: IMDb 7,7 • ČSFD 79 % • Rotten Tomatoes 89 %

Na život a na smrt Proč vidět: Válečný film natočený na základě skutečných událostí V noci z 27. na 28. června 2005 jsou čtyři členové amerických elitních jednotek Navy SEALs vysazeni helikoptérou v afghánských horách. Úkolem operace Red Wings je na nedaleké základně Talibánců zneškodnit jednoho z jejich pohlavárů, blízkého přítele Usámy bin Ládina. Hned na začátku ale řeší problém, který nečekali. Narazí na místního pastevce, ještě chlapce, a vojáci rázem stojí před morálním dilematem: mají dítě zabít anebo ho pustit a riskovat prozrazení? Rozhodnou se pro druhou možnost. Chyba. V krátké chvíli čelí obrovské přesile po zuby ozbrojených Talibánců a následuje krvavá bitva na život a na smrt. Předlohou filmu se stala vzpomínková kniha Marcuse Luttrella, jediného vojáka, který krvavý střet s Talibanem přežil a který svou knihou porušil svaté pravidlo SEALs o jejich operacích veřejně nemluvit. Právě Marcus Luttrell obdržel od pozdějšího prezidenta George W. Bushe Námořní kříž, druhé nejvyšší vojenské vyznamenání za statečnost. Poručík Michael Murphy byl posmrtně vyznamenán Medailí cti. Není bez zajímavosti, že před začátkem natáčení navštívil režisér Peter Berg rodiny zemřelých vojáků. Ostatně také skutečný Marcus Luttrell, autor předlohy, kterého hraje Mark Wahlberg, se ve filmu také třikrát objevuje. Film byl navíc natočen poměrně levně. Stál okolo 40 milionů amerických dolarů, točil se pouhých 42 dní a hlavní hvězdy Taylor Kitsch a Mark Wahlberg pracovali za minimální plat, stejně jako režisér Peter Berg, který bral povinný minimální plat 17 000 amerických dolarů týdně. Originální název: Lone Survivor

Hodnocení: IMDb 7,5 • ČSFD 75 % • Rotten Tomatoes 75 %

Ip Man Proč vidět: Skvělý film o učiteli bojového umění, u něhož se učil i Bruce Lee Čína, rok 1935. Kluby bojových umění v městě Foshan nabírají na popularitě a Ip Man je nezpochybnitelným vládcem umění Wing Chun, čím dál populárnější verze Kung Fu. Klidný život jeho rodiny a přátel však převrátí vzhůru nohama japonská invaze. Poté, co odmítne učit okupační vojáky svému umění, je přinucen bojovat o své vlastní přežití v sérii výzev, jež vyvrcholí soubojem na život a na smrt s nejlepším japonským bojovníkem. Film o dnes už legendárním učiteli techniky Wing Chun natočil v roce 2008 režisér Wilson Yip. Hlavní roli si zahrál skvělý Donnie Yen, který patří k naprosté špičce. Není bez zajímavosti, že ač Yen umí mnoho bojových technik, tak před touto rolí znal z Wing Chun pouze základy a to co předvádí ve filmu, se naučil během devíti měsíců. Natáčení filmu se zúčastnil i nejstarší Yip Manův syn Ip Chun jako konzultant. Film Ip Man získal na Hong Kong Film Awards ocenění Nejlepší film. Po velkém úspěchu natočil Donnie Yen další tři filmy o Ip Manovi, ač je o tomto herci známo, že nabídky jiných filmových hitů zásadně odmítal. Události ve filmech jsou sice skutečným životem Ip Mana pouze inspirovány, než aby šlo o reálné vykreslení jeho života, to však nemění nic na tom, že jde o jedny z nejlepších bojových filmů posledních let. Originální název: IP MAN

IP MAN Hodnocení: IMDb 8,0 • ČSFD 86 % • Rotten Tomatoes 85 %

IMDb 8,0 • ČSFD 86 % • Rotten Tomatoes 85 % Kde si film můžete pustit: Vapet

(youtube.com/watch?v=Wbs2JwS56gM​)

Vzkaz v láhvi Proč vidět: Velmi kvalitní severská detektivka Po osmi letech strávených v Severním moři doputuje tajemný vzkaz v láhvi až na stůl kriminálního Oddělení Q, které se specializuje na staré nevyřešené případy. Detektiv Carl Mørck a jeho asistent Assad jsou vtaženi do temného případu vraždícího psychopata, sektářské víry a unesených dvojic sourozenců, jejichž zmizení nikdo nehlásil. Jen co detektivové začnou záhadu rozplétat, věci se dají do pohybu v ďábelském tempu. Třetí díl krimisérie podle knižních předloh spisovatele Jussiho Adler-Olsena navazuje na to nejlepší z tradice severských detektivek. Pokud máte rádi detektivky, tak jste asi příběhy o Oddělení Q četli a víte, že patří k tomu nejlepšímu z tohoto žánru. Ze zfilmovaných detektivek tato patří k těm nejlepším a i když jde už o třetí film, tak jde dle mnoha ohlasů o ten nejkvalitnější. Možná někomu nebude po chuti pomalejší rozjezd, ale pak vás nenechá film vydechnout a čeká vás jízda v tryskovém tempu. Originální název: Flaskepost fra P

Flaskepost fra P Hodnocení: IMDb 7,0 • ČSFD 87 %

Lovci hlav Proč vidět: Chytrý severský thriller dle bestseleru Jo Nesba Ač z románů severského spisovatele Jo Nesba je neznámější série knih se specialistou na sériové vraždy, detektivem Harrym Holem, tak tento plodný autor napsal i jiné, neméně kvalitní knihy. A právě román Lovci hlav je předlohou tohoto filmu. Děj? Zdá se, že Roger Brown má všechno, co si člověk může přát. Je nejúspěšnějším lovcem hlav (vyhledávačem talentů) v Norsku, za manželku má překrásnou galeristku a vlastní úchvatný dům. Nic není ale zadarmo – a tak si žije nad poměry a potají krade umělecká díla. Když Roger najde ideálního kandidáta na pozici ředitele firmy a zároveň je tentýž člověk majitelem Rubensova Lovu na kance, jednoho z nejžádanějších obrazů v historii moderního umění, myslí si, že konečně zbohatne a se se finančně nezávislým. Vše se ale začne komplikovat. A šeredně. Pokud máte obavy z norské produkce, tak této kriminálce určitě dejte šanci. Čeká vás originální a patřičně krvavá jízda, nechybí hromada překvapení a spousta černého humoru. Na tento perfektní severský thriller se podívejte. Originální název: Hodejegerne

Hodejegerne Hodnocení: IMDb 7,5 • ČSFD 82 %

Prezident Blaník Proč vidět: Satirická reflexe současné politiky Seriál Kancelář Blaník asi většina z vás zná. Běží od roku 2014 na internetové televizi Stream, kde bylo dosud uvedeno pět řad, plus nějaké speciální díly. Jeho hlavním hrdinou je fiktivní lobbista Tonda Blaník (Marek Daniel), který ovlivňuje chod české politiky svou zakázkovou prací pro její jednotlivé aktéry. Ve celovečerním filmu hlavní hrdina Tonda Blaník ohlásí prezidentskou kandidaturu, v kampani slíbí například máslo a lithium do každé rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny. Kandidaturu na Hrad však nakonec nepodal, když se jeho asistentovi Žížalovi nepodařilo doručit včas podpisové archy na ministerstvo vnitra. Přesto Tonda Blaník pokračuje ve snaze zachránit českou zemi a ukázat jejím obyvatelům, jak se mít líp. Ve filmu zůstávají zachovány zůstávají i Tondovy trademarky jako vulgární mluva, chození na záchod s telefonem, bossing nebo nájezdy na boty. K nim se přidávají povedené gagy typu představování pražských památek čínským zájemcům o ně. Od prezidentských voleb jsme se zase dostali zase dál a situace je ještě absurdnější než v roce 2018, kdy byl tento film natočen. Přesto určitě stále stojí za shlédnutí. Režie: Marek Najbrt

Marek Najbrt Hodnocení: IMDb 6,3 • ČSFD 64 %

Zámek v oblacích Proč vidět: Jeden z nejlepších animovaných filmů pro malé i velké Japonské kreslené filmy nabízejí poetiku, hloubku a tolik vrstev, kterých americké pohádky pro masového diváka nikdy nedosáhnout. Zejména díla režiséra a scénáristy Hajao Mijazakiho. Zde nejde o jednoduchý kreslený film, který jde po srsti. V tomto fantasy příběhu nemáte šanci odhadnout, co bude následovat, nečekejte jednoduchou a černobílou hru na dobro a zlo. Mladá dívka Sophie, co by ošklivé káčátko se zlatým srdcem se na počátku příběhu stává obětí magie zlomyslné čarodejnice, která ji přemění na stařenu. Sophiinou jedinou nadějí se zdá být vyhledat mladého čaroděje Howla, jehož zázračný dům na muřích nohách obchází po vrcholcích hor nad městem. Když se jí to s nemalým vypětím podaří, začne zde pracovat jako uklízečka a domácí. Pomalu objevuje taje a záhady, které Howlův chodící dům skrývá. Do pohledného mladého čaroděje se zamiluje, ale čeká ji těžká zkouška. Oficiální český název filmu je lehce zavádějící, více by seděl překlad anglického názvu Howl's Moving Castle, "Howlův kráčející zámek". Film stál 24 miliónů dolarů a není bez zajímavosti, že v anglické verzi čaroděje mluví Christian Bale. Vedle Cesty do fantasie a Princezny Mononoke představuje Zámek v oblacích to nejlepší z animované japonské tvorby. Originální název: Howl no ugoku širo

Howl no ugoku širo Hodnocení: IMDb 8,2 • ČSFD 85 % • Rotten Tomatoes 87 %

Kladivo na čarodějnice Proč vidět: Jak snadno lze zneužít neomezené moci nad životy lidí Jeden z nejznámějších filmů Otakara Vávry vznikl podle stejnojmenného románu Václava Kaplického a podle dochovaných soudních zápisů z čarodějnických procesů z let 1678-1695. Inkvizitor Boblig, povolaný do města Šumperka, aby vyšetřil přestupek jedné žebračky, zkonstruuje proces, jehož metody zaručují doznání všech obžalovaných. Proti spořádaným a ušlechtilým občanům se náhle vynoří moc, která pod rouškou očišťování kraje od čarodějnic sleduje pouze vlastní obohacení a která neváhá pro tento cíl ničit všechny odpůrce a obětovat životy desítek nevinných lidí... Film vznikl na konci šedesátých let minulého století, na scénáři s Vávrou spolupracovala i Ester Krumbachová, přičemž obohatili scénář neskrývanou analogií s politickými procesy 50. let, jejichž hrůza začala vycházet v 60. letech najevo. Kladivo na čarodějnice je film, který by měl každý vidět, neboť je stále aktuální. Ukazuje, nejen jak snadno lze zneužít moci nad lidmi, ale také jak atmosféra strachu, manipulace, vyhrožování často stačí, aby se lidé nechali zlomit. Přidejte hrůzu fyzického mučení a zlomíte kohokoliv. Pokud nastavíte pravidla tak, aby se je v podstatě nešlo neporušit, tak pak lze zlikvidovat prakticky kohokoliv. Režie: Otakar Vávra

Otakar Vávra Hodnocení: IMDb 7,9 • ČSFD 88 %

