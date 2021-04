Další výběry filmů, které se vám budou určitě líbit. To nejlepší v různých žánrech

Během vyšetřování se však hlavní hrdina zaplete do víru zapomenutých podvodů a křivd, které odhalují spletitou síť osobních a politických skandálů. Ty vyvrcholí jedné nezapomenutelné noci v Čínské čtvrti. Temná a dusná atmosféra provází celý film až do neočekávaného závěru.

Hlavní hrdina je v podstatně obyčejný chlap, který má jen hodně peněz a velký smysl pro spravedlnost. Postava Batmana zde ustupuje do pozadí před hlavním záporákem filmu Jokerem. Toho si zahrál talentovaný Heather Ledger; dokonalé a poctivé ztvárnění rozpolcené, duševně narušené postavy ho však nakonec možná stálo život, krátce po natočení filmu zemřel na předávkování prášky na spaní.

Komiksy se v očích mnoha diváků postavily na úroveň pohádek, přitom to nejsou filmy jen pro děti či geeky. Temný rytíř je druhý díl z trilogie o Batmanovi, ale dokonale funguje i sám o sobě a můžete ho zhlédnout, i když předlohu neznáte a nejste fanoušky komiksů.

Poté, co se fiktivní magnát Kane odebere na věčnost, sledujeme jeho životní příběh. Ve filmu je sestavuje novinář a využívá k tomu filmové týdeníky a rozmluvy s pamětníky. Postupně se mění perspektiva, ze které hlavní postavu vnímáme.

V jádru je to kvalitně natočený film s jednoduchým a celkem předvídatelným dějem, ale herecké výkony Jacka Nicholsona a Morgana Freemana působí natolik opravdově, že snadno vtáhnou do příběhu. Budou vás skvěle bavit, protože ačkoli oba čelí smrti, nechybí jim smysl pro humor. A nakonec donutí přemýšlet, co byste dělali vy, kdyby vám zbýval poslední rok života.

Tento film nesbírá nejvyšší hodnocení filmových kritiků, přesto si vysloužil pozici v našem výběru. Neoslní ani technickým zpracováním či originalitou scénáře, ale má v sobě něco, co mnohé filmy nedokážou.

Vesničko má středisková

Proč vidět: Nejslavnější komedie Jiřího Menzela​

Jedinečná česká komedie se opírá o scénář Zdeňka Svěráka, režii Jiřího Menzela a řadu hereckých osobností v čele s Rudolfem Hrušínským. Svou oblibu a vysoké hodnocení si získala za nenásilné dávkování humoru, leckdy lehce nahořklého, ale o to více odrážejícího realitu života na českém venkově osmdesátých let.

„Děláš velkou chybu, Jaromíre. To se ti vymstí.“ „Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš...“ „Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore?“ Některé repliky z filmu zlidověly a v podstatě každý v Česku chápe jejich kontext. Neuškodí si je ale osvěžit, film totiž ani po opakovaném zhlédnutí jen tak neomrzí.

Příběh mentálně zaostalého závozníka Otíka ale není tím, co z filmu dělá neobyčejně zábavnou podívanou. Jsou to vtipné situace zakomponované do jednotlivých scén, které sjednocuje atmosféra doby a Jiří Menzel ji dokázal velmi dobře vystihnout.

Hodnocení IMDb: 83 %

Žánr: Komedie

Původní název: My Sweet Little Village

Režie: Jiří Menzel

Hrají: János Bán, Marián Labuda, Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Petr Čepek, Rudolf Hrušínský, Milena Dvorská

Původ a premiéra: Česko, 1985

Délka: 98 minut

Kde si film můžete pustit: Netflix, O2TV, Aerovod, Starmax, Voyo, Prima Videopůjčovna