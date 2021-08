28. ročník multižánrové Besedy u Bigbítu představí na třech scénách padesátku účinkujících

Polská zpěvačka Brodka jako headliner na poslední chvíli doplnila program Besedy u Bigbítu, jejíž osmadvacátý ročník proběhne 6. a 7. srpna v Tasově u Veselí nad Moravou. Festival je už počtvrté za sebou vyprodaný a jeho přidanou hodnotou je tradičně reprezentativní výběr nezávislé hudební scény z obou zemí bývalé federace.

Beseda u Bigbítu

6. - 7. 8. 2021, Tasov u Veselí nad Moravou

https://www.besedaubigbitu.cz/

https://www.facebook.com/besedaubigbitu/

Náhrada zahraničních headlinerů na poslední chvíli

Během své kariéry se Brodka z mladé hvězdy televizní hudební soutěže dokázala proměnit v suverénní vývozní artikl polské nezávislé scény. Na svém letošním albu Brut stírá hranice mezi přírodním a syntetickým zvukem a ve srovnání s minulostí je ještě angažovanější ve svých postojích a textech. Ústředním tématem její desky jsou otázky rasy, genderu či společenských rolí. Poprvé ji představí v Česku právě na Besedě jako náhrada za Black Country, New Road.

Bára Ungerová a Jan Kratochvíl se svou kapelou DVA bodují živelnou kombinaci popsongů, kabaretu i kuchyňského beatboxu. Patří k nejúspěšnějším českým kapelám v zahraničí a na příští rok chystají velký návrat s novou deskou. Ještě předtím ale na Besedě odehrají jeden z exkluzivních koncertů. Místo původně plánované temnoty Flying Horseman tak s DVA během sobotní noci oslavíme radost, že vůbec můžeme být spolu.

Zavedení minimálně na evropské půdě jsou také Bratři, Jiří a Ondřej Veselí, kteří kombinují chytlavou taneční elektroniku, techno a ambient. Hlavním hnacím motorem jsou Jiřím hrané živé bicí, melodické motivy a sekvence vytváří Ondřej na analogové a modulární syntezátory. Na Besedě se objevili před čtyřmi lety a už tehdy se hodně tančilo, takže se očekává, že rozpumpují páteční večer jako náhrada za Snapped Ankles.

Britské kapely Black Country, New Road a Snapped Ankles kvůli horšící se epidemiologické situaci v Británii a belgická kapela Flying Horseman z důvodu zrušeného navazujícího turné v Německu svou účast na Besedě zrušily až minulý týden. Pořadatelé si proto moc váží reakcí návštěvníků, jež všechny změny v programu přijali velmi vstřícně.

A i když nepřijedou aktuálně na Mercury Prize nominovaní Black Country, New Road, které pořadatelé považovali za svůj promotérský opus magnum, návštěvníci festivalu se mohou těšit na maďarské Chemical Brothers Freakin’ Disco, kteří ve své tvorbě kombinují jazzové kořeny, uklidňující space plochy a taneční analogové techno. Experimentální skladby maďarské čtveřice se sotva kdy dostanou pod 6 minut, navzdory absenci vokálu vás ale rozhodně nečeká žádná jednolitá nuda, o čemž se během uplynulého víkendu mohli přesvědčit návštěvníci znojemského Šramlfestu.

Zvíře jménem Podzim, Zrní a písničkáři

Základní akcent Besedy ale spočívá především na inspirativních umělcích z obou zemí bývalé federace, ať už jde o zavedená jména nebo objevy. K současným největším festivalovým tahákům určitě patří držitelé dvou cen Anděl za rok 2019, ansámbl Zvíře jménem Podzim, což je „superskupina“ okolo Jakuba Königa, který své pochybnosti, pocity i přání formuluje za pomocí elektronického producenta Aid Kida, zpěvačky a klavíristky Marie Kieslowski a dalších zkušených muzikantů.

Hudebník Aid Kid, se navzdory mladému věku stačil podílet na mnoha výrazných projektech domácí scény, jako je deska Lenky Dusilové Řeka. Živé sety staví na improvizaci vlastních tracků, ve kterých kombinuje emotivní beaty a gradující struktury. V Tasově v premiéře představí písničky z jeho nové desky Collections.

Nezaměnitelná poetika, práce s elektronikou i svébytný skladatelsko-producentský přístup, v němž fúzují žánry, jsou typickými znaky jedné z nejvyzrálejších živých kapel české hudební scény a to Zrní. Stálice domácí elektropopové scény, dvojice post-hudba, letos přišla s pandemickým albem Svět na konci roku nula, které je hudebně i textově ještě tíživější a agresivnější než předchozí tvorba. Základem skladeb jsou stále popové melodie a refrény, produkce a texty ale najednou prozkoumávají hlubiny rychle se šířícího chaosu.

Mutanti hledaj východisko nejsou pro návštěvníky Besedy žádnou neznámou. Už v minulosti zde předvedli svou alternativní a těžko zaškatulkovanou show, kterou snad nejlépe vystihuje termín divnorap. Dvoučlenný projekt Matka na ně navazuje svou směsicí undergroundového rapu, elektroniky a dubstepu.

Milovníci poetiky elektropopových Midi Lidi si přijdou na své i u jednoho z objevů loňského roku s názvem Koňe a Prase. Valmezské trio ve svých textech kladou zábavnou formou důraz na ekologické problémy či různé formy společenské kritiky, hudebně se zase vyžívají v jednoduchosti.

Osobitý projekt Hrubá Hudba spojuje dva zdánlivě vzdálené světy. Tradiční horňácký folklor s nu-jazzem. Jedněmi z těch, kteří se rozhodli oživit poněkud skomírající žánr folku a country, je pak pražské seskupení Severní nástupiště. V poetické hudbě písničkáře Jana Senfta, který si říká Člověk krve, ožívají magické příběhy z jeho rodného kraje kolem Stříbrné Skalice. Tajemné lesy, opuštěné kostely, zříceniny, zaniklé vesnice.

Výrazné federativní zastoupení

Hojné bude i zastoupení slovenských interpretů a skupin. Po předloňském znamenitém setu s Antigonou se Katarzia na Besedu vrací s Celibátem. Na nové desce na prahu třicítky jako žena i umělkyně dozrála. Svěřuje se, proplouvá pochybnostmi, hledá cestu k vnitřnímu pokoji a ke zdravým mezilidským vztahům.

Katarína Máliková před čtyřmi lety na desce Pustvopol unikátně míchala folklor s jazzem a elektronikou. Na novince Postalgia ale do stejné řeky nevstupuje. Tentokrát se vydala vstříc synthpopu, jenž svým minimalismem v mnohém připomíná třeba norskou Susanne Sundfør.

Kristin Lash & Jakob Grey patří mezi výrazné mladé osobnosti slovenské hudební scény. Oba vystudovali konzervatoř v Praze, poté se vrátili do Bratislavy, kam je mimo jiné přitáhlo i ocenění v prestižní soutěži Nové tváře slovenského jazzu. Od té doby se představili na pódiu společně se světovými hvězdami jako jsou Stanley Clark či Candy Dulfer. Na přelomu roku se tato sympatická dvojice na chvíli oprostila od komplikovanějších postupů a vydala křehké folkové singly.

Rapper a producent Fvck_Kvlt se od zbytku rapové scény výrazně liší a sám se hlásí spíše k hardcorové a punkové DIY scéně, ze které vzešel. Jeho živá vystoupení jsou bezprostřední, temná a plné surové punkové energie.

Celkově se na třech scénách představí padesátka účinkujících. Své zástupce na festival doveze i Startér Radia Wave a další umělci vystoupí v rámci ostatních doprovodných programových bloků. A to tradiční Soutěže písničkářů a Apollónovy návštěvy. Ta nabídne brněnské Divadlo kjógen a divadlo Toy Machine, Jonáše Zbořila s pořadem Liberatura Radia Wave, blok laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého 2019 Andrease Gajdošíka nebo stand up poetry Petra Soukupa. Ti, co si zajistili včas vstupenky, se mají na co v malebném Topolovém hájku těšit.