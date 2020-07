3Bobule: celovečerní reklama na Pálavu a její vinice v letní odpočinkové komedii [recenze]

Trojka sází na to, co fungovalo v jedničce. Tedy na poetické záběry prosluněné krajiny, mudrování o víně a chemii ústřední trojice, jež logicky už není tak bezstarostná jako dřív

Plusy Kamera se opájí záběry na krajinu Pálavy a zdejší vinice a dává vyprávění atmosférický nádech. Minusy Práce s postavami je jednoduchá, reflektuje jejich stárnutí a snahu o uvědomění si vlastních chyb. 5 /10 Hodnocení

Oba předchozí díly Bobulí vidělo v kinech 800 tisíc diváků. Stojí za nimi majitel rodinného vinařství a producent Tomáš Vican, který kromě nich produkoval i seriál Vinaři nebo komedii Bajkeři. Tomáš Vican se věnuje i výuce marketingu na několika vysokých školách a jako marketingový projekt působí i jeho teď už trilogie Bobule. Ve smyslu tom, jak propaguje krásy Pálavy a turistiku, spojenou s místními vinicemi.

Opěrné body, na nichž trilogie stojí

Co se u jím produkované trilogie Bobule mění, je tvůrčí sestava, která za ní stojí, zůstává naopak základní herecká sestava, k níž přibývají v každém díle nové postavy a jiné zase mizí. První dva díly se objevily rok po sobě, na ten třetí jsme si počkali jedenáct let a po pravdě řečeno po špatné dvojce ho nikdo nijak zvlášť nevyhlížel ani neočekával. Už proto, že tato série není postavena na silných charakterech, jejichž vývoj by vás nějak zvlášť zajímal, ale spíš na volně poslepovaných scénkách, jež mají za úkol udělat celovečerní reklamu na okolí Mikulova a pohostinnost moravských sklípků.

Jednička připomínala zápletkou s odchodem z velkého města na vesnici, kde hlavní hrdina najde lásku, vinařským prostředím, kde vyrůstal v dětství a postavou dědečka, jehož odkazu chce dostát, Dobrý ročník Ridleyho Scotta.

Jen místo experta v oboru investic jsme tu měli podvodníčka Honzu a jeho ještě vykutálenějšího kamaráda Jirku, kterého dostává do dalších problémů jeho náklonnost k ženám. Krásnou majitelku kavárny v Provence pak vystřídala neméně půvabná dcera místního vinaře Michalici, svérázné figury, jež předává mladým postavám pod pláštíkem humoru životní moudra a lásku k vinařskému řemeslu a místu, kde se rodí.

Byl to i příběh o nalezení a přijmutí odpovědnosti, který našel o rok později pokračování v narychlo spíchnuté dvojce, která k základním atributům vyprávění, jako je pálavské prostředí a bodré figurky zdejších obyvatel, přidala postavu nájemného vraha, jehož vyslal na jižní Moravu bohatý podnikatel-mafián poté, co mu Jirka svedl dceru.

Zápletka s nájemným zabijákem a jeho úklady o život Jirky působila trapně a kvůli režijně odbytému provedení s častými zrychlenými záběry se nedostavovalo tolik ani poetické kouzlo původního filmu, dané prostředím, v němž se díly odehrávají.

Krize v manželství i podnikání

Trojka v tomto ohlašuje návrat k prvnímu dílu a způsob, jakým toto prostředí prodává, je ze všech dílů asi nejvýraznější. Kamera Jana Filipa se opájí záběry na krajinu Pálavy a zdejší vinice a dává vyprávění atmosférický nádech okouzlení tamními scenériemi.

Technická stránka filmu, ať už se jedná o poetickou kameru, způsob svícení záběrů nebo hudbu Jana P. Muchowa, to vše hraje na nostalgickou strunu, reflektující stárnutí hlavních hrdinů. Tu ještě víc posiluje přítomnost magnetofonových nahrávek, kterou pro svou filmovou dceru Klárku namluvil její otec v podání Václava Postráneckého ještě před svou smrtí, skutečnou i fiktivní. Michalica je tu přítomný, podobně jako Lubomír Lipský ve dvojce, jen jako přízrak své postavy, který bdí nad směřováním své dcery, jíž moudře i rozšafně radí, jak uspět v životě i práci vinařky. Vloni zemřelému herci je film na památku i věnován.

Klárka (Tereza Ramba) se s jeho odkazem vyrovnává a to ve chvíli, kdy její manželství i podnikání prochází krizí. S Honzou (Kryštof Hádek) mají dvojčata a třetí dítě na cestě, ale momentálně žijí odděleně. Všední starosti s provozem vinařství, jehož se stali po smrti Michalici majiteli, je odcizily. Náklady na jeho chod převyšují zisky, odcházejí jim z něj zaměstnanci (Michal Isteník), kteří ještě seberou, co mohou.

Za toho stavu se na jižní Moravě objevuje znovu Jirka (Lukáš Langmajer), se svým synem Jakubem a jak jsme u něj zvyklí, není to jen tak. I když se tváří, že důvod jeho návštěvy je ten, že přijel starému kamarádovi pomoci se sklizní hroznů o vinobraní, ve skutečnosti utíká před ex-manželkou i dluhy, které nasekal. A syna přitom unesl, protože mu ho nechce jeho bývalá žena půjčovat.

Jirka přitom hýří podnikatelskými nápady, jak pozvednout vinařství přátel a zapojuje do nich svého obchodního partnera, Slováka Mira (Braňo Deák), který by jim mohl pomoci s jeho expanzí. Oba přitom ale sledují nebo skrývají jiný cíl svých aktivit.

Snaha dostát odkazu předků

Klára se potýká s krádežemi na vinicích, předsudky okolí, že nedokáže při výrobě vína překročit stín svého otce, svody urostlého Mira i podrazem, který na ně chystá. Do toho mají jejich rozpustilé děti prázdniny, takže má starostí až nad hlavu.

Ty starosti ukazují, kam se postavy za těch deset let posunuly či ne. Jirka si se všemi problémy, které se na něj valí, konečně začíná uvědomovat, že nemůže žít věčně jako nezodpovědný looser. U vztahu Kláry a Honzy zas jde o to, aby se pokusili do něj znovu vnést trochu něčeho neočekávatelného, co by oživilo jeho pragmatický ráz, zatížený existenčními starostmi.

Film tak pracuje s několika konflikty, které vyvěrají právě z nich. Snaha Kláry získat si respekt ostatních vinařů způsobuje, že více než nápadům Honzy naslouchá radám svého mrtvého otce. Honza chce získat zpět její lásku a s nelibostí vnímá, jak kolem ní krouží Miro. Dávní kamarádi se občas opijí a pak vyvádějí hlouposti.

Trojka pracuje s podobnými motivy jako jednička, místo mafiánské rodinky z dvojky jsou tu pak větší či menší úklady a chystané podrazy. Pracuje se tu s tématem očekávání druhých a tím jaké nároky si klademe sami na sebe ve snaze dostát odkazu předků, stejně jako s tím, že k talentu na vypěstování dobrého vína je potřebný i ten obchodní, v dnešní době možná víc než ten první.

Oddávání se atmosféře

Díky producentovi nás film nechává hlouběji nahlédnout do procesu výroby vína i toho, jak se toto odvětví prezentuje a obchodně nabízí. Samotná práce s postavami a jejich charaktery pak spočívá pouze v tom, že si musí uvědomit své negativní vlastnosti (lhaní, nezodpovědnost, ješitnost) a pokusit se je překonat.

Scenáristická dvojice Tomáš Vávra (Vyšehrad, Modrý kód) a Matěj Podzimek, který si udělal dobré jméno televizními filmy Metanol a Dukla 61, ve spolupráci s režisérem Martinem Koppem (Vinaři, Vyšehrad, Ohnivý kuře, Tátové na tahu), jenž celovečerně debutoval Vicanem produkovanými Bajkery, sází na to, co fungovalo především v prvním filmu.

Tedy na poetické přelety kamerou nad sluncem zalitou krajinou, mudrování o víně a jeho souvztažnosti s životem a ústřední trojici a jejich vzájemnou chemii. Na ni je navázána v úlohách jejich potomků trojice dětských postav, která působí sympaticky. Z těch nových dospělých pak zaujme Michal Isteník a Braňo Deák. Policistka (Lumíra Přichystalová) je prezentována především přes své půvaby a její linka se dočká romantického vyústění. Ze známých postav z předchozích dílů se tu pak objevují Miroslav Táborský a Marian Roden, stejně jako shovívavý policista v podání Radima Nováka.

Humor filmu je vkusný, ale nijak výrazný. To ostatně platí o celém filmu. Jeho určitá bezdějovost je vydávána za přednost v tom smyslu, že se oddáváme atmosféře prosluněných vinic na Pálavě, jež umí kameraman fotogenicky prodat. A to slovo „prodat“ je u tohoto filmu důležité, protože opravdu vypadá jako na celovečerní stopáž natažená reklama na víno, vinařství jako obor a jižní Moravu, kde se vínu daří. S nezbytným product placementem na vinařské a přidružené produkty.

Poetikou, stylem humoru i konflikty navazuje na první díl, s akcentováním vývoje postav, které už logicky nejsou tak bezstarostné jako dřív. Jde o odpočinkovou letní komedii, která přesně plní ten účel, popsaný v těchto třech slovech.

3Bobule