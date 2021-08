40 největších ženských hereckých sex symbolů 90. let

Z tehdy čtyřiatřicetileté představitelky udělal film sexuální symbol devadesátých let. Scéna při výslechu, kdy si jen tak mimochodem přehodí nohu přes nohu a pozorní diváci si všimnou, že nenosí spodní prádlo, vstoupila mezi ty ikonické.

Film navazuje na úspěšný model Základního instinktu budováním erotické atmosféry a rafinovanou hrou s divákem, který musí být do poslední chvíle na pochybách o vrahovi. Sharon Stone tu opakuje svoji chladně smyslnou postavu, ovšem s tím rozdílem, že se z nelítostné predátorky stává pronásledovanou obětí.

Vzrušující úvaha o tom, jak a kam může gradovat vášeň i kolik sadomasochistického je v každém z nás. A že nejlépe se to pozná, když je nám někdo vydán na milost a nemilost.

Ivy neváhá využít svého rozumu i sex-appealu, aby si zcela podrobila rodinu své spolužačky. Daří se jí to, protože vždycky najde ten správný prostředek. Sex pro otce, sentiment pro nemocnou maminku a přátelství pro dceru Sylvii.

Caroline je šťastná do chvíle, než se dozví, že Adam je vážně nemocný. Jeho srdeční vada se může projevit každým dnem a znamenat tragický konec. Adam proti nemoci bojuje s humorem a optimismem, Caroline se ho snaží podporovat.

Netradiční příběh lásky dvou lidí z okraje společnosti. Neúspěšného hollywoodského scenáristy, který odjede do Las Vegas s pevným odhodláním upít se k smrti a prostitutky, která ztratila svého pasáka.

Bývalý velitel vojenské ochranky generál Urumov v tandemu se smrtelně nebezpečnou nymfomankou Xenií se ve službách ruské mafie zmocní vojenského útočného satelitu Zlaté oko. A James Bond se vydává do akce.

Krvavý kriminální příběh o bratrské dvojici bankovních lupičů, kteří na útěku do Mexika odstraňují každého, kdo jim stojí v cestě. I oni jsou však téměř bezmocní, když se za hranicí ocitnou v baru, kde v noci dochází ke strašlivým upírským hostinám.

Nejdřív ji odsoudil do vězení, ale nakonec si ji vzal. Uvěřil v její čistotu a lásku, generační rozdíl mu nevadil. Pak se ovšem v jejich domě objeví nahá mrtvola Nataliina bývalého milence. Černá komedie o žárlivosti, nedůvěře a smrti může začít.

Mary je prostě úžasná! Kdo už ji nemiluje, brzy do toho spadne. Láska k hezké, chytré, milé a bohaté Mary je nevyhnutelná. Ted o ní snil už na střední škole a po třinácti letech se znovu setkávají.

Striptýzová tanečnice si touto profesí vydělává peníze na obnovení soudního procesu, v němž neprávem přišla o sedmiletou dceru. Emancipovaná žena se přitom dostane do středu kriminálního případu, v němž má důležité místo zkorumpovaný republikánský politik.

Příběh je zasazen do nedaleké budoucností kdy se vlády v USA po druhé americké občanské válce ujal totalitní Kongres. Bývalá účastnice války Barb Wire, nyní atraktivní majitelka baru, je legendární ženou v podsvětí města Steel Harbor, kam nesahá moc Kongresu a kde vládne zákon silnějšího.

Devatenáctiletá kráska Lucy přijíždí do Toskánska k rodinným přátelům, aby se setkala se svou dětskou láskou a vyřešila hádanku, kterou zanechala její matka ve svém deníku. Bohémská společnost je přitom okouzlena jejím mládím, svěžestí a nevinností.

Kate Winslet



Kate Winslet - Titanic (1997) - r. James Cameron.

Když Titanic vyplouval na svou první plavbu, byli na jeho palubě také chudý Jack a bohatá Rose. On vyhrál lístek v pokeru, ona měla pronajaté jedno z nejluxusnějších apartmá. Prožili spolu nejkrásnější chvíle života a slíbili si, že už se nikdy nerozejdou. Až do oné osudné noci, kdy pýcha lidstva narazila v Severním moři do ledovce.