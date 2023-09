40 sex symbolů filmové Itálie. Sophia Loren, Claudia Cardinale, Monica Bellucci…

Sophia Loren, Claudia Cardinale, Laura Antonelli, Ornella Muti nebo Monica Bellucci. Největší hvězdy italského filmu poodhalují závoj své nevšední krásy.

Gina Lollobrigida Fanfán Tulipán (1952)

r. Christian-Jaque Film vypráví vtipnou satirickou formou o dobrodružstvích milovníka žen a života, odvážného Fanfána Tulipána (Gérard Philipe), který dá přednost nedobrovolnému vstupu do vojska před sňatkem s venkovskou dívkou Marion. Ochotně přitom uvěří žertovné předpovědi verbířovy dcery Adeliny (Gina Lollobrigida), že se ožení s dcerou krále. Ve snaze po splnění této předpovědi se však dostane do konfliktu nejen s vojenskými zákony, ale i se samým králem Ludvíkem XV. Náklonnost mezi ním a Adeline v této romantické dobrodružné komedii přitom narůstá.

Silvana Pampanini L´inafferrabile 12 (1950)

r. Mario Mattol Italská komedie s Walterem Chiarim, Silvanou Pampanini a Isou Barzizzou v hlavních rolích pracuje s motivem záměny. Když se manželce narodí dvojčata, pošle manžel jedno z nich do sirotčince, protože už mají jedenáct dětí a třinácté by jim přineslo smůlu. Oba chlapci vyrůstají zcela odděleně, přičemž jeden z nich se stane profesionálním fotbalistou Juventusu a druhý zaměstnancem státní loterie. Aniž by se setkali, jejich cesty se neustále náhodně proplétají. Druhého ze sourozenců si jeho přítelkyně splete s tím prvním a ten si nakonec zahraje fotbalový zápas místo svého dvojčete.

Lucia Bosé Dáma bez kamélií (1953)

r. Michelangelo Antonioni Postava ambiciózní Clary, využívající k herecké kariéře manželství s filmovým producentem, vytváří pomyslnou spojnici mezi Antonioniho ženskými hrdinkami, které jsou závislé na svém manželském svazku, a těmi, které našly sílu se z takovéhoto soužití osvobodit. Dáma bez kamélií nebyla ve své době jediným italským filmem, kriticky nahlížejícím filmařskou profesi. Stejné téma zpracoval Luchino Visconti ve snímku Nejkrásnější, který však více než k dramatu směřoval k žánru tragikomedie.

Alida Valli Vášeň (1954)

r. Luchino Visconti Režisér Luchino Visconti natočil podle novely Camilla Boita tragický milostný příběh italské hraběnky (Alida Valli) a rakouského důstojníka (Farley Granger). Opouští přitom vody neorealismu a zcela otevřeně se pokouší o melodrama, zasazené do období italského povstání proti rakouským okupantům (tzv. Risorgimento). Hrdá vlastenka Livia se přes počáteční zdrženlivost do vyhlášeného sukničkáře Franze bezhlavě zamiluje, ačkoliv je příslušníkem nenáviděné rakouské armády, která okupuje její Itálii, usilující o samostatnost. Pro svou vysněnou lásku obětuje vše, manželství, postavení ve společnosti, dokonce zradí své vlastenecké ideály a přátele. Až příliš pozdě odhalí, že ji Franz pouze využil a lásku k ní jen předstíral. Ponížení a výsměch, které se jí od něj dostane, nezůstanou bez odplaty, zhrzená kněžna se pomstí a celý příběh spěje do tragického finále.

Silvana Mangano Zlato Neapole (1954)

r. Vittorio De Sica Vittorio De Sica zde vykresluje figurky Neapole z poloviny minulého století, tak jak je našel ve stejnojmenné sbírce svého vrstevníka, prozaika Giuseppe Marotty. Ve snímku, sestávajícím z šesti epizod, dostaly náležitý prostor monumenty italského ženství v letech jejich největšího rozkvětu. Sophia Loren si v druhé povídce zahrála mladou Sofii, která je konfrontována se svým žárlivým manželem kvůli ztrátě snubního prstenu. Silvana Managano pak mladou prostitutku, jejíž život se zlepší, když se provdá za bohatého mladíka.

Dorian Gray Totò, Peppino a špatná ženská (1956)

r. Camillo Mastrocinque Bratři Antonio a Peppino Caponiovi jsou neurvalí statkáři, žijící na venkově v okolí Neapole. Gianni, syn jejich sestry Lucie, studuje v Neapoli medicínu, kde se zamiluje do revuální tanečnice Marisy (Dorian Gray), kterou následuje do Milána. Když se to sourozenci Caponiovi dozvědí, v obavě, že Gianni zanechá studia, se mu vydají rozmluvit vztah s "Malafemminou", tedy zlou ženou. Lucia si ale uvědomí, že je to hodná dívka, která nakonec opustí svět revue, přestěhuje se do jejich vesnice a vezme si Gianniho. Bratry hraje ve filmu komediální dvojice Totò a Peppino De Filippo. Gianniho populární zpěvák Teddy Reno.

Rossana Podestá Paris a Helena (1956)

r. Robert Wise Fascinující příběh z Homérovy Iliady vypráví o legendárním boji o lásku a také o nejkrásnější ženu světa. Helena, přestože je provdaná za spartského krále Meneláa, se bláznivě zamiluje do Parise, krásného trojského prince. Milenci spolu prchají do Tróje, kde jim poskytne útočiště Parisův otec. Menelaův krutý bratr Agamemnón chce Helenu přivést zpět a vede k opevněnému městu vycvičenou armádu. Po desetiletém obléhání Řekové s pomocí slavného trojského koně konečně vstoupí do města a začíná bitva, která rozhodne o osudu obou říší.

Monica Vitti Zatmění (1962)

r. Michelangelo Antonioni Mladá, atraktivní Vittoria se rozejde s milencem a vzápětí si začne s mladým a bezohledným burzovním makléřem. Rozvíjející se vztah, ani vzájemná sexuální přitažlivost však nemohou překrýt citovou prázdnotu a oboustrannou neschopnost dávat a přijímat lásku. Monica Vitti a Alain Delon v hlavních rolích příběhu o citové vyprahlosti a neschopnosti komunikovat. Film je součástí Antonioniho „tetralogie citů“, do které patří ještě filmy Dobrodružství, Noc a Červená pustina. Pocity protagonistů jako by odráželo i odcizené město kolem nich: rozestavěná předměstí, průmyslové čtvrti, dravé prostředí burzy.

Daniela Bianchi Srdečné pozdravy z Ruska (1963)

r. Terence Young Britský agent s číslem 007 (Sean Connery) se vydává nikoli do Sovětského svazu, jak by napovídal název, nýbrž do Turecka. V Istanbulu se spojí s pracovnicí ruské ambasády Táňou Romanovovou (Daniela Bianchi), která chce údajně přeběhnout na Západ a nabízí Britům sovětský šifrovací přístroj Lektor. Bond i jeho nadřízení vědí, že je to past. Avšak zatím netuší, že režii nad událostmi nemá sovětský nepřítel, nýbrž mezinárodní zločinecká organizace, vedená nepolapitelným šéfem Blofeldem. Jeho cílem je poštvat obě světové velmoci proti sobě a po jejich vzájemném oslabení se chopit světové nadvlády.

Sylva Koscina Cyrano a D´Artagnan (1963)

r. Abel Gance Francie roku 1642. Dva rivalové u francouzského dvora, kardinál de Richelieu a mladý vévoda de Cinq-Mars jako favorit Ludvíka XIII. bojují o své mocenské pozice. Cyrano z Bergeracu je pověřen doručením důležitého poselství pro královnu Annu Rakouskou a na cestě z Gaskoňska se setkává se svým krajanem, rytířem d'Artagnanem. Spolu jsou pak vystaveni nebezpečným dobrodružstvím. Slavný francouzský režisér Abel Gance v polovině šedesátých let vytvořil scénář, v němž spojil dvě velké postavy francouzského divadla a literatury - Cyrana z Bergeracu a Dumasova d'Artagnana. Do scénáře byly navíc zakomponovány prvky z dramatu Marion Delorme od Victora Huga.

Sophia Loren Včera, dnes a zítra (1963)

r. Vittorio De Sica Živočišná Neapolitánka, která se věčnými těhotenstvími brání vězení, bohatá panička z Milána, nahrazující lásku pouhým bezcitným flirtem, či lepší římská prostitutka, do níž se zamiluje mladý seminarista. Každá úplně jiná a přesto všechny stejně ženské a okouzlující. Sophie Loren v rolích tří naprosto odlišných žen doslova zaplňuje filmové plátno svým neodolatelným ženstvím, jemuž v roli jejích mužských partnerů se stejnou chutí přihrává Marcello Mastroianni. Italský režisér Vittorio De Sica za tento povídkový film o milostné vášni získal v roce 1965 Oscara za nejlepší zahraniční film a cenu BAFTA pro Marcella Mastroianniho.

Elsa Martinelli Desátá oběť (1965)

r. Elio Petri V 21. století nedávno skončila třetí světová válka. Aby se zabránilo té čtvrté, dostávají jedinci s násilnými sklony možnost účastnit se Velkého lovu, což je nejpopulárnější forma zábavy na světě, která přitahuje i účastníky, toužící po slávě a zbohatnutí. V roce 2000 se tak na celosvětové úrovni vytvoří soukromý klub, jehož členové se, propojeni prostřednictvím počítačů, věnují smrtonosné honičce. Jednou jako lovci, podruhé coby oběti. A v Římě se lovkyně Caroline chystá na svou desátou oběť. Režisér Elio Petri zde míchá sci-fi s westernem, špionážním žánrem i romantickou komedií do zajímavého tvaru, který později inspiroval třeba sérii Hunger Games.

Virna Lisi Casanova ´70 (1965)

r. Mario Monicelli Světácký lamač srdcí, major Andrea Rossi-Colombotti, zažívá životní krizi. Po rozchodu se svou přítelkyní se nedokáže milostně sblížit s jedinou ženou, přestože mu samy téměř padají do náruče. Rozhodne se proto vyhledat pomoc známého psychoanalytika, v naději, že mu pomůže odhalit příčinu jeho náhlé indispozice. Doktor pro něj ovšem má překvapivou diagnózu: v Andreovi se probouzí sexuální apetit jen ve chvílích bezprostředního nebezpečí a protože příznaky budou sílit, měl by se raději připravit na život v celibátu. Andrea se chvíli zkouší dvořit Gigliole (Virna Lisi), která složila slib cudnosti, ale po pár týdnech podlehne v cirkuse krotitelce šelem přímo ve lví kleci. A pak už se eskapády s ženami a jejich žárlivými manžely či běsnícími otci jen násobí. Známý příběh o největším svůdníkovi všech dob přetavil režisér Mario Monicelli do dnešní doby. Marcello Mastroianni zde nadhledem ironizuje klasický typ samolibého italského svůdce, který se v jeho podání mění v tragikomickou postavu, jež je zcela ve vleku svých vášní.

Rosanna Schiaffino Dobrodruh (1967)

r. Terence Young Kapitán Jean Peyrol se po měsících strávených na moři vrací do francouzského přístavu Toulon s ukořistěným anglickým korábem. Zástupce velitele přístavu ale Peyrola podezírá, že uschovává ukradené zlato, a proto Peyrol opouští město. Cestou zachrání mladé děvče od lynče místními vesničany. Arlette ho za to pozve na osamělou usedlost, kde bydlí se svou tetou, která se o ni stará. Časem se sblíží, a Peyrol pomůže dívce překonat divoké vidiny, kterými trpí od dětství. Jenže bývalému pirátovi se stýská po moři, a když objeví na pláži zchátralou plachetnici, tak ji koupí a pustí se do opravy. Mezitím v domě přibude v domě další host. Je to námořní důstojník, poručík Real. Jeho úkolem je nalodit se na Peyrolovu loď a s podvrženými dokumenty se nechat zajmout Angličany, kteří se svými loděmi hlídkují před vjezdem na širé moře. Peyrol ale odpluje sám.

Claudia Cardinale Tenkrát na Západě (1968)

r. Sergio Leone Drama pomsty, lásky a nenávisti s typickou hudbou Ennia Morriconeho a nezapomenutelným harmonikovým motivem. Sergio Leone vyšel z námětu, který napsal s dalšími kolegy režiséry (Bertolucci, Argento) a stvořil skutečně epický příběh. V jeho centru stojí tajemný cizinec bez jména (Charles Bronson), odhodlaný pomstít dávný zločin, nelítostný zlosyn (Henry Fonda), tělesně postižený železniční magnát (Gabriele Ferzetti), krásná ovdovělá farmářka s minulostí prostitutky (Claudia Cardinale) a drsný desperát s dobrým srdcem (Jason Robards). Ti všichni se střetnou na pozadí rychle se rozvíjejícího městečka v pustině.

Giovanna Ralli Žoldnéř (1968)

r. Sergio Corbucci Kolem roku 1910 to v Mexiku vře. K povstání dojde i ve stříbrných dolech Alfonse Garcíi, a přestože se hornickou vzpouru pod vedením Paca Romana podaří rozprášit, García už nehodlá nic riskovat. Je třeba stříbro co nejdříve vyvést za americkou hranici a s tím mu má pomoci vysloužilý kapitán Sergej Kowalski (Franco Nero), kterému nikdo neřekne jinak než Polák. Když ale žoldnéř dorazí k dolům zásilku převzít, najde předáky viset u stropu a stříbro je v trapu. Na místě se však hned chopí příležitosti a nechá se najmout lehkovážným Pacem, aby mu radil, jak vést revoluci. Idylu dvou psanců ale naruší příchod protřelé Columby (Giovanna Ralli), po celé bandě navíc pase armáda vedená pomstychtivým Garcíou, společně s nevyzpytatelným Kudrnáčem.

Martine Brochard Ukradené polibky (1968)

r. François Truffaut Třetí část ságy Francoise Truffauta o Antoine Doinelovi, která odstartovala snímkem Nikdo mě nemá rád. Její hlavní hrdina v ní tápe jak v profesním životě, tak v tom milostném. V roce 1968 se Antoine vrací domů do Paříže poté, co ho vyloučili z armády. Snaží se uspět v civilním životě a potkává se se sladkou Christine. Její otec mu dohodí práci hotelového úředníka, ze které ho ale brzy vyhodí, protože nevědomky pomůže soukromému detektivovi. Antoine startuje kariéru v detektivní kanceláři Blady a pomáhá s vyšetřováním případu podivného kouzelníka. Později je mu přidělen případ neurotického Geroge Tabarda, u kterého Antoine skončí jako skladník v obchodě s obuví. Překrásná Tabardova žena Fabienne se pokusí Antoina svést. Antoine se později potká v parku s Christine, se kterou nás doprovodí do dalšího filmu s ním s názvem Rodinný krb.

Florinda Bolkan Podivné vyšetřování (1970)

r. Elio Petri Šéf římského oddělení vražd je za zásluhy povýšen do čela oddělení politické kriminality. Pod vlivem nabyté moci se stává zvráceným a zhýralým činovníkem, který se nezdráhá chladnokrevně zavraždit svou milenku. Svou nedotknutelností si je tak moc jistý, že na místě činu zanechává stopy, které mají vést k jeho odhalení. Svými kroky systematicky zasahuje do probíhajícího vyšetřování a zkoumá hranice, kam až může ve svém jednání zajít. Paralelně s tím se věnuje náplni své práce v politickém oddělení na udržení společenského pořádku a velí represím vůči mladým levicovým revolucionářům. Obě kauzy se začínají proplétat a vyšetřování se nebezpečně vyhrocuje. Gian Maria Volonté se tu představuje v hlavní roli temného politického dramatu o zneužití výkonné moci, za něž režisér Elio Petri dostal Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Napínavou obžalobu stavu italské společnosti umocňuje tísnivá hudba Ennia Morriconeho.

Stefania Sandrelli Konformista (1970)

r. Bernardo Bertolucci Co je vlastně na totalitních systémech tak přitažlivého, že nacházejí své stoupence a vykonavatele a tím i reálnou možnost vládnout? Alberto Moravia se na tuto otázku snaží najít odpověď ve svém románu Konformista z roku 1961. Námět o mladém muži, zatíženém traumaty z dětství a nedostatečnou sebedůvěrou, pro nějž jediným přijatelným východiskem z vlastních nejistot je splynutí s davem, natolik zaujal režiséra Bernarda Bertolucciho, že se rozhodl vytvořit jeho filmovou podobu. Studie slabošského intelektuála, absolventa filozofie Marcella Clericiho (Jean-Louis Trintignant), jenž v jiné době mohl prožít jen banální život, se odehrává v tragickém období italského fašismu. Tím dostává fatální rozměry, neboť důsledky mnohých osobních rozhodnutí přinášely smrt.

Lea Massari Šelest na srdci (1971)

r. Louis Malle Patnáctiletý Laurent Chevalier si nerozumí s otcem, autoritativním a společensky ctižádostivým gynekologem. Se svými pocity a problémy se obrací jen na matku, temperamentní Italku. Jejich pocit naprosté sounáležitosti nenaruší ani Laurentovo zjištění, že matka má milence. Když pak chlapec musí kvůli srdeční vadě na léčení, matka ho doprovází. Ve sváteční den 14. července, kdy se všude tančí a slaví, dojde mezi matkou a synem k intimnímu kontaktu. Film se odehrává ve francouzském Dijonu v polovině padesátých let 20. století a vypráví příběh mladého dospívajícího chlapce. Ten prožívá první lásky, sexuální zkušenosti, hádky se svým otcem i nezvyklý vztah s matkou.

Laura Antonelli Zlomyslnost (1973)

r. Salvatore Samperi Hlavní postavou lechtivé italské komedie je mladá a půvabná služebná Angela. Jednoho dne přichází do rodiny vdovce, který se stará o tři dospívající syny. Všichni členové rodiny o ni hned začnou projevovat zájem. Nejnaléhavěji však na ženu doráží Nino, který neustává ani ve chvíli, kdy se Angela zasnoubí s jeho otcem. Laura Antonelli získala za hlavní ženskou roli cenu Silver Ribbon od Svazu italských filmových novinářů.

Mariangela Melato Láska a anarchie (1973)

r. Lina Wertmüller Mladý sedlák a anarchista Tunino přijíždí v době italského fašismu z venkova do Říma pomstít popraveného anarchistu Sgaraventeho. V luxusním nevěstinci se jej ujímá tajná anarchistická spojka, prostitutka Salomé (Mariangela Melato), která touží pomstít svého fašisty zabitého snoubence Antea. Když se však jednoho dne Tunin zamiluje do dívky jménem Tripolina, začne vážně pochybovat o správnosti svého vražedného plánu zabít Mussoliniho. V rozhodující den ale Tunin zaspí v náruči Tripilony pravou chvíli k atentátu. Ze zoufalství nad zmařenou příležitostí vystřelí do skupiny policistů, je zatčen a ve vězení následně zabit.

Agostina Belli Vůně ženy (1974)

r. Dino Risi Slepý italský kapitán Fausto, doprovázený svým pobočníkem Cicciem, kterého mu přidělila armáda, je na cestě z Turína do Neapole, kde se má setkat se svým starým kamarádem, jehož poznamenal stejný vojenský incident jako jeho. Kapitán tam hodlá naplnit sebevražedný pakt se svým starým druhem. Během cesty Fausto požádá Ciccia, aby mu pomohl poznávat krásné ženy. Není ale spokojen s chlapcovými popisy, a tak místo toho použije svůj nos a tvrdí, že krásnou ženu ucítí. Během cesty s sebou Fausto nese obraz své milované Sáry, jejíž zjevení zmaří jeho sebevražedný plán. Vittorio Gassman za roli Fausta dostal cenu za nejlepší mužský herecký výkon na MFF Cannes 1975 a Donatellova Davida.

Ornella Muti Swannova láska (1984)

r. Volker Schlöndorff Znalec umění Charles Swan je mladý sebevědomý muž a Odette půvabná mladá žena. Zpočátku mezi nimi není nic než flirt. Rychle sílící vztah ale s sebou přináší žárlivost, hranou vyzývavost a majetnické vztahy. Něžná obětí se proto mění v bolestivé stisky, chuť ublížit a pomstít vlastní bolest v srdci. Románový cyklus Marcela Prousta Hledání ztraceného času je jedním ze základních děl nejen francouzské, ale i světové literatury. V roce 1984 vznikla adaptace části prvního dílu Hledání ztraceného času - Swannova láska. Na scénáři se mimo dalších podílel Peter Brook s Jeanem-Claudem Carrièrem. Ve filmu použili i některé motivy z dalších částí Proustova cyklu, završili Swannův příběh lásky ke krásné Odettě de Crécy, jež ho stála těžce vydobyté společenské postavení, a celý děj zhustili do pouhých čtyřiadvaceti hodin.

Isabella Rossellini Modrý samet (1986)

r. David Lynch Postmoderní detektivka nás prostřednictvím nálezu uříznutého lidského ucha zavádí do světa, kde se ze studenta Jeffreyho stává voyeur, který škvírou ve dveřích pozoruje teror páchaný na krásné zpěvačce Dorothy (Isabella Rossellini) šíleným gangsterem Frankem. Jeffreyho vysvobozením se stává až Sandy, jež mu jako jediná může nabídnout perverzí nezatížený cit. David Lynch ve svých dílech vždy něčím překvapuje. K detektivní linii Modrého sametu přidal působivou tísnivou atmosféru maloměsta, stejně jako nezvyklé podtexty, které spoludotváří výrazně propracovaná psychologická (i patologická) stránka postav.

Serena Grandi Slečna na noc (1986)

r. Piero Schivazappa Simona (Serena Grandi) a Marco žijí v příjemném bytě v centru Říma, ale po třech letech manželství se Simona cítí nenaplněná. Vzpomíná na vášeň, kterou zažili, když se poprvé setkali, a přemýšlí, zda by ji nyní mohla najít u jiného muže. A tak se nechá svést na chodbě jejich domu a později na veřejných záchodcích. Manžel ji při nevěře přistihne a zmlátí do bezvědomí jejího milence a poté i ji. Simona od něj odejde ke kamarádce z hodin aerobiku, v jejímž bytě je znásilněna vetřelcem, jehož tvář nikdy nespatří. Na podlaze poté najde medailon, který mu při zápase spadl z krku. Je to ten, který dala Marcovi, s vyrytým jeho jménem. Když ho s tímto zjištěním konfrontuje, zjistí, že se do jejich manželství vrátila vášeň.

Barbara De Rossi Pehavý Max a strašidlá (1987)

r. Juraj Jakubisko Hrdinou příběhu je desetiletý sirotek Max, který uteče z kočovného cirkusu mezi podivné obyvatele zámku Frankenstein, kde se stane svědkem vzniku umělého člověka a posléze i pomocníkem při složité aklimatizaci tohoto tvora na zdejší svět. Poznává, že upír, bílá paní, ohnivý muž nebo vodník nejsou zlá, tajemná nebo děsivá strašidla, nýbrž inteligentní a dobrosrdečné bytosti, nadané nadpřirozenými schopnostmi, jež však při troše dobré vůle a trpělivosti může zvládnout i malý kluk. Moderní pohádka a zároveň i parodie na horory vznikla sestřihem televizního seriálu, jejž realizoval režisér Juraj Jakubisko jako rozsáhlý koprodukční projekt s mnoha zahraničními herci. Předlohou se mu stal román spisovatele Alana Pettersona Frankensteinova teta.

Debora Caprioglio Paprika (1991)

r. Tinto Brass Tinto Brass ve filmu, který se pohybuje na hranici mezi erotikou a pornografií, sleduje krátkou a úspěšnou dráhu mladičké Mimmy, která se jako úspěšná prostitutka Paprika dostala až do šlechtického stavu. Jednoduchý příběh se odehrává v letech 1957-58, v době schvalování zákona o uzavření veřejných domů. Právě tyto nevěstince, jimiž mladičká a vnadná rodačka z Puly prochází, jsou hlavním dějištěm epizod, charakteristických pro daný žánr. Vedle zachycení obligátních činností, spojených s výkonem nejstaršího řemesla světa, se Tinto Brass soustřeďuje na nostalgický obraz domů rozkoše, kde se sice odehrávají nejrůznější věci, ale kde dle názoru jeho i protagonistek nakonec dominuje radost ze života a smyslné rozkoše.

Francesca Dellera Maso (1991)

r. Marco Ferreri Paolo se živí se jako hudebník po nočních klubech. Jednoho večera potká smyslnou Francescu. Začnou spolu žít v bungalovu na břehu moře, kde se oddávají nejrůznějším milostným hrátkám. Po několika měsících se dívka rozhodne náhle odejít. Paolo, který je Francescou úplně posedlý, jí to chce za každou cenu rozmluvit. Bezvýsledně. V zoufalství nakonec dívku zabije a svou posedlost jí následně symbolicky přemění v kanibalismus.

Valeria Golino Žhavé výstřely (1991)

r. Jim Abrahams Jedna z nejpovedenějších parodií na celou řadu akčních filmů s nezapomenutelným hrdinou „Machrem“ v podání Charlieho Sheena. Jeho Topper Harley je bývalý letec, který byl za velké množství přestupků a svou psychickou nevyrovnanost odvolán z letectva. Pod jménem „Měkká tlapička“ žije ve stanu v ústraní od lidí se svým indiánským přítelem, jehož jedinou zábavou je poslouchat černošský rap ve svém walkmanu. Jednoho dne přichází k jejich skromnému příbytku posel přímo z armády. Vláda totiž připravuje novou tajnou akci „Spící lasička“. Jejím primárním cílem je infiltrovat tajnou základnu Saddáma Husajna. To samozřejmě vyžaduje jen ty nejlepší z nejlepších, a tak se Topper dobrovolně po letech vrací zpět do první linie.

Maria Grazia Cucinotta Jeden svět nestačí (1999)

r. Michael Apted

Agent 007 dostane za úkol chránit magnátovu dceru Elektru, jež po otci převzala stavbu nového ropovodu ve střední Asii. Stavba je trnem v oku konkurenčním ropným firmám. Elektru navíc nedávno unesl obávaný terorista Renard. Mladé ženě se však podařilo utéct. Kvůli informacím o Renardovi se znovu setká se svým dávným nepřítelem, bývalým agentem KGB Valentinem Žukovským. Od něj už vede přímá cesta na ruskou atomovou základnu v Kazachstánu. Bond zde poprvé stane tváří v tvář Renardovi, jenž právě provádí dobře zorganizovanou krádež plutonia z vyřazené rakety. A pojme podezření, že Renard a Elektra King ve skutečnosti spolupracují.

Monica Bellucci Maléna (2000)

r. Giuseppe Tornatore Maléna je místní kráska, která se stala obsesí každého muže a proto zároveň objektem nenávisti každé ženy. Muži ji svlékají očima, ženy přináší „zaručené“ zprávy o jejích milencích. Sní o ní i Renato. V nočních dobrodružstvích, končících ranní polucí, ji dobývá ve stylu hrdinů stříbrného plátna, ve dne ji pak nadbíhá klikatými uličkami a šmíruje ji v jejím domku u moře. A mužský divák se stává stejným voyeurem Maléniny smyslnosti jako hormonálně poblázněný Renato. Kameraman Lajos Koltai zabírá její chůzi uličkami i napříč náměstím a doslova se mazlí s pohybem jejího těla. Ladné tvary boků a pozadí, vzpřímená chůze a hrdý pohled vpřed, který nereaguje na obdivné pohledy okolo stojících mužů. Italská diva Monica Bellucci prodává vše, co se jako modelka naučila na přehlídkových molech a režisér Giuseppe Tornatore při tom vzdává hold její nevšední kráse.

Francesca Neri Hannibal (2001)

r. Ridley Scott Po obrovském úspěchu psychothrilleru Mlčení jehňátek to trvalo deset let, než se na plátna kin vrátila postava zvráceného psychologa. Hannibal Lecter je tentokrát na svobodě, třebaže patří mezi nejhledanější zločince. Jeho stopu se snaží najít především zarputilý milionář (Gary Oldman), který ze svého setkání s Lecterem vyvázl se strašlivým zohavením tváře. Ani on, ani italský policejní inspektor (Giancarlo Giannini) a dokonce ani samotná Clarice Starling (Julianne Moore) nemají jistotu, že neskončí jako vybraná lahůdka na Lecterově jídelním lístku.

Naike Rivelli Klíč k lásce (2001)

r. Carlo Vanzina Rozmařilý lord Nick Brett je v tíživé finanční situaci. Aby nemusel měnit vysokou životní úroveň, vezme si do svého luxusního sídla v South Kensington podnájemníky. Když se britský smysl pro humor střetne s italskou živelností, může být výsledná reakce této chemie velice bouřlivá a nevyzpytatelná. Romantická komedie o neuvěřitelných osudech čtyř temperamentních Italů, kteří v Londýně hledají lásku.

Caterina Murino Casino Royale (2006)

r. Martin Campbell V rámci své první mise s pověřením "007" se má James Bond dostat na kobylku Le Chiffreovi, který se stal bankéřem světového terorismu. Aby jej mohl zastavit a rozložit tak teroristickou síť, musí ho prve porazit v pokerovém turnaji s astronomickými sázkami, který Le Chiffre pořádá v Casinu Royale. Zprávu, že se s ním na misi vydává okouzlující účetní ministerstva financí Vesper Lynd, která má zajistit finanční prostředky na pokerové partie a poté na vládní peníze dohlížet, přijímá s krajní nevolí – avšak poté, co společně přežijí řadu smrtících útoků ze strany Le Chiffrea a jeho nohsledů, se mezi nimi vyvine vzájemná přitažlivost. Ta je nakonec zavede do ještě nebezpečnějších situací, které navždy změní Bondův život.

Asia Argento Vstupní brána (2007)

r. Olivier Assayas Bývalá prostitutka, Italka Sandra (Asia Argento), žije Londýně a udržuje zde vášnivý vztah s někdejší veličinou v oblasti financí Milesem Rennbergem (Michael Madsen). Jejím druhým milencem je nájemný vrah, který se chystá Milese zabít. Dojde k tragédii a ona je nucena je nucena uprchnout do Hongkongu. Ani zde však není v bezpečí a záhy pochopí, že se už na nikoho nemůže se spolehnout. Kdosi rozehrál hru plnou manipulací a lží a zdaleka není jasné, proč se tak děje. Postupně zjišťuje, že za nitky tahá manželka jejího druhého milence. Kontroverzní italská herečka a dcera známého režiséra Asia Argento se rozhodla v roce 2007 spojit síly s francouzským režisérem Olivierem Assayasem a výsledkem jejich spolupráce se stal pozoruhodný a vzrušující erotický thriller.

Giovanna Mezzogiorno Láska za časů cholery (2007)

r. Mike Newell Melodramatický příběh o vášni a o rozhodnutích, jejichž následky mohou člověka pronásledovat celý život, vznikl podle stejnojmenné slavné předlohy Gabriela Garcíi Márqueze a odehrává se v Latinské Americe na přelomu 19. a 20. století. Florentino Ariza (Javier Bardem) se jako mladík zamiluje do nádherné Ferminy (Giovanna Mezzogiorno). Ta ovšem jeho lásku odmítne a její otec ji vzápětí donutí vzít si váženého lékaře Urbina. Zatímco Ariza je romantický snílek, Urbino reprezentuje řád a pokrok. Fermina si záhy uvědomí, že její manželství jí sice zaručuje bezstarostný život, ale touhu po lásce nezasytí. Když se více než padesát let poté, co jí Florentino poprvé vyznal lásku, konečně znovu setkávají, Urbino je již po smrti. A oni tak stojí před finálním rozhodnutím, jestli svůj fatální vztah konečně naplní. Scénář vcelku věrně sleduje kostru románu. Z výsledku se však vytratily stěžejní prvky márquezovského magického realismu, jež nahradilo vyprávění, připomínající červenou knihovnu.

Valentina Cervi Zbytek noci (2008)

r. Francesco Munzi Ambiciózní film režiséra Munziho, který zaujme široké publikum silným příběhem sobeckého a náročného manžela, jeho manželky a dospívající dcery. V jistém smyslu jde o tři příběhy v jednom. První je příběh rodiny bohaté vyšší střední třídy. Druhý je příběhem rumunských emigrantů a služky, podezřelé z krádeže. Třetí je kolizí těchto dvou světů. Každá část má přitom jinou estetiku.

Violante Placido Američan (2010)

r. Anton Corbijn Nájemný zabiják Jack (George Clooney) se po splnění zakázky uchyluje do středověkého italského městečka. Po nocích hledá rozptýlení, nebo spíš zapomnění ve společnosti krásné prostitutky Clary (Violante Placido). V Clare, žijící díky svému způsobu obživy podobným dvojím životem jako on, nalezne spřízněnou duši. Jejich zákaznický vztah přeroste do milostného poměru a oni se sblíží víc, než oba čekali a chtěli. Před dvěma izolovanými bytostmi, jež nejsou zvyklé věřit druhým, náhle stojí těžká volba. Uvěřit sobě navzájem v situaci vzrůstajícího ohrožení, jemuž je především Jack vystaven. Strohý děj, vycházející z novely Martina Bootha, Rowan Joffe scénáristicky upravil do komorního, minimalisticky vyhlížejícího příběhu, jehož zpracování působí jakoby se bourneovského námětu zmocnil italský analytik citově odcizených vztahů Michelangelo Antonioni.