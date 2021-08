40 ženských erotických symbolů osmdesátých let

Vyzývavá krása, rafinovanost, nevinnost i perverzní voyeurské fantazie. Filmaři už se sexu ve filmu nebáli, a tak dala 80. léta vzniknout řadě kultovních ženských erotických symbolů.

Brooke Shields

Brooke Shields - Modrá laguna (1980) - r. Randal Kleiser. Dvě osmileté děti, Richard a Emmeline, ztroskotají spolu s lodním kuchařem Buttonem na tichomořském ostrově. Od starého námořníka se naučí přežít. Po jeho smrti plynou roky a z dětí se stávají dospívající chlapec a dívka. Nechápou, jaké změny se s nimi dějí. Jejich vztah se mění v lásku. Narodí se jim syn. Rodinné štěstí ale smete nešťastná náhoda.

Kathleen Turner

Kathleen Turner - Žár těla (1981) - r. Lawrence Kasdan. Cílevědomá, trpělivá a nelítostná žena boháče, která promyšleně využije svého milence-advokáta jako nástroj chladně vykalkulovaného zločinu, je ukázkovým vampem, „sirénou v bílém“. Režisér ale nesází jen na ní. Erotické dusno sálá nejen z milostného propletení zpocených těl, ale i třeba z toho, jak vítr po horkých dnech večer rozeznívá zvonečky na terase.

Bo Derek

Bo Derek - Tarzan, opičí muž (1981) - r. John Derek. Mladá žena Jane Parker se po smrti své matky připojí k výpravě svého otce do hloubi Afriky. Ten chce objevit takzvané vnitřní slané jezero, o kterém se dozvěděl ve starých egyptských záznamech. Ve chvíli, kdy se výprava po mnoha těžkostech dostane na břeh jezera, je napadena domorodci. Nosiči jsou povražděni a Parker s dcerou a ještě jedním bělochem zajati. Naštěstí je nedaleko Tarzan.

Bo Derek

Bo Derek - Duchové to dokáží (1989) - r. John Derek. Krásná mladá vdova je rozhodnuta přivést svého manžela zpět k životu. Ve společnosti manželova netrpělivého ducha cestuje do těch nejexotičtějších koutů, aby našla dokonalé tělo, které by posloužilo jeho bloudící duši. Cestou narazí na skupinu krutých byznysmenů, bílou čarodějnici a také hamižného svůdníka, který chce její peníze i její tělo.

Jessica Lange

Jessica Lange - Pošťák vždy zvoní dvakrát (1981) - r. Bob Rafelson. Adaptace předlohy autora tzv. drsné školy Jamese M. Caina. Tvůrci počítají se všeobecnou znalostí románu a místo společenské kritiky či složitého popisu pečlivě připravených pokusů o vraždu se soustřeďují na vývoj vášnivého mileneckého vztahu, jenž prochází těžkou zkouškou společně nesené viny.

Nastassja Kinski

Nastassja Kinski - Kočičí lidé (1982) - r. Paul Schrader. Irena je krásná mladá žena v rozpuku sexuality. Prožije své první milování, které s sebou nepřinese jen překrásný prožitek, ale také nepředvídatelné tragické následky. Vlastní chtíč ji promění v jednu z těch, kterým se říká Kočičí lidé.

Nastassja Kinski

Nastassja Kinski - Nevěrně tvá (1984) - r. Howard Zieff. Půvabná americká komedie je remakem stejnojmenného snímku z roku 1948. Ženou dirigenta Claudea je okouzlující Italka Daniella. Claude odjíždí a požádá svého přítele Normana, aby na Daniellu dohlédl. Měl na mysli spíše nějaké kulturní vyžití pro svou krásnou choť, nicméně přítel pojal dojem, že Claude žárlí a chce míti jistotu, že Daniella neporuší během Claudovy nepřítomnosti manželský slib.

Tanya Roberts

Tanya Roberts - Pán šelem (1982) - r. Don Coscarelli. Královský syn Dar během dospívání zjišťuje, že má schopnost telepaticky komunikovat se zvířaty. Potom, co barbarský kmen Hunů v čele s Maaxem vyvraždí jeho vesnici, obklopen zvířecími spolubojovníky vyráží na cestu za pomstou, na níž ho čeká i odhalení tajemství jeho původu.

Tanya Roberts

Tanya Roberts - Vyhlídka na vraždu (1985) - r. John Glen. Max Zorin získal díky nacistickému genetickému experimentu mimořádnou inteligenci, které chce využít k ovládnutí světového trhu. Podaří se mu krádež tajného materiálu o výzkumu mikročipů. James Bond má zabránit Zorinovi, aby pomocí zemětřesení v San Andrasu a zatopením Silicon Valley v Kalifornii uskutečnil svůj ďábelský plán.

Meryl Streep

Meryl Streep - Klid noci (1982) - r. Robert Benton. Psychiatr Sam Rice (Roy Scheider) se musí na vlastní pěst pustit do vyšetřování vraždy svého klienta. Na základě výpovědí a spolupráce s policií se hlavní podezřelou stává Brooke Reynolds (Meryl Streep), ke které směřují všechny důkazy. Situaci ale komplikuje fakt, že se Sam s Brooke čím dál víc sbližují. Je však ona tím vrahem?

Heather Thomas

Heather Thomas - Posedlý (1982) - r. Robert J. Rosenthal. Barney Springboro, skvělý, avšak nesmělý student zjistí, že je nadán telekinetickými schopnostmi. Jeho výjimečné kvality ho rázem proslaví. Přátelé si jej předcházejí, dívky mu padají do náručí. A jeho rodiče si na pomoc zvou zaříkávače. Barney se ocitá ve stále bláznivějších situacích, které vyvrcholí na školní oslavě, při níž pouhým výdechem s lidí strhává šaty.

Morgan Fairchild

Morgan Fairchild - Pokušení (1982) - r. David Schmoeller. Erotické drama o krásné televizní reportérce, kterou mučí a pronásleduje fotograf, posedlý její krásou. Pokud ji nemůže mít on, tak ani nikdo jiný.

Phoebe Cates

Phoebe Cates - Zlaté časy na Ridgemont High (1982) - r. Amy Heckerling. Předchůdce teenagerských komedií typu Prciček. Zfilmováno podle autentické knihy scenáristy a režiséra Camerona Crowea, která se stala jeho debutem. Film se stal odrazovým můstkem pro kariéru řady budoucích hvězd (Sean Penn, Jennifer Jason Leigh, Nicolas Cage).

Phoebe Cates

Phoebe Cates - Soukromá škola (1983) - r. Noel Black. Christine (Phoebe Cates) je studentkou na prestižní soukromé dívčí škole. Nedaleko se nachází také další soukromá škola pro chlapce. Tu navštěvuje Jim, do kterého je Christine zamilovaná. Není však jediná. Její rivalkou je Jordan, která je schopná udělat cokoliv, aby dosáhla toho, po čem touží.

Betsy Russell

Betsy Russell - Soukromá škola (1983) - r. Noel Black. Kluci se večer převléknou za dívky a proniknou na dívčí kolej. Jordan (Betsy Russell) je pozná a využije příležitosti k tomu, aby Jima svedla. Christine je přistihne. Jim se pokouší si ji usmířit, Chris však odmítá. Jim dokonce poprosí jejího otce, aby se za něj během dne otevřených dveří u dcery přimluvil. Nakonec se usmíří a společný víkend může začít.

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis - Záměna (1983) - r. John Landis. Velice úspěšného obchodníka Louise Winthorpa III. nahradí jeho zaměstnavatelé druhořadým podvodníkem Billy Rayem kvůli sázce o jeden dolar. Louise navíc zavřou do vězení kvůli drogám, přijde o snoubenku, postavení, peníze a dům. Louise se zhroutí, načež se o něj postará prostitutka Ophelia (Jamie Le Curtis). Zato Billy si vede v nové práci výborně, ale zjistí, že to byla pouze sázka.

Isabelle Adjani

Isabelle Adjani - Vražedné léto (1983) - r. Jean Becker. Francouzská herečka odhaluje své ženské půvaby zcela bezostyšně, tak jak jí to předepisuje role lehkomyslné frivolní dívky Eliane. Té slouží tělo jako nástroj pomsty, který neváhá použít ke svádění starších ženatých mužů nebo svojí bývalé lesbické učitelky. Film získal celkem 4 francouzské Césary.

Rebecca De Mornay

Rebecca De Mornay - Riskantní podnik (1983) - r. Paul Brickman. Romantická komedie o tom, jak to dopadne, když rodiče nechají sedmnáctiletému chlapci Joelovi (Tom Cruise) na několik dní prázdný dům. Ten hodlá okamžitě využít příležitosti a konečně přijít o panictví. S pomocí exkluzívní prostitutky Lany (Rebecca De Mornay) v sobě objeví netušené organizační schopnosti, dokáže za víkend vydělat jmění a zase o ně přijít.

Rebecca De Mornay Rebecca De Mornay - A Bůh stvořil ženu (1988) - r. Roger Vadim. Neohroženost a svobodný duch přivedl atraktivní Robin za mříže. Naplánuje proto útěk, který se jí taky kupodivu podaří. Brzy se však ocitne zpět a celý kolotoč začíná nanovo. Film je remakem slavného režisérova filmu z roku 1956, který udělal sexuální symbol z jeho tehdejší manželky Brigitte Bardot.

Barbara Carrera

Barbara Carrera - Nikdy neříkej nikdy (1983) - r. Irvin Kershner. James Bond v podání Seana Conneryho musí nalézt ukradené jaderné hlavice dříve, než teroristé obrátí jejich ničivou sílu proti světu. Pomáhá mu v tom záporákova milenka Domino (Kim Basinger) a krásná vražedkyně Fatima Blush (Barbara Carrera), která se nejprve pomiluje se svou obětí a pak ji zabije.

Jennifer Beals

Jennifer Beals - Flashdance (1983) - r. Adrian Lyne. Osmnáctiletá Alex Owens pracuje jako svářečka v pittsburgských ocelárnách, po večerech si přivydělává jako tanečnice v Mawbyho nočním podniku a doufá, že to nebude navždy. Jejím snem je studium klasického baletu. Každý den tvrdě trénuje, nemá však odvahu přihlásit se na konzervatoř. Příběh moderní Popelky v MTV stylu prvních videoklipů.

Valérie Kaprisky

Valérie Kaprisky - Rok medúz (1984) - r. Christopher Frank. Čerstvě dospělá Chris (Valérie Kaprisky) a její matka Claude (Caroline Cellier) jsou v létě na Riviéře. Chris svádí místního playboye Romaina, ten ale dává přednost její matce. Chris jí ho chce odlákat a proto mezi přítomnými residenty rozehrává manipulativní partii flirtu, podezírání a nevěry, v níž se ocitá i starší ženatý Vic, se kterým se v zimě nikoliv zcela bez následků zapletla v Paříži.

Daryl Hannah

Daryl Hannah - Žbluňk! (1984) - r. Ron Howard. Lyrický příběh vypráví o mořské víle, zamilované do mládence (Tom Hanks), kterého zachránila z mořských hlubin. Přeplave oceán, promění se v hezkou dívku a oděná pouze do svých dlouhých blonďatých vlasů hledá v New Yorku svého milého. Netuší, že má v patách ďábelského vědce, doktora Kornblutha, pro kterého je skutečná mořská panna příležitostí ke studiu.

Kelly LeBrock

Kelly LeBrock - Žena v červeném (1984) - r. Gene Wilder. Situační komedie je remakem francouzského snímku Záletník z roku 1976. Wilder se věrně přidržuje původního příběhu spořádaného čtyřicátníka, který se na první pohled zamiluje do atraktivní fotomodelky a prožije kvůli tomu řadu dobrodružství. Film byl oceněn Oscarem za píseň Stevieho Wondera I Just Called to Say I Love You.

Melanie Griffith

Melanie Griffith - Dvojník (1984) - r. Brian De Palma. Režisér s divákem rozehrává zábavnou a vzrušující hru, plnou hitchcockovských odkazů a zvratů, černého humoru a erotického napětí. Jeho vizualizace fetišistických, voyeurských a jiných erotických tužeb se blíží až k hranici pornografické produkce 80. let, což ve filmu i ironicky tematizuje.

Melanie Griffith

Melanie Griffith - Něco divokého (1986) - r. Jonathan Demme. Uhlazený obchodník s obligacemi přijme nabídku na svezení domů od atraktivní ženy jménem Lulu. Ta jej vezme na bizarní výlet autem do Virginie, při kterém nechybí přinejmenším neobvyklý sex se svazováním, ničení cizího majetku a loupež. Pak se ale objeví Lulin manžel, bývalý kriminálník a chce si ji opět přivlastnit. Charles se rozhodne vzít osud do svých rukou, aby tak zachránil Lulu před zločineckým psychopatem.

Melanie Griffith

Melanie Griffith - Ohňostroj marnosti (1990) - r. Brian De Palma. Sherman McCoy, úspěšný muž z Wall Streetu, má přepychový dům, rodinu a milenku Marii (Melanie Griffith). Ta v Bronxu srazí černocha. Na policii však nehodu nenahlásí. Všichni, kdo s nehodou přišli do kontaktu, se ji snaží „nafouknout“ a vytěžit z ní co nejvíc pro sebe. Nikomu nejde o spravedlnost, ale o manipulaci s fakty ve vlastní prospěch. Sherman je obviněn a málem odsouzen. Díky Peterovi, kterého přece jen začne zajímat pravda, však skutečnost vyjde najevo. Život všech je ovšem zásadně poznamenán.

Molly Ringwald

Molly Ringwald - Snídaňový klub (1985) - r. John Hughes. Shermerská střední škola. Pět studentů musí za trest přijít v sobotu do školy a strávit tam devět hodin. Mají jediný úkol. Napsat esej o tisíci slovech na téma "Kdo si myslím, že jsem". Každý z nich je z jiného těsta - školní kráska, sportovec, matematický génius, vyvrhel a "divná" holka. Ze začátku se navzájem nenávidí. Postupně však nacházejí společnou řeč a na konci se z nich stanou přátelé.

Serena Grandi

Serena Grandi - Desiderando Giulia (1985) - r. Gianfranco Clerici. Spisovatel Emilio začne chodit s divokou fotomodelkou Giuliou, což jeho sestra Amalia bere jako zradu jejich více než sourozeneckého vztahu.

Serena Grandi

Serena Grandi - Miranda (1985) - r. Tinto Brass. Miranda Rostagni je mladá sexuchtivá žena, která provozuje tavernu nedaleko Benátek. Od skončení druhé světové války pohřešuje svého muže Gina a tak se během jednoho roku seznámí s několika muži. V zimě pozná starého bohatého radního, na jaře mladého šoféra, v létě agresivního amerického vojáka a na podzim pokorného číšníka v taverně. Poté musí udělat rozhodnutí, který z nich bude nejen nejlepší milovník, ale také manžel.

Brigitte Nielsen

Brigitte Nielsen - Rudá Sonja (1985) - r. Richard Fleischer. Rudovlasá Sonja přísahá pomstu kruté královně Gedren, která zavraždila její rodiče. S pomocí velekněze a válečníka Kalidora hledá talisman, jehož obrovská moc by mohla zničit vše na zemi.

Nicollette Sheridan

Nicollette Sheridan - The Sure Thing (1985) - r. Rob Reiner. Walter má možnost jet do Kalifornie za dívkou z fotografie, kterou mu zaslal jeho kamarád Lence. Lence mu dohodne o Vánocích rande s touto dívkou, se kterou má zažít sex bez závazků. Jede s ním ale i třídní šprtka Alison, s níž se při cestě sblíží.

Isabella Rossellini

Isabella Rossellini - Modrý samet (1986) - r. David Lynch. Postmoderní detektivka nás prostřednictvím nálezu uřízlého lidského ucha zavádí do světa, kde se ze studenta Jeffreyho stává voyeur, který škvírou ve dveřích pozoruje teror páchaný na krásné zpěvačce Dorothy (Isabella Rossellini) šíleným gangsterem Frankem. Jeffreyho vysvobozením se stává až Sandy, jež mu jako jediná může nabídnout perverzí nezatížený cit.

Béatrice Dalle

Béatrice Dalle - 37,2 po ránu (1986) - r. Jean-Jacques Beineix. Zorg potkává okouzlující osmnáctiletou dívku, plnou vášně a energie. Bettyino impulzivní a divoké chování, které mu zpočátku tak imponuje, se ale začíná čím dál víc vymykat kontrole. Zorg s úděsem zjišťuje, že žena, kterou tolik miluje, neumí své jednání korigovat a že pomalu přichází o rozum.

Kim Basinger

Kim Basinger - 9 a 1/2 týdne (1986) - r. Adrian Lyne. Příběh o vášni, jež se vymyká kontrole. Žena, která vede úspěšnou uměleckou galerii, se pozvolna oddává sadomasochistickému vztahu s tajemným bohatým mužem, který otevírá její nitro a posouvá její prožívání rozkoše za hranice všeho, co kdy poznala.

Kim Basinger

Kim Basinger - Krásná mimozemšťanka (1988) - r. Richard Benjamin. Fantastická komedie vychází z tradičního motivu střetu tvora z jiné planety s naší civilizací. Vesmírným průzkumníkem je tentokrát přitažlivá žena, která má přimět ke spolupráci pozemšťana, ovdovělého vědce. Jen tak může zachránit vlastní planetu před zánikem. Snímek má erotický nádech, nesený dvojsmysly.

Kim Basinger

Kim Basinger - Batman (1989) - r. Tim Burton. Zločin v Gotham City zvládne jedině rytíř spravedlnosti v netopýří masce. Kdo je však tento pán noci ve dne? Na tuto otázku se snaží odpovědět v sérii článků pro Gotham Globe půvabná fotografka Vicki. Své pátrání začne u milionáře Bruce Waynea, ale dostává se také k ďábelskému maniakovi Jokerovi.

Sophie Marceau

Sophie Marceau - Sestup do pekel (1986) - r. Francis Girod. Manželství Alana (Claudie Brasseur), známého spisovatele, momentálně trpícího tvůrčí krizí, a jeho mladé ženy Loly (Sophie Marceau) je v krizi a vypraví se proto na Haiti, něco s tím udělat. Haiti je peklo samo o sobě. Tropický déšť, dusno, sex, alkohol. Při opileckých potulkách do nebezpečných částí Port-au-Prince se Alan dostane do násilného konfliktu. Právě mezní prožitek bourá bariéru mezi ním a Lolou, neboť i ona má temné tajemství.

Sophie Marceau

Sophie Marceau - Mé noci jsou krásnější než vaše dny (1989) - r. Andrzej Żuławski. Blanche a Lucas se poprvé setkávají v malé pařížské kavárně a je z toho láska na první pohled. Blanche je z ní natolik rozrušena, že od ní utíká. Lucas, brilantní informatik, který právě objevil průkopnický počítačový jazyk a jehož vlastní řeč byla zničena chorobou mozku, ji následuje do Biaritzu. Pro oba začíná krásné, ale krátké a útrpné milostné martýrium, které je přerušováno traumatizujícími vzpomínkami z dětství a intuitivním poznáním, že jejich lásce zbývá jen málo času.

Sophie Marceau

Sophie Marceau - Studentka (1988) - r. Claude Pinoteau. Studentka literatury Valentine se s obrovským nasazením připravuje na závěrečné zkoušky na Sorbonně. Za celou dobu si nedopřála žádné volno, prvořadé pro ni bylo studium. Stane se však něco, co nepředpokládala, zamiluje se.

Francesca Dellera

Francesca Dellera - Láska a vášeň (1987) - r. Tinto Brass. Jennifer a Fred se poznali před třemi lety V Itálii, když sloužili ve spojenecké armádě. Jejich manželství však není takové, jak si oba představovali. Cesta na Capri se pro ně stává důvodem ke vzpomínkám na vášnivé lásky, jež tu prožili. Zatímco Fred si oživí minulost putováním po Toskánsku se svou tehdejší vnadnou milenkou Rosou, Jennifer píše vášnivé dopisy milenci z Neapole Cirovi, kterému nabídne setkání. Manželé posléze pochopí, že minulost se nedá vrátit, a najdou k sobě znovu cestu.

Francesca Dellera

Francesca Dellera - Římanka (1988) - r. Giuseppe Patroni Griffi. V Římě fašistické éry se mladičká modelka Adriana po nešťastné romanci propadne do morálního bahna prostituce. Film podle stejnojmenného románu italského spisovatele Alberta Moravii byl poprvé natočen v roce 1954 režisérem Luigim Zampou. Protagonistkou byla tehdy sedmadvacetiletá Gina Lollobrigida. O 34 let později se Gina vrací na obrazovku v televizním remaku slavného filmu jako Adrianina matka Margherita.

Francesca Dellera

Francesca Dellera - Maso (1991) - r. Marco Ferreri. Paolo se živí se jako hudebník po nočních klubech. Jednoho večera potká smyslnou Francescu. Začnou spolu žít v bungalovu na břehu moře, kde se oddávají nejrůznějším milostným hrátkám. Po několika měsících se dívka rozhodne náhle odejít. Paolo, který je Francescou úplně posedlý, jí to chce za každou cenu rozmluvit. Bezvýsledně. V zoufalství nakonec dívku zabije a svou posedlost jí následně symbolicky přemění v kanibalismus.

Glenn Close

Glenn Close - Osudová přitažlivost (1987) - r. Adrian Lyne. Glenn Close - Osudová přitažlivost (1987) - r. Adrian Lyne. Náhodná milostná avantýra se postupně proměňuje v noční můru, ohrožující na životě Dana i jeho rodinu. Danovi otevřený zájem Alex zprvu lichotí, postupně ale jeho sebeuspokojení ustupuje strachu z toho, co vše je schopna vyvést. On přitvrzuje ve svém odmítnutí, ona ve své snaze si vynutit jeho lásku. Vše dramaticky vrcholí v krvavém, téměř hororovém finále.

Lisa Bonet

Lisa Bonet - Angel Heart (1987) - r. Alan Parker. Noirový příběh pátrání soukromého očka po zmizelém dlužníkovi se zvolna a neúprosně mění v krvavý zlý sen, jehož překvapivé rozuzlení daleko přesahuje zadaný žánr a ústí ve faustovské podobenství o zločinu a trestu. Vše podkresluje atmosféra jižanského prostředí, v němž ožívá mystický svět voodoo, černošského jazzu, sexu a smrti.

Uma Thurman

Uma Thurman - Nebezpečné známosti (1988) - r. Stephen Frears. Režisér pojal svou verzi, realizovanou těsně před Valmontem, jako dobovou moralitu o lidské ješitnosti a pýše. Libertinští protagonisté, vikomt Valmont a markýza de Merteuil, rozvíjejí od počátku frivolní hru, do níž jsou záměrně strženi lidé z jejich okolí, ale jejímiž obětmi se nakonec stávají i oni sami.

Sigourney Weaver

Sigourney Weaver - Podnikavá dívka (1988) - r. Mike Nichols. Kterak chudá sekretářka ke štěstí přišla. Tess McGill zdaleka není pasivní dívkou, čekající na svého prince z pohádky, ale velmi cílevědomou a ctižádostivou ženou. Když si její šéfka, elegantní Katherine, zlomí nohu na dovolené v Alpách, pochopí, že to je příležitost pro ni. Převezme obchod, ukáže se jako schopná manažerka a pustí se s Katherine do boje nejen o její výnosné místečko, ale také o Jacka Trainera, elegantního a hlavně vysoce postaveného muže.

Rosanna Arquette

Rosanna Arquette - Magická hlubina (1988) - r. Luc Besson. Nekonečné hlubiny moře spojí osudy tří postav. Jacquese, potápěče, který dosáhl bez dýchacího přístroje hloubek jako žádný jiný člověk. Enza, jeho přítele a soupeře, který se mu chce vyrovnat a překonat ho. A Johany, ženy, která Jacquese miluje, ale ví, že jeho srdce patří moři.

Emmanuelle Béart

Emmanuelle Béart - Nalevo od výtahu (1988) - r. Edouard Molinaro. Pierre Richard hraje plachého a spořádaného muže, kterého má konečně, po celých měsících tajného zbožňování, navštívit v bytě vdaná Florence. Decentní setkání se však v důsledku náhod a nedorozumění, vznikajících kvůli chorobně žárlivému sousedovi a jeho mladičké manželce, mění ve sled zdánlivě absurdních situací.

Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer - Báječní Bakerovi hoši (1989) - r. Steve Kloves. Bratři Bakerovi už patnáct let vystupují po hotelích se stejným repertoárem evergreenů. Když k sobě přiberou zpěvačku Susie Diamond, jako trio mají nečekaný úspěch. Talentovanější z bratrů Jack a Susie se postupně sbližují, ale zároveň si nechtějí připustit, že vztah mezi nimi je mnohem hlubší, než dávají svému okolí najevo.

Ellen Barkin

Ellen Barkin - Moře lásky (1989) - r. Harold Becker. Atmosférická neo-noirová detektivka i romance dvou lidí, kteří si nejsou jisti, zda si mohou navzájem věřit. Al Pacino hraje citově vyprahlého poldu, Ellen Barkin osudovou ženu, k níž vedou všechny stopy, naznačující, že vrahem by mohla být ona.

Victoria Abril

Victoria Abril - Spoutej mě! (1989) - r. Pedro Almodóvar. Ricky se po propuštění z psychiatrické léčebny rozhodne jít za svým jediným snem. Touží prožít život po boku Mariny, bývalé pornoherečky, se kterou se zhruba před rokem vyspal, když utekl z léčebny. Vystopuje ji a snaží se ji přesvědčit, že zrovna on by mohl být nejlepším otcem jejich dětí a ona jemu dobrou manželkou. Marina ze začátku svého únosce nenávidí. Když však zjistí, co pro ni riskuje, začne k němu také cosi cítit.

Maria de Medeiros

Maria de Medeiros - Henry a June (1990) - r. Philip Kaufman. Film vznikl podle deníků Anaïs Nin, v nichž autorka popisuje svůj vztah ke spisovateli Henrymu Millerovi a k jeho ženě June. Režisér otevřeně zobrazil partnerské vztahy už ve své adaptaci Kunderova románu Nesnesitelná lehkost bytí, zde se ale pokusil zajít ještě dál, což mu v americké distribuci jako prvnímu vyneslo cenzurní omezení NC-17. Erotické scény zasazuje do atmosféry Paříže roku 1931 a prostředí umělecké bohémy, k níž Miller patřil.