42" OLED televizory od LG mají zatím starší panely. Nové, OLED EX, dostanou až později

Pokud se chystáte na nákup letošní novinky, nejmenšího 42" OLEDu řady C2, tak možná pro vás bude důležitá informace, že slibovanými novými OLED EX (WBE) panely začne LG televizory plně osazovat až v druhé půli roku. Do té doby budou na trhu 42" OLEDy také se staršími panely.

HDTVtest při testu nového LG 42" OLED C2 zjistil, že je osazen standardním panelem, označovaným jako WBC. LG Electronics korejský web KBench informovalo, že v současnosti u 42" modelu používá starší WBC panely. Na nové panely OLED EX přejde plně až v druhé polovině roku.

Společnost LG Electronics web sdělila, že v aktuálních dodávkách televizorů 42" OLED EVO jsou namíchané panely WBC a WBE, v závislosti na situaci s dodávkami panelů od výrobce, tedy společnosti LG Display. Ten by na výrobu panelů WBE měl plně přejít od 2. čtvrtletí roku 2022.

42" a 48" OLEDy nebudou jasnější

Už při představení nové řady C2 se na stránkách LG USA objevila informace, že i když by celá řada C2 měla nést označení OLED EVO (a mít OLED EX panely), tak slibovaný vyšší jas budou mít jen TV s úhlopříčkami 55" a větší. Menší 42" a 48" nemají „Brightness Booster“, tedy zvýšení jasu.

Důvodem je vyšší hustota bodů u menších úhlopříček, která neumožňuje zvýšení jasu. To mohou nabídnou jen větší s nižší hustotou pixelů. Jak loni výrobce LG Display oznámil, tak díky použití nového materiálu (deuteria) mají mít nové OLED EX panely o něco nižší spotřebu, vyšší životnost, ale také tenčí rámeček (4 mm místo 6mm).

Výrobce televizorů LG Electronics může být však v klidu – pro své nové OLEDy řad C2 a G2 používá marketingové označení OLED EVO, neboť to zahrnuje i další vylepšené systémy a elektroniku, nikoliv pouze nový panel WBE. Značení OLED EX (WBE) tak používá výrobce a dodavatel panelů, což je LG Display (má v názvu LG také, ve skutečnosti je to ale jiná společnost). I z toho důvodu Philips při oznámení letošní novinky, prémiového OLEDu OLED807, mohl v klidu informovat, že televizor bude osazen právě novými OLED EX panely.

Zdroj: HDTVtest, KBench, FlatspanelHD