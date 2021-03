42" OLED TV by mohl být o 33 % levnější, než současné 55" OLED televizory

Když loni měly přijít nové 48" OLED televizory, tak okamžitě padly původní předpoklady, že menší úhlopříčka bude znamenat nižší cenu. 48" verzi nabídlo LG v řadě CX a Sony v řadě A9, oba dva modely byly podstatně dražší, než základní 55" OLEDy.



V současné nabídce zatím 42" OLED chybí

V roce 2021 se spustí výroba 42" verze, ta by ale už měla splnit roli "levného OLEDu", teda ne tak levného, ale levnějšího. Podle Advanced TV Display Cost Report (HDTVtest) se díky výrobní technologii zvané MMG (multi-model glass) se podaří cenu srazit. MMG umožní ze stejné základní "desky" vyříznout 10 panelů o velikosti 42" místo osmi.



83" OLED lze očekávat letos na podzim

To znatelně sníží náklady na jeden 42" panel. Ze stejného základu LG dokáže vytvořit pouze šest OLED o úhlopříčce 55". Cena za jeden panel by se tak mohla dostat z částky 375 USD na 250 USD. Samozřejmě, že pouze panel nedělá cenu televizoru, ale dle odhadů by cena za 42" OLED mohla prolomit hranici 1 000 USD. Stejná zpráva přidává zajímavou informaci, že slibovaný 83" OLED panel by díky nové technologii mohl být levnější než stávající 77" verze.

LG Display odhaduje, že letos prodá 7 až 8 miliónů OLED panelů, zmíněné nižší ceny v kombinaci s dostupnějšími menšími úhlopříčkami OLED televizorů staví tento plán do reálného světla.

