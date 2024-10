4K HDR LED projektory ViewSonic s integrovaným Google TV míří na náročné hráče, ale i milovníky filmů a seriálů

Společnost ViewSonic představil dva nové 4K projektory – X1-4K Pro a X2-4K Pro. Díky vestavěnému systému Google TV lze jednoduše sledovat filmy a seriály ze streamovacích služeb Netflix, Disney+, Amazon Prime, atd., ale také můžete přes IPTV služby sledovat běžné TV vysílání. Poslouží tak jako univerzální zábavní centra.

Projektory X1-4K Pro a X2-4K Pro mají nativní rozlišení 4K, díky 0,65palcovému DMD čipu nabídne obraz vysoký nativní kontrastní poměr. Potěší vysoký jas 3 300 ANSI lumenů , zdrojem světla je zde třetí generace LED technologie s extrémně dlouhou životností 60 000 hodin v normálním režimu. Pokrytí barev je 125% prostoru Rec 709, podporováno je HDR i 3D video.

Novinky ocení hráči, nesou označení Designed for Xbox. Kromě 4K rozlišení poskytují obraz v rozlišení QHD (1440p) s obnovovací frekvencí 120 Hz s dobou odezvy 4,2 ms a frekvencí 240 Hz při rozlišení 1080p. To zajišťuje mimořádně plynulé hraní a kvalitní obraz s úhlopříčkou větší než 100 palců.

Projektory se liší v objektivu – X1 má běžnou optiku s projekční vzdáleností 1,53 m až 4,98 m (Throw Ratio: 1,15-1,5, pro 100" úhlopříčku je třeba vzdálenost 2,55m). Model X2 vyniká v kompaktních prostorech, kde nabídne z kratší vzdálenosti větší obraz; projekční vzdálenosti je zde 0,92 m až 2,2m (Throw Ratio: 0,69-0,83, pro 100" úhlopříčku je třeba vzdálenost 1,53m). Projektor X1-4K Pro je vybaven funkcí vertikálního posunu objektivu, oba modely jsou vybaveny korekcí lichoběžníkového zkreslení H&V spolu s nastavením 4 rohů pro přesné vyladění obrazu.



Projektor X2-4K Pro vyniká v kompaktních prostorech, pro obraz s 100" úhlopříčkou stačí vzdálenost 1,53m

O základní ozvučení se starají vestavěné reproduktory Harman Kardon s výkonem 2x 6 W, přes Bluetooth lze připojit bezdrátová sluchátka, či reproduktor. Nechybí klasický analogový fyzický audiovýstup, samozřejmostí jsou dva HDMI vstupy, jeden z toho je HDMI eARC umožňující připojení výkonného soundbaru, nebo kompletního AV systému.

Na českém trhu by měly být projektory dostupné od prosince letošního roku. Oficiální cena projektoru X1-4K Pro by měla činit 40 990 Kč, projektor X2-4K Pro by měl být pak dostupný za 43 790 Kč.

Zdroj: TS, ViewSonic