50 sex symbolů filmové Francie

Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Sophie Marceau, Emmanuelle Béart či Eva Green. Stvořil Bůh ženu opravdu ve Francii?

Stvořil Bůh ženu opravdu ve Francii? Při pohledu na Brigitte Bardot ve slavném filmu Rogera Vadima ...a Bůh stvořil ženu z roku 1956 to skoro tak vypadá. Plavovlasá Venuše B.B. ale nebyla jediná, jejíž půvab a smyslnost dodnes slouží jako spolehlivý vývozní artikl galské kinematografie. Přesvědčit se o tom můžete v této galerii padesáti nejkrásnějších a nejšarmantnějších hereček francouzského filmu.

Naleznete zde z nesčetných televizních repríz známou Markýzu andělů, napříč pěti díly romantické ságy pokoušenou nástrahami osudu v její lásce ke kulhavému a zjizvenému hraběti Peyracovi. Pro její představitelku Michèle Mercier se stala úloha krásné Angeliky požehnáním i prokletím zároveň, neboť ze stínu této postavy už nikdy nevystoupila.

Cizinky, přijaté do náruče francouzského filmu

Podobně tomu bylo i v případě holandské rodačky a modelky Sylvie Kristel, jež spoluprací s módním fotografem Justem Jaeckinem na Emmanuelle otevřela cestu subžánru softerotických filmů do oblasti masové zábavy. Jaeckin z ní udělal erotický symbol sedmdesátých let a navždy tak předurčil typ rolí, jež jí byl dál nabízen. Herečka se z tohoto zaškatulkování snažila vymanit pokusem o ambiciózní látky - Milenec lady Chatterleyové nebo Mata Hari, ale jejich zpracování se neslo přesně v duchu Emmanuelly.

Sylvie Kristel v tomto výběru ale není jedinou cizinkou, jíž máme přesto pevně spjatou s francouzským filmem. V oduševnělé tváři vídeňské rodačky Romy Schneider, představitelky dětsky bezstarostné Sissi, se čím dál víc zračily všechny milostné a tragické karamboly, které jí v jejím krátkém životě potkaly a dávaly jejímu hereckému projevu čím dál intenzivnější hloubku.

Po bouřlivém dospívání ve swingujícím Londýně a dva roky po účinkování v Antonioniho Zvětšenině se britská modelka Jane Birkin seznámila při natáčení filmu Slogan s nejslavnějším francouzským šansoniérem a bouřlivákem Sergem Gainsbourgem, s nímž na třináct let spojila svůj život. Natočili spolu množství filmů, z nichž nejprovokativněji působí ten, pojmenovaný dle jejich nejznámějšího duetu Je t'aime moi non plus.

Dcery Jane Birkin

V roce 1971 se tomuto páru narodila dcera Charlotte, která po rodičích zdědila múzické i herecké nadání. Právě ji obsadil do svých posledních dvou snímků Antikrist a Melancholia dánský provokatér Lars von Trier, který z ní učinil hlavní hrdinku i svého nového, dvoudílného opusu Nymfomanka. Jeho první část by do kin měla přijít po Vánocích. Už teď se přiživují očekávání tohoto filmu zprávami o tom, zda diváci uvidí hard či soft verzi milostných scén, jež se zde objeví.

O jedenáct let mladší nevlastní sestrou Charlotte Gainsbourg, jež rovněž nezapře podobou se svou matkou, je Lou Doillon. Dcera Jane Birkin a režiséra Jacquese Doillona pokračuje v rodinné tradici a zkouší uspět na poli hudebním i filmovém.

Výrazné režijní osobnosti

V této fotografické připomínce stěžejních rolí vyobrazených dam najdete i symbol francouzské elegance a trochu odtažité a chladné krásy Catherine Deneuve. S Luisem Buñuelem spolupracovala na filmu Kráska dne, stejně jako o deset let později Carole Bouquet v titulu Ten tajemný předmět touhy.

Buñuel ale není jediný filmař toho nejzvučnějšího jména, který dovedl herečky k výkonu, jenž je mnohdy možné označit za jejich životní. Své o tom jistě ví Emmanuelle Béart, jejíž sošné tělo v čtyřhodinové Krásné hašteřilce Jacquese Rivettea přetváří stárnoucí malíř v podání Michela Piccoliho k obrazu svému.

Temná zákoutí lidské posedlosti zkoumá i Jean Becker ve Vražedném létě. Roli frivolní Eliane zde ztvárňuje Isabelle Adjani, dle žebříčku deníku Los Angeles Times z roku 2011 nejkrásnější herečka všech dob. Na druhém místě za ní skončila Brigitte Bardot.

Pokud by tento žebříček sestavovali sami Francouzi, tak by se o pomyslný trůn jistě ucházela Sophie Marceau. Ta se z teenagerských Večírků a komediálního flirtu s Jeanem Paulem Belmondem ve Veselých velikonocích dostala až ke spolupráci s kontroverzním režisérem polského původu Andrzejem Zulawskim. Natočili spolu filmy, o jejichž obsahu vypovídají už jejich názvy - Šílená láska či Mé noci jsou krásnější než vaše dny. V roce 1995 se jim narodil syn Vincent.

Libertinštější přístup

Ve vábivého a nebezpečného vampa proměnil ve svých filmech svou manželku Emmanuelle Seigner i Roman Polanski. Sexuálně otevřené scény v Hořkém měsíci či Deváté bráně nejsou pro francouzskou kinematografii ničím výjimečným. Stačí si vzpomenout na vábivou patologičnost vztahu francouzské herečky Marie Schneider a Marlona Branda v Posledním tangu v Paříži Bernardo Bertolucci.

Italský režisér o pár let později zapletl dceru Marlène Jobert Evu Green během studentských bouří roku 1968 v Paříži do kombinace cinefilských a milostných hrátek v ironickém vyrovnání se s vlastním revoltujícím mládím ve snímku Snílci.

V zemi, kde byl přístup k cenzuře filmových děl s tematizovanou sexualitou vždy o něco benevolentnější než jinde a kde se směly prodávat knihy jako Joyceův Odysseus, Milenec lady Chatterleyové D. H. Lawrence nebo Obratník raka Henryho Millera v době, kdy byly ve Velké Británii, USA a mnoha dalších zemích soudně zakazované, platí libertinštější měřítka na vyobrazování nahoty či erotiky na filmovém plátně dodnes.

Zatímco v americkém filmu vstává dívka či žena po noci plné vášně ve spodním prádle a ještě s obtočeným prostěradlem kolem těla, francouzský film se víc blíží realitě, již znáte z vlastního soukromí. Věřím proto, že tento speciál s fotografiemi z filmů, kde mohla plně zazářit krása vybraných padesáti hereček, přijmete tak jak byl koncipován. Jako velkou oslavu jejich krásy, šarmu, elegance, smyslnosti, půvabu a přitažlivosti.