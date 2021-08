Abyss Diana Phi: recenze luxusních High End sluchátek pro audiofily

Hlavový most s magnetickým nastavováním je trochu netypicky tvarovaný, ale krásně obtažený pečlivě prošívanou kůží. Všude jsou vidět póry a to spolu s otevřenou, elegantně perforovanou vnější stranou mušlí (mimochodem není to náhodná perforace, tvar a hustota otvorů staví na Fibonacciho principech) pomáhá i k dlouhodobému komfortu při nošení, žádné zapocení vás nečeká. Stejně tak se nezapotíte ani díky nízké váze 350 g. Krom toho to vypadá skutečně pěkně, k tomu zase napomáhá keramická vrstvička na povrchu všech kovových částí. Sluchátka jsou nicméně na větší hlavu trochu těsná.

Americký sluchátkový výrobce Abyss patří v audiofilské komunitě mezi dobře přijímané a na samou špičku toho, co si lze koupit. Firma má kupodivu v nabídce jen dva modely – nekompromisní velké AB-1266 Phi (monstrózně konstruované zařízení, ale se špičkovým zvukem, byť za špičkovou cenu) a „přenosné“, dalo by se asi v tomto kontextu říct lifestyle provedení stejné technologie v modelu Diana, který před ne tak dlouhou dobou dostal také přídomek Phi a kvalitativně se měl přiblížit velkému modelu.

Jak to hraje

Sluchátka Diana Phi jsme poslouchali v pražském showroomu Voix, kde jsme k nim používali PS Audio DirectStream Memory Player a DirectStraem DAC, ale také třeba předzesilovač PS Audio BHK Signature Preamplifier nebo Chord Mojo a Apogee Groove. Porovnávali jsme s redakčními Focal Clear na kabelu Dynamique Audio Halo 2.

Varhany v Bachově „Toccata BWV 565“ („Audiophile Test“ | 2008 | ABC Records | HD-150) měly pěkně disciplinovaný projev, s tóny pevně ohraničenými, ale v množství možná o něco menším, než by bylo ideální a možná menším, než byste od extrémně drahých sluchátek čekali. K dobru lze pak ale připsat, že Diana Phi nechtějí oslňovat efekty, sází spíše na „rovný“ zvuk.

„May you have happiness“ od Izumi Masuda („Golden Lips“ | 2009 | ABC Records | HD-121) v sobě nese sice luxusně zaznamenaný hlas a fantastickou transparentnost, ale také mimořádnou citlivost na jakoukoliv ostřejší charakteristiku systému, která zvuk překlopí právě do tvrdosti až ostrosti. U Diana Phi to nenastalo, naopak vždy zůstal zvuk na jedné straně pěkně otevřený, na straně druhý tak nějak klidný. Abyste ve středním pásmu probudili žádanou porci života a energie, budete potřebovat mimořádně výkonný zesilovač, i velmi výkonný Groove měl dost co dělat.

Říznost a rychlost pak nicméně rozhodně nebyl cizí nejvyšším tónům, konkrétně intenzivně nahraný činel v Davisově „So What“ („Live 8“ | 2015 | ABC Records | HD-207) byl velmi průbojný, velmi zřetelný a prásknutí paličky znamenalo instantní výbuch energie. Užijete si tu zvuk dost energický a i díky tomu působí dosti zřetelně až dravě – není ale otravně ostrý nebo vysloveně agresivní.

Probudit Diana Phi k dynamickým výšinám, které očekáváte v takhle extrémní cenové lize, stálo docela dost snahy, sluchátka nepatří k úplně ochotným. Bicí v „Jazz Variants“ od The O-Zone Percussion Group („Stereo Test Record“ | 2014 | ABC Records) ale ve správné kombinaci a správné hlasitosti zazněly s velkým sebevědomým a velmi, velmi ochotnou dynamikou, sluchátka vám je doslova natlačí do hlavy, každá rána je malým výbuchem. Ale není to dynamika „zadarmo“, ani ji nečekejte při opravdu nízkých hlasitostech.

„Jacob’s Dream“ od Alison Krauss („Hear the Difference“ | 2012 | ABC Records | HD-148a) má už jako nahrávka samotná dosti expresivní detaily, Diana Phi je pak zejména na středech a výškách dál ještě akcentují, zejména intenzitu strun a hlasu. Sluchátka velmi informativně a analyticky (někdy až trochu příliš přímočaře) ukazují kvalitu / styl nahrávky a řetězce. Pokud máte ale rádi informativní zvukové podání a pokud se chcete doslova koupat v detailech, tak se vám zvuk Diana Phi líbit bude.

Prostor v Händelově „Wasser Musik“ („Live 8“ | 2015 | ABC Records | HD-207) zněla „smysluplně“, nebyl sice tak úplně otevřený a velký jako u nejlepších otevřených sluchátek, byla ale rozhodně lepší než u sluchátek uzavřených. Hudba byla poměrně vzdušná, výtečně ovšem organizovaná, dokonce měla scéna i nějakou tu hloubku v předozadním směru. Celá reprodukce pak působila, že nemá takové to těžiště kdesi uprostřed vaší hlavy.

Na mocné basové lince založená „In My Secret Life“ Leonarda Cohena („Absolutely Bass Voice“ | 2016 | ABC Records | HD-177) měla trochu limit v objemu basu, bylo těžké ho dostat ven v té správně tučné a mocné formě. Zato i tady bylo cítit rychlost a solidní kázeň firemního reproduktoru, který držel zvuk na uzdě. Ve správné kombinaci a hlasitosti ale i přes analytické ladění zvuk ztrácel tu „reprodukovanou mechaničnost“, což je dobrý znak skutečně high-endové reprodukce.

Verdikt

Sluchátka Abyss Diana Phi jsou koncipovaná jako velmi luxusní zboží – materiálově, designově i cenově. Už původní verze modelu Diana byla drahá, nový upgrade ale sluchátka katapultuje do extrémní cenové ligy a to už bohužel tak úplně neodpovídá dodávané hodnotě. Ale i přesto jde o skvělá sluchátka se špičkovou energií, detailností i podáním prostoru – vše si ale musíte zasloužit a nesmíte podcenit výkon zesilovače, abyste dosáhli adekvátního výsledku. Za správných podmínek a pokud odhlédneme od cenovky, tak jsou Diana Phi skutečně špičková sluchátka.

Abyss Diana Phi

Cena: 123 090 Kč

Technické parametry

Hmotnost 350 gramů

350 gramů Impedance 32 ohmů

32 ohmů Citlivost 91 dB/MW

91 dB/MW Frekvenční rozsah 6 Hz - 26 000 Hz

Dodávané kabely JPS Labs, délka 1,5 metru s konektorem 3,5 mm, 2,5 mm symetrický, 4kolíkový XLR nebo 4,4 mm symetrický konektor (další kabely lze zakoupit samostatně)

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice