Acer C250i: projektor, který to umí i na výšku

Po dlouhé době tu máme nějakou inovaci mezi projektory. Nejde tedy inovaci v kvalitě obrazu a věrnosti barev, ale o vybočení ze standardního plánovaného použití.

Plusy Plné FullHD rozlišení

Bezdrátové sdílení displeje telefonu

Režim na výšku Minusy Jen základní jas

Slabá podpora přehrávání z USB

Hlučnost 7 /10 Hodnocení

Pokud si popravdě chcete pořídit projektor Acer C250i pro domácí promítání filmů z pevného umístění, rovnou vám řeknu, abyste se raději podívali po něčem lepším. Tento projektor boduje hlavně ve své univerzálnosti, která současně znamená, že nebude excelovat v jediné disciplíně.

Válec místo kvádru

Myšlenka stojící za tímto projektorem je rozhodně chytrá. Když už máme lehké malé přenosné projektory, proč nevyrobit projektor, který dokáže jet ve více polohách.

Když se podíváte na technické parametry C250i, radost vám udělá fyzické FullHD rozlišení, aby vás hned na to zklamal maximální jas 300 ANSI lm. Právě jas vás u tohoto projektoru omezí nejvíc. Ač dostanete volnost v umístění, nutnost výrazného zatemnění vás přinutí používat projektor prakticky jen v nočních hodinách.

Válcové tělo projektoru bez jednoznačně definované spodní hrany pak přímo vybízí, abyste si otáčením válce zvolili ten nejlepší úhel promítání. Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení podle sklonu se postará o narovnání obrazu. Popravdě je ale odstupňování sklonů po 30° docela hrubé. Na spodu projektoru je proto nenápadná výklopná ploška, která tento sklon trochu zjemní, ale popravdě běžné projektory s výsuvnou přední nohou nabídnou lepší možnosti nastavení.

Na spodní straně je případně také závit pro stativ pro pevnější uchycení. Oproti všem ostatním projektorům ale najdete další závit pro stativ i na boční straně. Projektor totiž počítá s tím, že jej otočíte na bok a umí tomu přizpůsobit promítaný obraz i uživatelské prostředí. Na boční straně vedle stativového závitu najdete i většinu konektorů - HDMI, USB-C (pro připojení obrazu), čtečku microSD, připojení sluchátek a napájení. Popravdě ale tyto konektory při použití stativu většinou zakryje stativová destička. Naštěstí další konektor napájení leží spolu s běžným USB na hraně přístupné i při položení projektoru celou boční stranou na podložku.

Při používání obrazu na výšku si musíte uvědomit, že klasický projektor promítá obraz mírně nad střed objektivu. To se tady nemění a tak projektor při otočení promítá obraz mírně doprava a současně pod projektor. Při umístění na výšku tedy budete potřebovat stativ nebo umístit projektor na hranu stolu.

S telefonem je mu nejlépe

Režim na výšku dává hlavně smysl ve spojení s mobilním telefonem. Projektor umí z mobilu zobrazit obrazovku přes USB kabel v režimu ladění přes USB, to ale nepřenese zvuk. Užitečnější tedy bude propojení přes bezdrátovou síť. Projektor umí přes vestavěnou podporou aplikace EZcast přenášet obrázky a videa z telefonu, popravdě je to ale docela nemotorné a využijete jen v případě, kdy nemůžete připojit mobil a projektor k nějaké existující bezdrátové síti. Pokud se totiž připojíte k existující síti, jednoduše spustíte zrcadlení obrazovky telefonu, přičemž projektor podporuje telefony značek Apple, Samsung, Huawei, One Plus případně další, které mají nějaké sdílení obrazovky. Spolu s obrazem se přitom přenáší i zvuk. Nepodporuje ale Google Cast.

Připojený telefon můžete používat na výšku a projektor korektně využije celé rozlišení. Běžný projektor by totiž zmenšil obraz telefonu, aby se vešel do ležatého formátu 16:9. Přenáší se takto obraz například i z aplikace Netflixu, která si jinak chrání přehrávaný obraz.

Při otočení mobilu na ležato, třeba při pouštění videa, zase musíte stejně otočit i projektor, aby se obraz správně přizpůsobil.



Uživatelské prostředí zvládne každý, připojení k telefonu doprovází jasný návod

Samotný projektor umí sice přehrávat obsah z USB úložišť, podpora formátů je ale tak mizerná, že na to nespoléhejte. Mnohem jednodušší je otevřít video na telefonu a bezdrátově ho poslat do projektoru.

Role obyčejného projektoru mu nesvědčí

Nemyslím si, že tento projektor byste měli kupovat hlavně kvůli přehrávání přes HDMI z nějakého přehrávače. Z mého pohledu jde hlavně o příslušenství k mobilnímu telefonu.

Přehrávat displej podporovaného mobilu na projektoru zvládne v pohodě každý, vestavěný reproduktor mířící dozadu hraje příjemně srozumitelně a nahlas a díky vestavěnému akumulátoru nepotřebujete ani připojení k elektrické síti. Akumulátor tedy vydrží jen asi hodinu a půl promítání, ale i to může občas stačit. Projektor funguje také jako Bluetooth reproduktor, kdy vypne promítání obrazu a jen přehrává zvuk. V tom případě pak pochopitelně vydrží déle.

FullHD rozlišení tu přesně přenese obraz z telefonu bez zkreslení. U dnešních protažených displejů pak v nastavení telefonu můžete pro přenos obrazu zvolit dočasně poměr 16:9 i pro samotné prostředí na telefonu.

Jsme přitom zvyklí, že FullHD projektory se řadí k těm schopnějším. Když to má FullHD, tak to přece bude umět i pár dalších věcí. Tento projektor ale opravdu nemá zrovna velký jas, zvuk z projektoru dostanete jen jako stereo zvuk bez možnosti optického připojení nebo výstupu přes Bluetooth. Prostředí není zrovna bohaté na funkce a snad právě jen bezdrátové připojení telefonu funguje příjemně rychle a spolehlivě. Hlučnost také není úplně nejnižší na tak slabě svítí projektor.

Pokud hledáte kompaktní projektor, který si položíte v ložnici na poličku, připojíte k němu třeba Xiaomi Mi Box TV a případně jej doplníte reproduktory, tomuto se raději vyhněte. Pokud ale chcete vzít mobil s aplikacemi, na které jste zvyklí a jen je chcete pustit v noci na větší úhlopříčce s lepším zvukem, tento projektor na to poslouží skvěle.

Acer C250i

cena: 12 990 Kč

Technické parametry