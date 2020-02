Agent (The Spy): Komik Cohen ve vážné roli legendárního izraelského špiona [seriál na Netflixu]

Netflix a francouzský Canal+ natočily seriál o životě legendárního izraelského špiona Eliho Kohena. Šest dílů ukazuje komika Sachu Barona Cohena v nezvykle dramatické roli.

Plusy Skvělý Sacha Baron Cohen

Napětí i bez velkých akčních scén

Prostředí 60. let minulého století v Izraeli a Sýrii Minusy Místy mírně zdlouhavé

Historické nepřesnosti

Jednostranný úhel pohledu na arabsko-izraelský konflikt 8 /10 Hodnocení

U seriálů, které popisují život reálné historické postavy, se nemusíme úplně vyhýbat spoilerům – jak hlavní hrdina dopadne, už známe. Takže nemá smysl chodit dlouho kolem faktu, že s Eli Kohenem, hlavní postavou seriálu Netflixu Agent (The Spy), to neskončí happy-endem. Seriál to ostatně naznačuje hned v úvodních minutách.

Pět let špionem

Seriál nabídne šest přibližně padesátiminutových dílů, které se věnují životu izraelského špiona Eliho Kohena, agenta Mosadu. V roce 1962 se mu pod krycí identitou milionářského obchodníka Kamala Amina Sabeta podařilo proniknout do Sýrie až k nejvyšším politickým a vojenským špičkám. Tam se spřátelil i s prezidentem Amínem al-Háfizem, měl se dokonce stát poradcem ministra obrany.



Fotografie skutečného Eliho Cohena, izraelského agenta 88

Eli Kohen byl pro izraelskou tajnou službu Mosad velmi důležitým agentem. Legendy praví, že v doprovodu syrských důstojníků několikrát navštívil Golanské výšiny a Mosad se díky tomu dozvěděl o přesných pozicích nepřátelských vojsk. Kohen také odhalil plány odklonit horní tok řeky Jordán, která zásobuje Galilejské jezero – hlavní zdroj pitné vody pro Izrael.

Zde byla mimochodem zrovna jedna ze slabších chvilek seriálu – tajný vodní projekt totiž řídil stavař Mohamed bin Avad bin Ládin. Jakoby nestačilo příjmení, tak si tvůrci neodpustili zbytečný dialog otce s tehdy sedmiletým Usámou. Asi aby to i „pomalejší“ divák pochopil.

Seriál ukazuje život Eliho Kohena v Izraeli během naverbování a výcviku, v Argentině při budování vazeb a následně v Sýrii. O jeho skutečné práci nevěděla ani manželka Nadja, neboť pro ni a známé byl Eli pouhým obchodníkem s nábytkem.

Svět nezajímá, jestli žijeme, nebo ne. Když se o sebe nepostaráme sami, nikdo jiný to neudělá.

Seriál Agent natočil izraelský režisér Gideon Raff, se scénářem posledních dílů mu pomohl Max Perry. Hlavní roli Eliho Kohena velmi zdařile zahrál jmenovec Sacha Baron Cohen. Dá zapomenout na Borata a další parodické zpotvořeniny – vážná role britskému herci sedla. Není to poprvé, co má normální roli, a pokud ho neznáte jinak než v komediích, budete velmi mile překvapeni.

Z dalších rolí stojí za zmínku Hadar Ratzon-Rotem v roli Eliho manželky nebo Noah Emmerich coby řídicí důstojník Dan Peleg. Protože v Sýrii byla a je občanská válka, seriál se natáčel v Maroku, v Maďarsku a ve Velké Británii.

Není to Bond, ale reálný špion

Agent není věrný historický dokument. Je to dramatické dílo, které má udržet vaši pozornost, takže tvůrci se dopouštějí faktických nepřesností a různých přiohnutí reality. Někteří mu také vyčítají, že se na historii arabsko-izraelského konfliktu dívá výhradně pohledem Izraele.

A protože to není „bondovka“, počítejte i s jistou rozvláčností. Eli Cohen nebyl agent 007, do své pozice se dostal hlavně jednáním, šarmem a štěstím. Užijete si i pár akčnějších scén, ovšem větší a důležitější roli v Agentovi hrají konverzace.

Agent je zajímavý a povedený seriál, který můžeme doporučit. Už jen prostředí osamoceného špiona v nepřátelské Sýrii, nejistota jeho rodiny a Mosadu na straně Izraele udrží napětí od začátku až do konce.