Ahsoka musí zachránit Star Wars. Nový seriál věrně navazuje na ten animovaný

Od nového seriálu Ahsoka na Disney Plus (premiéra 23. srpna) mají fanoušci i tvůrci velká očekávání. Fanoušci se těší na pokračování animovaného seriálu Star Wars Rebels a Disney potřebuje rozpumpovat krev v žilách Disney Plus a Star Wars, které po sérii ne úplně vydařených projektů začínají budit pochyby.

Ještě před premiérou jsme dostali přístup k prvním dvěma dílům a mohli tak zjistit, nakolik se vám vyplatí investovat čas do tohoto nového díla.

Star Wars: Ahsoka Premiéra: 23. srpna na Disney Plus V období po pádu impéria, Star Wars: Ahsoka sleduje bývalou rytířku Jedi Ahsoku Tano vyšetřující stoupající hrozbu pro zranitelnou galaxii Hrají: Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen, Eman Esfandi Režiséři: Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel, Rick Famuyiwa Hlavní autor: Dave Filoni

Nejstručnější hodnocení je asi takovéto: pokud jste hltali animáky Clone Wars a následně Star Wars Rebels, Ahsoka je pro vás naprostou povinností a věrným přenesením kultovních animovaných postav do reálného prostředí. No a pokud jste se rozmlsali nad zpracováním Star Wars: Andor a zklamala vás třetí série Mandoloriana, tak vám Ahsoka chuť nespraví.

Co se bude líbit

Od první sekundy je ze seriálu cítit úcta k prvním Star Wars a jakmile se na obrazovce ukáže nejen Ahsoka, ale i další postavy známé zatím jen v animované podobě, oceníte, jak věrně se je podařilo přenést do reálného světa.

Seriál dále propojuje animovaný a hraný svět i stylizací nástěnných obrazů, které více odpovídají animované předloze. Zejména v případě prvního dílu, který nejen napsal ale i režíroval Dave Filoni – duchovní otec animovaných předloh, je to plynulé propojení s animovanou předlohou a světem klasických Star Wars příjemné jak teplá deka večer u krbu.



Herci jsou vybraní výborně a o to víc mrzí, že významného úvodního záporáka skvěle hraje nedávno zesnulý Ray Stevenson. V případných dalších sezónách se tedy určitě neobjeví. Hlavní záporák Grand Admiral Thrawn sice nevypadá v animáku úplně stejně jako Lars Mikkelsen v hrané verzi, ten ho ale v animáku namluvil, takže k té postavě rozhodně patří.

Děj plynule naváže na konec Star Wars Rebels a pátý díl druhé sezóny Mandoloriana („The Jedi“), kde se poprvé představila Rosario Dawson jako Ahsoka.

Co se nebude líbit

V kontrastu se zalidněným a životem ošoupaným světem Star Wars Andor působí prostředí Ahsoky tak trochu prázdným sterilním dojmem. Dav obyvatel na hlavní slavnosti čítá sotva dvacet lidí, hlavní postava se prohání sama po dlouhé čtyřproudé dálnici bez dalšího provozu a Volume, virtuální scéna z obřích LED obrazovek, která se proslavila v Mandolorianu, tady o sobě dává až příliš vědět.

Zatímco první a druhá sezóna Mandoloriana výborně pracovala s atmosférou a stylizací, které se lišily klidně díl od dílu, třetí sezóna už přešla docela do rutiny a ztratila kouzlo prvních dílů.

Ahsoka v tomto více odpovídá stylu třetí sezóny Mandoloriana. První díl má přitom výrazně rozsáhlejší výpravu a scenérie než díl druhý, který dostanete také hned na začátku. Jasně, akční bojové scény, které vyžadovaly dlouhou přípravu a choreografii, v něm nechybí, ale většinu času si jen dvě stojící postavy vykládají v prázdné místnosti, byť kostýmy a vybavení místnosti jsou přitom skvěle překlopené z animované předlohy. Jsem hodně zvědavý, jak to bude vypadat v dalších dílech.

A pokud jste neviděli jediný díl animovaných Star Wars, nečetli žádnou knihu a Ahsoku znáte jen z pár dílů Mandoloriana, asi budete zpočátku tápat, kdo je zač ten Thrawn, a proč by vás měl trápit jeho návrat, nebo jak do toho zapadá nějaký Ezra. V případě tohoto seriálu prostě nejste cílová skupina a byť to nejspíš zvládnete, moc pomáhat vám tvůrci nebudou.

Boj o budoucnost Star Wars

Ahsoka musí uspět. Dave Filoni, kterého si vychoval George Lucas, je dnes považován za skutečného dědice impéria Star Wars. Filoni je hlavně nadšený kreativec, který rozvinul svět Star Wars v animované tvorbě, zatímco ta hraná filmová se trápila nevyrovnanou novou trilogií vzniklou za dozoru Kathleen Kennedy.

Kennedy zatím sice kreativně kazí, na co sáhne, ale zvládá zákulisní korporátní hry. Drží si tak manažerský dohled nad Star Wars a Lucasfilm. Tržní průšvih posledního Indiana Jonese ale snad její pozici konečně oslabí tak, že se začne hledat nějaký nástupce.

Fanoušci by si moc přáli, aby Star Wars spadly pod Dava Filoniho, který zná a ctí pravidla jejich světa a dokázal vymyslet nové postavy a příběhy, které rozvíjejí ducha prvních Star Wars.

Ahsoka, kterou jako postavu i stejnojmenný seriál stvořil Dave Filoni, tak má šanci potvrdit v očích fanoušků jeho uctívaný status. A fanoušky animované Ahsoky a jejích parťáků ze Star Wars Rebels první dva díly nadchnou. Uvidíme, jestli i ti, kterým jeho jméno zatím moc neříkalo, si ho po skončení seriálu také dokážou představit v čele Star Wars.