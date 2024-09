Apple dnes nejspíš ukáže nová sluchátka AirPods Max 2. Budou mít USB-C a lepší odhlučnění

Je prakticky jisté, že Apple letos přijde s druhou generací svých sluchátek AirPods Max. Některé zdroje sice říkají, že si počkáme až do začátku roku 2025, ale obvykle Apple představuje svá nová sluchátka zároveň s novou generací iPhonů. To by mohlo znamenat, že se jich dočkáme už dnes – Apple večer představuje nové iPhony a další novinky:

Protože jsou to už čtyři roky, co jsou tato sluchátka na trhu, můžeme čekat více změn a vylepšení než pouhý přechod z Lightningu na USB-C. Ovšem i díky standardnímu konektoru pak budou AirPods Max 2 o něco lákavější pro majitele Androidů.

Mimochodem nyní si už první verzi AirPods Max na webu Applu nemůžete koupit. To také naznačuje, že se večer chystá nová.

Co očekáváme od AirPods Max 2

AirPods Max 2 s jistotou dostanou nový čip, pravděpodobně Apple H2, který už mají TWS sluchátka AirPods Pro 2. Výsledkem bude lepší potlačení hluku a vyšší výpočetní výkon. Novinka dostane také adaptivní zvuk, který dle prostředí mění úroveň propouštění okolního zvuku a potlačení hluku. Stejně se dá čekat funkce Conversation Awareness, která automaticky ztlumí hudbu a hluk okolí a zesílí hlasy lidí přímo před vámi.

Očekává se, že AirPods Max 2 opět dostanou personalizovaný prostorový zvuk Apple Spatial Audio a sledování polohy hlavy. Sledování polohy by se mělo ale používat nejen pro 3D zvuk, ale také pro rozšířené možnosti ovládání sluchátek samotných, například zavrtění hlavy, či kývnutí pro komunikaci se Siri, či přijetí/odmítnutí hovoru bez použití rukou. Prostorový zvuk bude také ve hrách.

Sluchátka AirPods Max 2 by mohla nahradit ovládání přes Digital Crown unikátním dotykovým ovládáním gesty. Naznačuje to patent US-10721550-B2 od Applu.

Jeho součástí je také možnost změny orientace sluchátek. Vedle běžného nošení s hlavovým mostem nahoru by mohla být podporována také poloha, kdy je most vzadu na krku. Na takové ovládání by bylo třeba si zvyknout, nicméně už mnohokrát se Apple nebál udělat překvapivou změnu.

U sluchátek Apple Max výrobce použil prémiové materiály, kterými odlišil od plastových konstrukcí ostatních výrobců. To sice přineslo často vytýkanou vyšší hmotnost, ale nedá se očekávat, že by Apple změnil svůj přístup. Opět lze tak očekávat prémiové materiály a určitě nové, odlišné barevné verze, aby si zájemci o novinku mohli vybrat.

Sluchátka AirPods Max 2 se budou asi dodávat s vylepšeným pouzdrem Smart Case (podle patentu Apple US-11381892-B1) bychom se mohli dočkat vylepšeného pouzdra Smart Case. Patent ukazuje pouzdro v běžném designu, kdy ho v uzavřeném stavu bude držet pružná magnetická spona. Sluchátka rovnou přepne do režimu nízké spotřeby.

Stejně jako předchozí AirPods Max bude mít druhá generace rychlé párování a automatické přepínání mezi zařízeními Apple. Očekáváme, že nebude chybět možnost lokalizace prostřednictvím aplikace Apple Find My. V té souvislosti je možné, že pouzdro dostane také reproduktor pro upozornění Find My.

Součástí adaptivního ANC u mnoha výrobců je také možnost uživatelské definice ANC a příposlechu okolí dle činnosti, prostředí a polohy na mapě. Nastavení se pak automaticky využije, když do dané oblasti vstoupíte. To snižuje nutnost ruční změny nastavení.

AirPods Max 2 by také mohly dostat lepší potlačení hluku než první AirPods Max. V roce 2022 schválil americký Úřad pro patenty a ochranné známky Applu další z patentů společnosti (US-11250833-B1) na snížení zpětné vazby. To by mohlo zvýšit účinnost ANC.

Zda dojde k vylepšení kvality bezdrátového přenosu je otázkou. Trendem je bezztrátový bezdrátový přenos (aptX Lossles) a přenos Hi-Res Audia (24 bit). Apple by však určitě přišel se svým vlastním proprietárním řešením. Novinka by také mohla přinést prodloužení výdrže, protože první generace vydrží jen dnes už podprůměrných 20 hodin. Současná ANC špička (Bose/Sony) standardně nabídne 30 hodin poslechu na jedno nabití.

Současná generace sluchátek začínala na částce 16 490 Kč. Od té doby už několik High-End výrobců přišlo se svými prémiovými ANC sluchátky, které jsou cenově o dost výše. Nedivme se proto, kdyby se Apple u druhé generace AirPods Max přizpůsobil.

U druhé generace bychom uvítali také možnost přímého digitální propojení přes USB-C, poslech v maximální kvalitě a bez zpoždění. Některá prémiová konkurence to už umí.