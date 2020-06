AKG K361 BT: skvělá bezdrátová sluchátka se studiovým zvukem [test]

Plusy komfort

zvuk (AAC)

ovládání Minusy bajonet u 2,5mm jacku

autovypínání 9 /10 Hodnocení

Pojmy bezdrátový a studiový se v souvislosti se sluchátky obvykle nepoužívaly, protože si částečně odporovaly významem. V průběhu let se však technologie přenosu bezdrátového zvuku značně posunula a tím stoupla i jeho kvalita.

Samozřejmě, každý z nás má jinak citlivý sluch, každému vyhovuje mírně odlišné hudební podání a v neposlední řadě značně variují cenové hladiny, které jsou pro jednotlivé uživatele přijatelné. A právě o různých úrovních zvukové kvality v poměru s pořizovací cenou je třeba uvažovat v rámci testování – jednotlivé modely je tudíž třeba posuzovat jak v rámci celého spektra, tak zejména v rámci těchto menších skupin.

Podobným způsobem podle mého názoru uvažovalo AKG při designu testovaného modelu K361 BT – ve stručnosti se dají sluchátka charakterizovat jako ideální pracovní nástroj pro amatérského hudebníka, který však tráví ve studiu nemálo času a zároveň nechce být při cestách omezován kabelem, a to vše v přijatelné cenové hladině.

Dvakrát stejně a přesto jinak

AKG uvedlo na trh hned dva modely sluchátek – K361 BT a K371 BT – mezi nimiž je na první pohled velmi málo rozdílů. Z pohledu konstrukce je zde mírně odlišná barevnost, odlišné tvarování u připojení signálového kabelu, a také samotný signálový kabel, kdy má druhý jmenovaný model v balení i kroucenou variantu.

Ačkoli jsou oba modely osazeny měniče stejného průměru, u K371 BT uvádí výrobce širší frekvenční rozsah 5 Hz – 40 kHz, kdežto u testovaného kousku je to 15 Hz – 28 kHz. S největší pravděpodobností budou sluchátka také mírně odlišně naladěná, podobně jako tomu bylo u jejich drátových variant, kdy měl model K371 více neutrální a dynamičtější projev – ostatně rozdíl v ceně bezdrátových verzí je 1400 Kč, což není málo.

Konstrukce a zpracování

Samotná sluchátka mají oproti většině produkce AKG zcela odlišné náušníky, ty tentokrát nemají kruhový tvar, ale jsou oválné, což je ergonomičtější tvarování, které sedne početnějšímu množství uživatelů. Sluchátka jsou skládací, nemají však klasický kloub, ale v místě , kde je mušle uchycena k hlavovému mostu je otočný segment, který umožňuje přestavit mušle do vnitřní části hlavového mostu.

Hlavový most je plastový s matnou povrchovou úpravou, poměrně tenkým polstrováním a silikonovou úpravou vnitřní části – dostatečná vůle mostu v ohybu, zabraňuje jeho případnému zlomení, silikonová vrstva je jednoduchá na údržbu – stačí pouze otřít nečistoty.

Konstrukčně se jedná o circumaurální model, náušníky z umělé kůže jsou bohatě polstrované pěnou s mírným paměťovým efektem. Veškeré ovládání a konektory jsou pak umístěny v levé mušli.

V balení najdete vedle sluchátek nabíjecí micro-USB kabel, signálový kabel délky 1,2 metru, redukci z 3,5mm jacku na 6,3 mm jack a také ochranný obal v podobě pevného pytlíku s fleecovým podšitím. Celkové zpracování je na velmi dobré úrovni, vše perfektně lícuje, nikde není zbytečná vůle, při používání nic nevrže. Minusovým bodem je zde použití 2,5mm jacku na straně sluchátek, který má navíc proprietární bajonet, takže nemůžete využívat libovolný signálový kabel.

Komfort a ovládání

Ačkoli mi osobně zvukové podání většiny vyzkoušených sluchátek od AKG víceméně vyhovovalo, problematické jsou kulaté náušníky a občas příliš velký hlavový most (obvod hlavy 54 cm), což vedlo ke stálému tlaku na čelistní svaly pod uchem, tedy k následné nepříjemné křeči při delším poslechu.

Vše uvedené zmizelo jako mávnutím proutku se změnou tvarování náušníků do elipsy. Pohodlí při používání je na vysoké úrovni, sluchátka si sednou na hlavě na první dobrou, maximálně si budete při prvním usazení chvilku hledat optimální polohu. Při váze lehce pod čtvrt kila nejsou sluchátka nijak těžká ani po delším nošení.

Snad jediným neduhem bude zvýšené pocení uší při delším používání v teplejším prostoru, to je ovšem vlastností všech uzavřených circumaurálních modelů.

Ovládání je zde realizováno kombinací dotykové plošky a hlavního vypínače – ten najdete na levé mušli dole, hned vedle konektoru pro připojení signálového kabelu. Dotyková plocha je zde integrovaná do krytu s logem AKG na kloubu levé mušle.

Gesta pro ovládání jsou shodná s většinou konkurenčních produktů, tedy tažením nahoru/dolů měníte hlasitost, tažením vpravo/vlevo se posouváte mezi skladbami a poklepáním pozastavíte/spustíte přehrávání. Vzhledem k tomu, že je v mušlích integrovaný mikrofon, poslouží sluchátka i jako handsfree kdy přijmete hovor poklepáním na mušli.

Dotykové ovládání zde funguje velmi dobře a nestalo se mi, že bych si omylem zastavil nebo posunul skladbu, což se rozhodně nedá tvrdit o modelech s velkou dotykovou plochou, která tvoří vnější stranu mušle. Snad jediným neduhem je fakt, že se sluchátka v případě pozastavení přehrávání po vcelku krátké době (do 10 min) vypnou anebo uspí. Jejich opětovná aktivace je možná pouze vypnutím a následným zapnutím pomocí hlavního vypínače. Jiný způsob jsem bohužel nenašel, návod se o něm nezmiňuje a oficiální distributor také bližší informace nemá.

Hudební projev

Přesně, jak bychom v avizované kategorii předpokládali, je zvuk prostý přílišné zábavnosti a sluchátka vám naservírují velmi čistý a přesný přednes s neutrálním zaměřením.

Všechna pásma jsou zde zastoupena rovnoměrně a pokud se jedná o často diskutované basy, jejich množství je zde dostatečné, přednes přesný a čistý. Nemůžete samozřejmě očekávat výrazný „bass-kick“, jak jej známe z některých bezdrátových modelů určených především mladší generaci – to je zkrátka zaměřením úplně jiná kategorie sluchátek.

U AKG K361 BT si vychutnáte plný zvuk analytičtějšího charakteru, který je plný detailů, takže výsledek práce ve studiu nebude nijak negativně zkreslen. Velmi dobrá je také izolace od okolních zvuků a podání prostoru, na kterém se podepisují měniče průměru 50 mm.

Pokud bych měl něco vytknout, je to velmi mírně zastřený projev, ovšem tento detail je z mého pohledu nepodstatný a mnoho uživatelů jej ani nepostřehne, dokud nebudou mít přímé srovnání s jiným modelem.

V rámci bezdrátového připojení komunikují sluchátka standardně pomocí kodeku SBC, ovšem zvládají bez problémů i AAC, který zaručuje velmi vysokou kvalitu zvuku. Svůj díl na tom má i použití Bluetooth 5.0 s větší efektivitou a nižšími energetickými nároky. Udávaná výdrž na jedno nabití je 28 hodin, což v praxi znamená bezproblémovou celodenní výdrž.

Při připojení kabelu se sluchátka automaticky vypnou a odpojí od spárovaného Bluetooth zařízení a přenášejí zvuk přes kabel. Zde se pak dostáváme do stejné situace, kdy je přepínač v pozici zapnuto, ale sluchátka jsou vypnutá. Zvukový projev je shodný v obou dvou případech, jediný rozdíl jsem zaznamenal pouze v mírně větší hutnosti basové složky při kabelovém propojení.

Verdikt

Studiové bezdráty tedy nakonec dávají smysl nejen svým zaměřením, ale i svým projevem, který je na velmi dobré úrovni a plný detailů. Sluchátka AKG K361 BT jsou ideálním pracovním nástrojem pro zvukaře či hudebníky a další uživatele, kteří pracují se zvukem.

Těm nabídnou vysoký komfort při používání, velmi dobrý neutrální zvukový projev a zároveň vymoženost v podobě bezdrátového připojení a hands free. Radost sluchátka neudělají milovníkům hutných basů, které vás vytřepou z tenisek, a to ani zvukem ani designem. Pro nás ostatní však mohou být ideálním modelem pro práci i zábavu.

Abych jen nechválil, najde se tu i pár přešlapů, ovšem nejsou nijak zásadní a rozhodně bude velmi snadné je napravit. Jedním z nich je použití 2,5 mm jacku pro připojení kabelu, a to ještě s firemním bajonetovým úchytem – logičtější by zde bylo využití mini XLR konektoru. Nabíjecí konektor micro USB by sice mohl být nahrazen novějším verzí USB-C, ovšem zde mne to nijak nepohoršuje a výrobci údajně volí starší variantu mimo jiné i pro jednodušší napájení.

Asi největším neduhem je z mého pohledu nedořešené vypínání/zapínání sluchátek, a to jak v rámci funkce automatického vypnutí, tak při změně zdroje zvuku drát/bezdrát. Při častějším sundávaní sluchátek je tedy lepší je vypnout a následně zapnout při delší pauze ručně, následné spárování je pak velmi rychlé.

AKG K361 BT

Cena: 3 590 Kč