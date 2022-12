Aktivní Hi-Fi repro Elac ConneX nabídne jednoduché, ale kvalitní ozvučení PC, TV, ale i gramofonu. Bluetooth nechybí také

Německý Elac uvedl novou regálovou aktivní stereo reprosoustavu Elac ConneX DCB41. Výrobce slibuje „vynikající zvukové vlastnosti pro poslech hudby i filmů“. Reprosoustava Elac Connex má představovat představuje jednoduchou, všestrannou a zároveň kvalitní cestu ke skutečnému Hi-Fi poslechu. A to samozřejmě bez nutnosti pořizovat externí zesilovač.

Elac ConneX má optický digitální vstup, ale také USB pro přímé připojení PC s podporou vzorkování až 96 kHz /24 bit. Kromě toho nesmí chybět HDMI ARC vstup jednoduché propojení s televizorem. Déle zde nesmí chybět klasický analogový vstup, ten doplňuje vestavěný předzesilovač pro přímé připojení gramofonu s MM přenoskou. K tomu ještě výrobce přidal v dnešní době již nezbytné bezdrátové připojení a streamování hudby přes Bluetooth (s podporou kodeku aptX).

Reprosoustava je osazena 3/4" výškovým měničem a 4,5" středobasovým měničem. Zesilovač třídy D je vestavěný v jedné bedně, poskytuje výkon 2x 50 W, udávaný frekvenční rozsah je pak 50 Hz až 25 000 Hz, maximální udávaná hlasitost je 102 dB. Druhý, pasivní reproduktor se k aktivní části připojuje tradičním dvoužilovým audiokabelem. Komu by nestačily basy, o které se mimo jiné stará i basreflex vyvedený vzad, tak ovladačem je možné aktivovat speciální Elac Bass XBass Enhancer, který posiluje a optimalizuje reprodukci hlubokých tónů. A komu by nestačilo ani to, tak může připojit libovolný aktivní subwoofer, potřebný výstup bedny nabídnou také.

Pomocí standardně dodávaného dálkového ovladače lze ovládat hlasitost, přepínat jednotlivé vstupy, párovat reprosoustavu s dalším Bluetooth zařízením a při bezdrátovém poslechu také ovládat přehrávání (zastavovat či přeskakovat skladby). Při připojení k televizoru pomocí HDMI lze hlasitost nastavovat samozřejmě také přímo dálkovým ovladačem televizoru.

Aktivní reprosoustava Elac ConneX DCB41 se v ČR prodává ve dvou barevných variantách, v imitaci černé, nebo ořechové dýhy. Oficiální cena aktivních beden je 13 500 Kč.

