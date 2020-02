Altered Carbon/Půjčovna masa – první upoutávka na druhou sezónu skvělého seriálu Netflixu

Pro-Ject T1 je základem firemní nabídky, patří k tomu nejlepšímu, co si ve třídě "pod 10", můžete koupit. Není to klasicky audiofilský nástroj, ale rozhodně je to gramofon, který důstojně vypadá, díky odolnému skleněnému talíři překvapivě dobře odolává vibracím a navzdory velmi jednoduché přenosce prostě dokáže důstojně hrát. Navíc je i ve verzi s Bluetooth.

Daniel Březina