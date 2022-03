Amazon koupil MGM. Prime Video může doplnit o Jamese Bonda a Rockyho

Bezmála rok od oznámení nákupu studia MGM ze strany Amazonu obchod konečně proběhl. Americká společnost provozující největší e-shop na světě zaplatila 8,5 miliardy a získala bezmála stoleté studio s bohatým archivem.

MGM má na svědomí přes 4000 filmů a 17 000 seriálových epizod. Studio se lvem ve znaku natočilo Rockyho, Mlčení jehňátek, Sedm statečných nebo úspěšné seriály Hvězdná brána, Fargo, Vikingové či Příběh služebnice. Nejcennější značkou v portfoliu je pak James Bond, na něhož však vlastnilo jen polovinu práv.

Amazon začlení MGM pod své vlastní studio, kde dnes vzniká seriálový Pán prstenů a které natočilo chválené The Boys, Good Omens, Reacher, The Expanse, The Marvelous Mrs. Maisel nebo Invincible. Jakmile vyprší licence, které MGM poskytlo různým netflixům, pravděpodobně zůstane obsah studia exkluzivně dostupný jen na Amazon Prime Videu.

Podle monitoru Filmtoro.cz je na českém Prime Videu okolo 650 filmů a seriálů, z toho necelých 290 je s českými titulky a 80 s dabingem. Měsíčně předplatné je standardně dostupné za 159 Kč.