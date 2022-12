V roce 2047 je vyslána skupina astronautů na okraj Sluneční soustavy, aby prozkoumala vrak lodi Horizont události, která záhadně zmizela sedm let před tím. Co najdou na palubě této lodi, překoná jejich nejstrašnější noční můry.

Borat je zpátky. Tentokrát se znovu vydává do Ameriky, aby zjistil, že je stále obětí své popularity z roku 2006. Čtrnáct let po natočení filmu o své cestě po USA se vrací na místo činu, tentokrát se svou dcerou, a odhaluje další podrobnosti o americké kultuře, pandemii COVID-19 a politických volbách.

Seriál z produkce Amazonu nás zavádí do Druhého věku Středozemě. Do časů, které spějí k pádu království Númenoru, ukování Prstenu Moci a velké bitvě o osud světa dávno před putováním Společenstva prstenu.

6. Clarksonova farma

Jeremyho Clarksona (ano, toho z The Grand Tour) sledujete při jeho nejnovějším dobrodružství, kterým je farmaření. Muž, který několikrát prohlásil, že je alergický na manuální práci, se pustí do té nejnáročnější činnosti, jaká existuje. Co by se mohlo pokazit?

Připojte se k Jeremymu a jeho partě zemědělských spolupracovníků, kteří čelí nepřízni počasí, neposlušným zvířatům, nereagujícím plodinám a nečekané pandemii. Toto je Jeremy Clarkson, jak jste ho ještě neviděli.

Hodnocení IMDb: 90 %

Žánr: Dokumenty

Původní název: Clarkson's Farm

Režie: Gavin Whitehead

Hrají: Jeremy Clarkson

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka: 48 minut

Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)