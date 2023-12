Nejlepší filmy a seriály na Amazon Prime v roce 2023. Všechny mají český dabing nebo titulky

Tyto filmy a seriály byly v roce 2023 na Amazon Prime mezi českými diváky nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

30. Creed III Adonisu Creedovi se po ovládnutí boxerského světa daří v kariéře i rodinném životě. Když se po dlouhém pobytu ve vězení znovu objeví jeho přítel z dětství a bývalý boxerský zázrak Damien Anderson, touží dokázat, že si ještě zaslouží svou šanci i v ringu. Souboj bývalých přátel je víc než jen zápas. Aby Adonis vyrovnal skóre, musí dát v sázku svou budoucnost. Damien je přitom bojovník, který nemá co ztratit. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Sportovní filmy

Režie: Michael B. Jordan

Hrají: Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors, Phylicia Rashad, Florian Munteanu, Tony Bellew, Jacob 'Stitch' Duran, Thaddeus J. Mixson, Selenis Leyva, Spence Moore II, Michelle Davidson

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (titulky)

29. Legenda jménem Vox Machina Jsou hluční a roztrhaní, jsou to ztroskotanci, kteří se stali nájemnými žoldáky. Vox Machina se více zajímá o snadné peníze a levné pivo než o skutečnou ochranu říše. Když však království ohrožuje zlo, tato hlučná parta si uvědomí, že jsou jediní, kdo je schopen obnovit spravedlnost. To, co začalo jako obyčejná výplata, je nyní příběhem o původu nejnovějších hrdinů Exandrie. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Animované seriály

Původní název: The Legend of Vox Machina

Hrají: Matthew Mercer, Ashley Johnson, Laura Bailey, Liam O'Brien, Marisha Ray, Sam Riegel, Taliesin Jaffe

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

28. Hobit: Šmakova dračí poušť Výprava Thorina Pavézy a jeho trpaslíků za znovuzískáním Ereboru pokračuje ve druhém díle trilogie Hobit tam, kde jednička skončila. Díky pomoci hobita Bilba a čaroděje Gandalfa Šedého se trpaslíci dostanou přes skřetí překážky. Nyní je ale čeká setkání s nepředvídatelnými lesními elfy i se samotným Šmakem, dračím králem pod horou. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Hobbit: The Desolation of Smaug

Režie: Peter Jackson

Hrají: Martin Freeman, Richard Armitage, Graham McTavish, Stephen Hunter, Aidan Turner, Benedict Cumberbatch, Luke Evans

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 161 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

27. Air: Zrození legendy Film vypráví příběh podnikavého manažera společnosti Nike. Odhaluje neuvěřitelnou spolupráci mezi tehdejším nováčkem Michaelem Jordanem a začínající basketbalovou divizí Nike, která díky značce Air Jordan způsobila revoluci ve světě sportu a současné kultuře. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Drama

Původní název: Air

Režie: Ben Affleck

Hrají: Matt Damon, Ben Affleck, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker, Viola Davis, Julius Tennon, Damian Young, Matthew Maher, Gustaf Skarsgard

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

26. Neporazitelný Mark Grayson je na první pohled obyčejný teenager, jen s jedním neobyčejným rozdílem – jeho otec je Omni-Man, nejsilnější superhrdina na Zemi. Krátce po Markových sedmnáctých narozeninách se u něj začnou projevovat vlastní superschopnosti, a tak nastupuje do učení u svého otce, aby se stal dalším z hrdinů. To, co se zdálo jako splněný sen, se však brzy změní v něco mnohem komplexnějšího a nebezpečnějšího, když šokující událost obrátí Markův svět naruby. Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Invincible

Hrají: Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

25. Hobit: Bitva pěti armád Film uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě. Thorinova posedlost hromaděním znovu nabytého pokladu, kterému i přes Bilbovu snahu obětuje přátelství i čest, dožene Hobita k zoufalému a nebezpečnému rozhodnutí. Ale ještě větší nebezpečí je čeká. Sauron, o jehož krocích nikdo kromě čaroděje Gandalfa nic netuší, tajně vyslal obrovskou armádu Skřetů, aby zaútočila na Osamělou horu. S tím, jak se stahují mračna stupňujícího se konfliktu, jsou Trpaslíci, Elfové a Lidé postaveni před volbu, zda se sjednotí či budou zničeni. Budoucnost Středozemě visí na vlásku a v epické bitvě pěti armád bojuje Bilbo o život svůj i svých přátel. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Hobbit: The Battle of the Five Armies

Režie: Peter Jackson

Hrají: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Orlando Bloom, Evangeline Lilly, Luke Evans, Lee Pace, Benedict Cumberbatch, Ken Stott, Aidan Turner, Dean O'Gorman

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 144 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

24. Hotel Continental V hlubokých zákulisích New Yorku 70. let sledujeme příběh Winstona Scotta. Jeho osud se neodvratně mění poté, co jeho bratr zahájí útok na legendární hotel Continental. Winston, ačkoliv se snažil uniknout stínům své minulosti, je znovu vtáhnut do světa nájemných vrahů a nebezpečné hry moci. Při svém putování hotelovým podsvětím musí Winston čelit nejen nepřátelům, ale také svým vlastním démonům, než si vydobude své místo na vrcholu tohoto neúprosného světa. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Akční seriály

Původní název: The Continental: From the World of John Wick

Hrají: Mel Gibson, Colin Woodell, Mishel Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Kate Nhung, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb, Peter Greene, Mark Musashi

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

23. Citadel Nezávislá globální špionážní agentura Citadel byla před osmi leti zničena syndikátem zvaným Mantikora. Elitní agenti Mason Kane a Nadia Singhová přišli o paměť a jen o vlásek unikli smrti. Po osmi letech se na Masona obrátí bývalý kolega Bernard Orlick, aby mu pomohl zabránit Mantikoře v nastolení nového světového řádu. Hodnocení Kinobox.cz: 60 % Žánr: Akční seriály

Režie: Joe Russo

Hrají: Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci, Lesley Manville, Ashleigh Cummings, Roland Moller

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

21. Pán prstenů: Návrat krále Třetí část trilogie Pán prstenů. Nadchází čas rozhodující bitvy o přežití Středozemě. Zatímco před branami Minas Tirith dochází k obrovské vřavě, Frodo se snaží v Mordoru definitivně zničit Prsten. Hodnocení Kinobox.cz: 92 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Lord of the Rings: The Return of the King

Režie: Peter Jackson

Hrají: Elijah Wood, Christopher Lee, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Orlando Bloom, John Rhys-Davies

Původ a premiéra: USA, 2003

Délka: 201 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (dabing a titulky)

20. The Grand Tour Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May a jejich reality show o dobrodružství, vzrušení a přátelství... pokud se smíříte s tím, že lidé, které nazýváte přáteli, jsou zároveň těmi, kteří vás nesmírně otravují. Někdy je to dokonce pořad o autech. Hodnocení Kinobox.cz: 90 % Žánr: Reality-show

Režie: Phil Churchward

Hrají: Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May, Mike Skinner

Původ a premiéra: Velká Británie, 2016

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

19. Dobrá znamení V seriálovém zpracování díla Neila Gaimana se svět v roce 2019 nachází na pokraji apokalypsy a lidstvo se připravuje na konečný soud. Ve středu děje stojí poněkud pedantský anděl Azifaral a démon Crowley. Ani jeden z nich není nadšen z blížícího se konce světa a zdá se, že nemohou najít Antikrista. V druhé sérii se situace komplikuje. U dveří knihkupectví anděla Azifarala se objevuje nahý archanděl bez vzpomínek na to, kdo je a jak se tam dostal. Crowley, nyní již v důchodu, a Azifaral se ocitají v nelehké situaci, když se nebe i peklo snaží uprchlíka najít. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: Good Omens

Hrají: Michael Sheen, David Tennant, Sian Brooke, Frances McDormand, Jon Hamm, Michael McKean, Daniel Mays

Původ a premiéra: Velká Británie, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

18. Červená, bílá a královsky modrá Film je založen na stejnojmenném románu a sleduje Alexe Claremonta-Diaze, syna prezidentky Spojených států, a jeho soupeření s mladým britským princem Henrym. Když spolu způsobí skandál na svatbě Henryho bratra, musejí se vyhnout mezinárodnímu incidentu tím, že se tváří jako přátelé. Jejich soupeření se postupně promění v nechtěné přátelství a nakonec v něco hlubšího. Oba se pokoušejí skrýt svůj vztah před veřejností, zatímco Alexova matka jako první žena v úřadu bojuje o znovuzvolení. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Komedie

Původní název: Red, White & Royal Blue

Režie: Matthew López

Hrají: Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine, Clifton Collins Jr., Stephen Fry, Sarah Shahi, Rachel Hilson, Ellie Bamber, Aneesh Sheth, Polo Morín, Ahmed Elhaj, Akshaye Khanna

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

17. Gen V Spin-off seriálu Banda nás zavádí na jedinou americkou vysokou školu pro superhrdiny. Mladí, talentovaní studenti si uvědomují, že jejich schopnosti jim nebyly dány od Boha, ale jsou důsledkem látky V, která byla vpravena do jejich těl. V soutěživém prostředí zkoumají své morální i fyzické hranice. Když se začnou odhalovat temná tajemství školy, mladí hrdinové čelí složitým morálním dilematům a otázkám o tom, co opravdu znamená být hrdinou. Musí se rozhodnout, zda se stanou strážci dobra v tradičním slova smyslu. Anebo zda objeví nový způsob, jak definovat hrdinství v komplikovaném světě, kde hranice mezi dobrem a zlem nejsou tak jasné, jak se dříve zdálo. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Komiksové seriály

Hrají: Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

16. Star Trek: Picard Jean-Luc Picard, bývalý kapitán lodi Enterprise, se vrací v novém dobrodružství ze světa Star Treku, které po dvaceti letech navazuje na události filmu Nemesis. Picard, nyní již bývalý admirál, tráví zbytek života v ústraní na své vinici a jeho denním společníkem je jen pitbull pojmenovaný Number One. Jednoho dne ale jeho klid naruší příchod mladé ženy s obdivuhodnými schopnostmi, po které někdo tajemný pátrá. Picard musí s Datem, Rikerem a dalšími společníky prozkoumat galaktické záhady a nečekaný návrat Borgů. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Patrick Stewart, Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Evan Evagora, Alison Pill, Harry Treadaway, Isa Briones

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

15. Hobit: Neočekávaná cesta Bilbo Pytlík se spolu se skupinou trpaslíků a čarodějem Gandalfem vydává na výpravu za Osamělou horou. V té se ale kromě pokladu skrývá i děsivý drak Šmak a ve stínech Středozemě pomalu roste zlo, které hodlá zničit vše dobré. Ačkoli jejich cíl leží na východě a v pustinách Osamělé hory, nejprve musí uniknout skřetím tunelům, kde se Bilbo setká s bytostí, která navždy změní jeho život. S Glumem. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Hobbit: An Unexpected Journey

Režie: Peter Jackson

Hrají: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, James Nesbitt, Ken Stott, Sylvester McCoy, Barry Humphries, Cate Blanchett, Ian Holm, Christopher Lee, Hugo Weaving

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 169 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (bez dabingu a titulků), HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

14. The Covenant Film sleduje seržanta americké armády Johna Kinleyho a afghánského tlumočníka Ahmeda. Ten po přepadení vynaloží obrovské úsilí, aby Kinleymu zachránil život. Kinley se dozví, že Ahmedovi a jeho rodině nebyl poskytnut bezpečný odjezd do Ameriky, jak bylo slíbeno. Vrátí se proto do válečné zóny, aby je našel dříve než Taliban. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Guy Ritchie's The Covenant

Režie: Guy Ritchie

Hrají: Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Antony Starr, Alexander Ludwig, Jonny Lee Miller, Emily Beecham, Jason Wong, Bobby Schofield, Sina Parvaneh, Sean Sagar, James Nelson-Joyce

Původ a premiéra: Velká Británie, 2023

Délka: 123 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

13. Léto, kdy jsem zkrásněla Belly s rodinou jezdí každý rok na letní byt na ostrově Cousins. Každé léto je stejné, o jejích šestnáctinách se ale všechno změní. Vznikne milostný trojúhelník mezi jednou dívkou a dvěma bratry. Příběh o první lásce, prvním zlomeném srdci a kouzlu jednoho dokonalého léta. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Summer I Turned Pretty

Hrají: Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills, Colin Ferguson

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

12. Pán prstenů: Dvě věže Druhý díl trilogie Pán prstenů. Společenstvo Prstenu se rozpadlo a zatímco Frodo a Sam sami putují do Mordoru, trojice Aragorn, Legolas a Gimli se vydávají pomoci zajatým přátelům. Hodnocení Kinobox.cz: 91 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Lord of the Rings: The Two Towers

Režie: Peter Jackson

Hrají: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Christopher Lee

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 179 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (dabing)

11. Kolo času V moderním filmovém ztvárnění světa plného magie, ke které ale mají přístup jen vyvolení, se setkáme s mocnou čarodějkou Moiraine. Tato členka vlivné organizace Aes Sedai má před sebou nelehký úkol. Spolu s pěti mladými muži a ženami vyráží na napínavou cestu světem, aby našla mystickou postavu Draka Znovuzrozeného, reinkarnaci mocného jedince z proroctví. Má sílu buď zachránit, nebo zničit celé lidstvo. Film je natočen na motivy knižní série Roberta Jordana. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: The Wheel of Time

Hrají: Rosamund Pike, Barney Harris, Josha Stradowski, Daniel Henney, Madeleine Madden, Michael McElhatton, Zoe Robins

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

10. Jack Ryan Když analytik CIA Jack Ryan narazí na podezřelou sérii bankovních převodů, pátrání po odpovědích ho vytrhne z bezpečí jeho kancelářské práce a katapultuje ho do smrtící hry na kočku a myš. V Evropě a na Blízkém východě se teroristé připravují na masivní útok proti USA a jejich spojencům. Seriálové zpracování známé románové a filmové postavy je překvapivě dobré, i když pro někoho možná málo akční a úderné. Jde o velmi solidní politický thriller, který si nebere servítky, nikoliv akční seriál s neprůstřelným hrdinou v hlavní roli. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Akční seriály

Původní název: Tom Clancy's Jack Ryan

Hrají: John Krasinski, Abbie Cornish, Wendell Pierce, Dina Shihabi, Ali Suliman, Karim Zein, Haaz Sleiman, Emmanuelle Lussier Martinez, John Hoogenakker, Cristina Umana, Amir El-Masry

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

9. Clarksonova farma Jeremyho Clarksona (ano, toho z The Grand Tour) sledujete při jeho nejnovějším dobrodružství, kterým je farmaření. Muž, který několikrát prohlásil, že je alergický na manuální práci, se pustí do té nejnáročnější činnosti, jaká existuje. Co by se mohlo pokazit? Připojte se k Jeremymu a jeho partě zemědělských spolupracovníků, kteří čelí nepřízni počasí, neposlušným zvířatům, nereagujícím plodinám a nečekané pandemii. Toto je Jeremy Clarkson, jak jste ho ještě neviděli. Hodnocení IMDb: 90 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: Clarkson's Farm

Režie: Gavin Whitehead

Hrají: Jeremy Clarkson

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka: 48 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

8. Carnival Row V mystickém a temném městě plném lidí a mystických bytostí vyšetřuje policejní detektiv sérii hrůzných vražd spáchaných na vílách. Během vyšetřování se detektiv stane hlavním podezřelým a musí najít skutečného vraha, aby očistil své jméno. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Fantasy seriály

Hrají: Orlando Bloom, Cara Delevingne, David Gyasi, Karla Crome, Indira Varma, Tamzin Merchant, Simon McBurney

Původ a premiéra: USA, 2019 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

7. Jack Reacher Jacka Reachera zatknou za zločin, který nespáchal. Tím se však připlete do komplotu místní policie a politiků. Reacher je bývalý vojenský policista, který si dobrovolně vybral život nemajetného cestovatele po USA. Protože celý dosavadní život prožil na různých místech v zahraničí jako dítě vojáka, či později sám jako voják, tak po propuštění z armády se rozhodl procestovat a poznat svou vlast. První sezóna seriálu poměrně věrně zpracovává první knihu Jatka z roku 1997. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Akční seriály

Původní název: Reacher

Hrají: Alan Ritchson, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster, Bruce McGill, Maria Sten, Hugh Thompson

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

6. Samaritán Třináctiletý Sam Cleary má podezření, že jeho tajemný a samotářský soused pan Smith je ve skutečnosti superhrdina Samaritán, který se skrývá před veřejností. Mělo se za to, že zemřel po bitvě se svým rivalem Nemesisem, jen někteří obyvatelé města si myslí, že je stále naživu. Zločinnost je na vzestupu a Sam chce proto přemluvit svého souseda, aby vyšel z úkrytu a zachránil město před zkázou. Hodnocení Kinobox.cz: 56 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Samaritan

Režie: Julius Avery

Hrají: Sylvester Stallone, Javon Walton, Pilou Asbak, Dascha Polanco, Moisés Arias, Martin Starr, Jared Odrick, Michael Aaron Milligan, Natacha Karam, Shariff Earp, Brice Anthony Heller

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

5. Moje vina Noah musí opustit své město, přítele a přátele a přestěhovat se do honosné vily nového manžela své matky. Setká se tam se svým nevlastním bratrem Nickem, se kterým si hned od začátku vůbec nerozumí. Táhne je k sobě ale přitažlivost, která přeroste v zakázaný vztah. Jejich vzpurné a osudem zkoušené povahy obrátí jejich světy vzhůru nohama. Bláznivě se do sebe zamilují. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Drama

Původní název: Culpa Mía

Režie: Domingo González

Hrají: Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Marta Hazas, Víctor Varona, Iván Massagué

Původ a premiéra: Španělsko, 2023 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

4. Banda Co kdyby nejznámější superhrdinové byli jen bandou zkorumpovaných násilníků? Kdo by je zastavil? Jedině parta všehoschopných chlápků, Banda je skupina lidí, kteří na namyšlené arogantní superhrdiny dohlíží a kterým vadí, že jejich zločiny jsou v rámci marketingového mediální obrazu zametány pod koberec. The Boys (Banda) je syrový, brutální komiks, který je více než silně inspirován superhrdiny z DC světa. Za seriálem stojí Eric Kripke, Evan Goldberg a Seth Rogen, kteří se postarali, že brutální a krvavá komiksová předloha nebude uhlazována, či zpřístupněna dětem. Téma superhrdinů zde není černobílé, každý zde má svůj příběh i motivaci a vyloženě kladného hrdinu byste pohledali. Hodnocení Kinobox.cz: 93 % Žánr: Komiksové seriály

Původní název: The Boys

Hrají: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

3. Pán prstenů: Společenstvo Prstenu Lidé, elfové, trpaslíci a hobiti se musí spojit, aby společně zničili mocný prsten, pomocí kterého chce zlý čaroděj zotročit celou Středozemi. Hlavním hrdinou je hobit Frodo Pytlík, který se ve své vlastní domovině zvané Středozemě dostal do samotného centra bitvy mytických proporcí. Bude muset během svého putování prokázat, že moc přátelství a individuální odvahy dokáže úspěšně čelit i těm nejničivějším silám temnoty. Frodo od příbuzného Bilba získá magický prsten, který ho postaví do souboje se silami zla reprezentovanými krutovládcem Sauronem. Ten touží prsten za každou cenu získat, protože je pro něj zdrojem neomezené moci. Hodnocení Kinobox.cz: 91 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Režie: Peter Jackson

Hrají: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Sean Bean

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 178 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (titulky)

2. Válka zítřka Skupina vojáků z roku 2051 se vydává do současnosti. Chce rekrutovat nové členy pro boj proti mimozemské rase, která chce zničit svět. Mezi rekruty je i středoškolský učitel Dan Forester, který udělá vše, aby zachránil budoucnost pro svou malou dceru. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Tomorrow War

Režie: Chris McKay

Hrají: Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Betty Gilpin, Sam Richardson, Theo Von, Jasmine Mathews

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 140 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), HBO Max (dabing a titulky)