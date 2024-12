Nejlepší filmy a seriály na Amazon Prime v roce 2024. Všechny mají český dabing nebo titulky

1 / 30



Cross Forenzní psycholog a detektiv Alex Cross z washingtonského oddělení vražd pronásleduje nejnebezpečnější americké vrahy. Po smrti manželky vychovává děti a snaží se je ochránit před zločineckým podsvětím. Se svým nejlepším přítelem a kolegou Johnem Sampsonem vytváří sehranou dvojici vyšetřovatelů. Když jde o dopadení vraha, Cross neúnavně pátrá bez ohledu na vlastní bezpečí; přesto se stále nevyrovnal se smrtí své ženy a nedokáže navázat nový vztah. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Krimi seriály

Hrají: Aldis Hodge, Ryan Eggold, Isaiah Mustafa, Alona Tal, Johnny Ray Gill, Eloise Mumford, Sharon Taylor, Jennifer Wigmore, Samantha Walkes, Juanita Jennings

Původ a premiéra: USA, 2024 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Samaritán Třináctiletý Sam má podezření, že jeho záhadně samotářský soused pan Smith je ve skutečnosti legendární hrdina Samaritán, který byl před 25 lety prohlášen za mrtvého. Zločinnost je na vzestupu, město balancuje na hraně chaosu a Sam se rozhodne vylákat svého souseda z úkrytu, aby zachránil město před zkázou. Relativně průměrný superhrdinský akční film ukazuje, že Stallone i po sedmdesátce dokáže s přehledem utáhnout a pozvednout i rutinně režírované dílo, které by jinak naprosto zapadlo do šedi a zapomnění. Film sráží spíše divně napsaná postava nezodpovědně se chovajícího kluka. Hodnocení Kinobox.cz: 55 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Samaritan

Režie: Julius Avery

Hrají: Sylvester Stallone, Javon Walton, Pilou Asbak, Dascha Polanco, Moisés Arias, Martin Starr, Jared Odrick, Michael Aaron Milligan, Natacha Karam, Shariff Earp

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), Max (dabing a titulky)

Má lady Jana Strhující příběh Lady Jane Grey oživuje tragický osud jedné z nejsmutnějších postav historie – ale v nečekaně povznášejícím duchu. Mladá Jane se za vlády Eduarda VI., syna Jindřicha VIII, náhle ocitá v centru politických intrik. Její ambiciózní matka ji provdá za nejvyššího zájemce, Guildforda Dudleyho. Ten se ukáže být nejen překvapivě přitažlivý, ale také nositelem temného tajemství, které může ohrozit životy obou novomanželů. Situace se ještě zkomplikuje, když je Jane nečekaně korunována královnou a stane se terčem spiklenců bažících po jejím trůnu i hlavě. V atmosféře plné kralovražedných plánů, dvorních pletich a nečekaných zvratů musí Jane a Guildford bojovat nejen o přežití, ale i o svou lásku. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: My Lady Jane

Režie: Jamie Babbit

Hrají: Emily Bader, Edward Bluemel, Jordan Peters, Jim Broadbent, James Corrigan, Malachi Ferdinand

Původ a premiéra: USA, 2024 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Grinch Film natočený podle oblíbené knihy Dr. Seusse vypráví příběh cynického zeleného bručouna, který se vydá na misi s cílem ukrást Vánoce. Jenže jeho srdce změní štědrá sváteční nálada mladé dívky. Grinchovi, který žije osamělým životem v jeskyni, dělá společnost pouze věrný pes Max. Své sousedy vidí jen tehdy, když mu dojde jídlo. Ale každý rok o Vánocích narušují jeho klidnou samotu svými stále většími, zářivějšími a hlasitějšími oslavami. Když obyvatelé prohlásí, že letos udělají Vánoce třikrát větší, Grinch si uvědomí, že existuje jen jeden způsob, jak získat klid: musí Vánoce ukrást. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Animované filmy

Původní název: The Grinch

Režie: Yarrow Cheney, Peter Candeland, Scott Mosier

Hrají: Benedict Cumberbatch, Pharrell Williams, Rashida Jones, Angela Lansbury, Kenan Thompson, Cameron Seely

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), SkyShowtime (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky), Sweet.TV (dabing)

Jackpot V Kalifornii vznikla kontroverzní „Velká loterie". Pravidla jsou brutální – zabít výherce před západem slunce znamená legálně získat jeho mnohamiliardovou výhru. Katie se nečekaně stává držitelkou výherního tiketu. Aby přežila a získala jackpot, spojí se s Noelem, amatérským ochráncem výherců. Společně musí vydržet do západu slunce, zatímco je jim v patách Noelův rival Louis Lewis. Ten chce Katie také ochránit, ale jen kvůli tučné odměně. Začíná divoký závod s časem plný nebezpečí, ve kterém jde nejen o peníze, ale především o holý život. Hodnocení Kinobox.cz: 59 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Jackpot!

Režie: Paul Feig

Hrají: Awkwafina, John Cena, Simu Liu, Ayden Mayeri, Donald Watkins, Sam Asghari, Machine Gun Kelly, Seann William Scott, Dolly de Leon, Michael Hitchcock

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Legenda jménem Vox Machina Jsou hluční a roztrhaní, jsou to ztroskotanci, kteří se stali nájemnými žoldáky. Vox Machina se více zajímá o snadné peníze a levné pivo než o skutečnou ochranu říše. Když však království ohrožuje zlo, tato hlučná parta si uvědomí, že jsou jediní, kdo je schopen obnovit spravedlnost. To, co začalo jako obyčejná výplata, je nyní příběhem o původu nejnovějších hrdinů Exandrie. Hodnocení Kinobox.cz: 89 % Žánr: Animované seriály

Původní název: The Legend of Vox Machina

Hrají: Laura Bailey, Taliesin Jaffe, Ashley Johnson, Liam O'Brien, Marisha Ray, Sam Riegel, Travis Willingham, Matthew Mercer

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 27 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

The Covenant Seržant John Kinley na své poslední pracovní cestě do Afghánistánu využívá služeb místního tlumočníka Ahmeda. Ten neváhá riskovat život, aby v náročném terénu Johna dopravil do míle vzdáleného bezpečí. Překvapivě kvalitní válečný film dává bez příkras a černobílého vidění nahlédnout do reálného dění v Afghánistánu. Hlavní dvojice je výborná, režisér i díky povedenému soundtracku nenechá diváka vydechnout. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Guy Ritchie's The Covenant

Režie: Guy Ritchie

Hrají: Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Antony Starr, Alexander Ludwig, Jonny Lee Miller, Emily Beecham, Jason Wong, Bobby Schofield, Sina Parvaneh, Sean Sagar

Původ a premiéra: Velká Británie, 2023

Délka: 123 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Pán prstenů: Návrat krále Třetí část trilogie Pán prstenů. Nadchází čas rozhodující bitvy o přežití Středozemě. Zatímco před branami Minas Tirith dochází k obrovské vřavě, Frodo se snaží v Mordoru definitivně zničit Prsten. Hodnocení Kinobox.cz: 92 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Lord of the Rings: The Return of the King

Režie: Peter Jackson

Hrají: Elijah Wood, Christopher Lee, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan

Původ a premiéra: USA, 2003

Délka: 201 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Ricky Stanicky Když se tři nejlepší kamarádi v dětství dopustí žertíku, který se nepovede, vytvoří si imaginárního přítele Rickyho Stanickyho, aby se vyhnuli následkům svého činu. Tento neexistující Ricky slouží i dvacet let poté jako pohodlné alibi pro jejich nezralé výstřelky. Když se jejich partnerky a partneři začnou domáhat setkání s legendárním panem Stanickym, rozhodne se toto provinilé trio najmout zkrachovalého herce a parodistu celebrit, aby Rickymu vdechli život. Ten však svou roli bere příliš vážně a přátelé začínají litovat, že Rickyho vůbec vymysleli. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Komedie

Režie: Peter Farrelly

Hrají: Zac Efron, Jermaine Fowler, Andrew Santino, John Cena, Lex Scott Davis, Anja Savcic, William H. Macy, Riley Stiles, Oscar Wilson, Gaius Nolan

Původ a premiéra: Austrálie, 2024

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Apokalypsa Z: Začátek konce Rok po smrti manželky Julie žije právník Manel osaměle v Galicii se svým kocourem Lúculem. Právě v té době zasáhne Evropu smrtící virus TSJ, který mění lidi v agresivní zombie. Manel nejprve nevěnuje zprávám pozornost, až španělská vláda uzavře hranice, aby virus zastavila. Zásoby jídla ale Manelovi rychle docházejí a musí začít prohledávat opuštěné domy. Čeká ho nebezpečná cesta, na které musí využít všechny své schopnosti, aby přežil. Hodnocení Kinobox.cz: 55 % Žánr: Horory

Původní název: wikRežie: Carles Torrens

Hrají: Francisco Ortiz, José María Yázpik, Berta Vázquez, Marta Poveda, Iria del Río, Yuri Mykhaylychenko, Jesús Lloveras, Ali Boulabiar, Elena Seijo

Původ a premiéra: Španělsko, 2024

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Neporazitelný Mark Grayson je na první pohled obyčejný teenager, jen s jedním neobyčejným rozdílem – jeho otec je Omni-Man, nejsilnější superhrdina na Zemi. Krátce po Markových sedmnáctých narozeninách se u něj začnou projevovat vlastní superschopnosti, a tak nastupuje do učení u svého otce, aby se stal dalším z hrdinů. To, co se zdálo jako splněný sen, se však brzy změní v něco mnohem komplexnějšího a nebezpečnějšího, když šokující událost obrátí Markův svět naruby. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Animované seriály

Původní název: INVINCIBLE

Hrají: Steven Yeun, Sandra Oh, J.K. Simmons

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 54 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Shrek Shrek, zelený obr s tykadly mimozemšťanů, žije sice docela sám ale šťastně ve svém domku na samotě u lesa až do chvíle, kdy je doslova přepaden nekonečným zástupem známých i méně známých pohádkových postaviček. Byly vyhoštěny z království nevzhledného a zakyslého Lorda Farquaada. Ve snaze zjednat pořádek a hlavně vrátit klid do svého příbytku Shrek Farquaadovi slíbí, že vysvobodí ze zajetí obávaného draka krásnou princeznu Fionu a přivede mu ji, aby se stala jeho ženou. S pomocí mazaného oslíka, ochotného pro Shreka udělat cokoli, jen ne aspoň na okamžik zmlknout, obr svůj slib splní. Jenže pak se to nějak podivně zamotá, zaplete a zkomplikuje. Hodnocení Kinobox.cz: 87 % Žánr: Animované filmy

Režie: Andrew Adamson, Vicky Jenson

Hrají: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow, Vincent Cassel, Peter Dennis, Clive Pearse, Jim Cummings, Bobby Block, Chris Miller

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), SkyShowtime (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků), Sweet.TV (bez dabingu a titulků)

Pán prstenů: Dvě věže Druhý díl trilogie Pán prstenů. Společenstvo Prstenu se rozpadlo a Frodo se Samem pokračují v cestě do Mordoru, aby zničili Prsten. Připojí se k nim Glum, který jim slíbí, že je dovede k Hoře osudu. Aragorn, Legolas a Gimli pronásledují skřety, kteří unesli hobity Smíška a Pipina. Nakonec se spojí s Rohanskými a brání pevnost Helmův žleb před obrovskou armádou Sarumana. Film obsahuje epické bitvy, prohlubuje vztahy mezi postavami a ukazuje rostoucí moc Saurona. Hodnocení Kinobox.cz: 91 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Lord of the Rings: The Two Towers

Režie: Peter Jackson

Hrají: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Christopher Lee, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan

Původ a premiéra: USA, 2002

Délka: 179 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (dabing a titulky), iTunes (titulky), Rakuten (dabing)

Saltburn Oliver Quick, který se snaží najít své místo na univerzitě v Oxfordu, se dostává do vlivu okouzlujícího a aristokratického světa svého spolužáka Felixe Cattona. Felix zve Olivera na Saltburn – rozlehlé a excentrické rodinné sídlo Cattonů. Zde spolu prožijí léto plné nezapomenutelných zážitků, které Oliverovi odhalí nové perspektivy a zásadně ovlivní jeho pohled na život a jeho vlastní místo ve světě. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Drama

Režie: Emerald Fennell

Hrají: Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Richard E. Grant, Archie Madekwe, Alison Oliver, Carey Mulligan, Paul Rhys, Ewan Mitchell, Reece Shearsmith

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 131 minut Recenze filmu Saltburn. Snaha o podmanění světa britské aristokracie ve stylovém dekadentním snímku na Amazon Prime Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Hazbin Hotel Animovaná hudební komedie vypráví příběh Charlie Morningstarové, princezny pekla, která se snaží originálním způsobem řešit problém přelidnění. Otevírá hotel, kde chce rehabilitovat démony a umožnit jim odejít do nebe. Její zdánlivě bláznivý plán se setkává s posměchem většiny pekelníků, ale Charlie se nevzdává. S podporou své oddané partnerky Vaggie a první pokusné krysy, pornoherečky Angel Dust, se snaží dokázat, že každá duše má šanci na vykoupení. Když se do projektu zapojí mocná bytost známá jako „Rádiový démon", Charlie dostává příležitost proměnit svůj sen ve skutečnost. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Animované seriály

Hrají: Erika Henningsen, Stephanie Beatriz, Blake Roman, Amir Talai, Keith David, Kimiko Glenn, Alex Brightman

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 25 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

Povýšení Nadějná stážistka Ana sní o kariéře v uměleckém světě a snaží se zapůsobit na svou náročnou šéfku Claire. Její život dostane neočekávaný obrat, když se při pracovním letu do Londýna dostane do první třídy, kde potká pohledného a bohatého Williama. William ji omylem pokládá za její šéfku Claire, což Anu přiměje k rozhodnutí trochu si tuhle fantazii prodloužit. Z nevinné lži se odvíjí řada okouzlujících událostí plných romantiky a příležitostí. Avšak když se Anin výmysl začne provalovat, ocitá se před dilematem, jak zachovat svou nově nalezenou identitu a neztratit přízeň Williama. Hodnocení Kinobox.cz: 59 % Žánr: Komedie

Původní název: Upgraded

Režie: Carlson Young

Hrají: Camila Mendes, Archie Renaux, Marisa Tomei, Lena Olin, Anthony Stewart Head, Thomas Kretschmann, Rachel Matthews, Grégory Montel, Andrew Schulz, Saoirse-Monica Jackson

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Představa o tobě Čtyřicetiletá svobodná matka Solene se zaplete s čtyřiadvacetiletým Hayesem Campbellem, zpěvákem nejpopulárnější chlapecké kapely na světě. Jak se jejich bouřlivý románek rozvíjí, Hayesův status superhvězdy brzy přináší do jejich vztahu nečekané výzvy. Solene zjistí, že život v záři reflektorů může být náročnější, než si představovala. Hodnocení Kinobox.cz: 60 % Žánr: Komedie

Původní název: The Idea of You

Režie: Michael Showalter

Hrají: Anne Hathaway, Nicholas Galitzine, Ella Rubin, Annie Mumolo, Reid Scott, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall, Mathilda Gianopoulos, Meg Millidge, Cheech Manohar

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 19 / 30 12. Gen V Spin-off seriálu Banda nás zavádí na jedinou americkou vysokou školu pro superhrdiny. Mladí, talentovaní studenti si uvědomují, že jejich schopnosti jim nebyly dány od Boha, ale jsou důsledkem látky V, která byla vpravena do jejich těl. V soutěživém prostředí zkoumají své morální i fyzické hranice. Když se začnou odhalovat temná tajemství školy, mladí hrdinové čelí složitým morálním dilematům a otázkám o tom, co opravdu znamená být hrdinou. Musí se rozhodnout, zda se stanou strážci dobra v tradičním slova smyslu. Anebo zda objeví nový způsob, jak definovat hrdinství v komplikovaném světě, kde hranice mezi dobrem a zlem nejsou tak jasné, jak se dříve zdálo. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Komiksové seriály

Hrají: Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Shelley Conn, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 39 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 20 / 30 11. Clarksonova farma Jeremyho Clarksona (ano, toho z The Grand Tour) sledujete při jeho nejnovějším dobrodružství, kterým je farmaření. Muž, který několikrát prohlásil, že je alergický na manuální práci, se pustí do té nejnáročnější činnosti, jaká existuje. Co by se mohlo pokazit? Připojte se k Jeremymu a jeho partě zemědělských spolupracovníků, kteří čelí nepřízni počasí, neposlušným zvířatům, nereagujícím plodinám a nečekané pandemii. Toto je Jeremy Clarkson, jak jste ho ještě neviděli. Hodnocení Kinobox.cz: 94 % Žánr: Reality-show

Původní název: Clarkson's Farm

Režie: Gavin Whitehead

Hrají: Jeremy Clarkson, Kaleb Cooper, Charlie Ireland, Lisa Hogan

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Pokračování 21 / 30 10. Maxton Hall: Svět mezi námi Ruby, bystrá stipendistka na soukromé škole Maxton Hall, se stane nechtěným svědkem tajemství. Arogantní dědic milionářského impéria, James Beaufort, se ji rozhodne umlčet, ale jejich ostré střety nečekaně zažehnou jiskru. Co začíná jako konflikt, se rychle promění v něco hlubšího a vášnivějšího. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Maxton Hall - The World Between Us

Hrají: Damian Hardung, Harriet Herbig-Matten, Sonja Weißer, Fedja van Huet, Ben Felipe, Runa Greiner, Hyun Wanner, Martin Neuhaus, Andrea Guo, Justus Riesner

Původ a premiéra: Německo, 2024

Délka: 45 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 22 / 30 Operace Poštmistr Britská armáda během 2. světové války naverbuje skupinu vycvičených vojáků k provedení mise proti nacistickým silám za nepřátelskými liniemi. Příběh o tajné britské organizaci Special Operations Executive, založené Winstonem Churchillem, ukazuje, jak jejich nekonvenční válečné metody pomohly změnit průběh války a daly vzniknout moderním černým operacím. Díky odvaze a dovednostem těchto speciálních jednotek se podařilo oslabit nacistický válečný stroj a podpořit spojenecké vítězství. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Ministry of Ungentlemanly Warfare

Režie: Guy Ritchie

Hrají: Henry Cavill, Alan Ritchson, Henry Golding, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Eiza González, Babs Olusanmokun, Til Schweiger, Henry Zaga, Danny Sapani, Cary Elwes

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

Pokračování 23 / 30 8. The Grand Tour Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May a jejich reality show o dobrodružství, vzrušení a přátelství... pokud se smíříte s tím, že lidé, které nazýváte přáteli, jsou zároveň těmi, kteří vás nesmírně otravují. Někdy je to dokonce pořad o autech. Hodnocení Kinobox.cz: 92 % Žánr: Reality-show

Režie: Brian Klein, Kit Lynch-Robinson, Phil Churchward

Hrají: Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May, Mike Skinner

Původ a premiéra: Velká Británie, 2016

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Pokračování 25 / 30 6. Pán prstenů: Společenstvo Prstenu Lidé, elfové, trpaslíci a hobiti se musí spojit, aby společně zničili mocný prsten, pomocí kterého chce zlý čaroděj zotročit celou Středozemi. Hlavním hrdinou je hobit Frodo Pytlík, který se ve své vlastní domovině zvané Středozemě dostal do samotného centra bitvy mytických proporcí. Bude muset během svého putování prokázat, že moc přátelství a individuální odvahy dokáže úspěšně čelit i těm nejničivějším silám temnoty. Frodo od příbuzného Bilba získá magický prsten, který ho postaví do souboje se silami zla reprezentovanými krutovládcem Sauronem. Ten touží prsten za každou cenu získat, protože je pro něj zdrojem neomezené moci. Hodnocení Kinobox.cz: 91 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Režie: Peter Jackson

Hrají: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Sean Bean, Christopher Lee, Billy Boyd, Dominic Monaghan

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 178 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky), Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (titulky), iTunes (titulky), Rakuten (titulky)

Pokračování 26 / 30 5. Jack Reacher Jacka Reachera zatknou za zločin, který nespáchal. Tím se však připlete do komplotu místní policie a politiků. Reacher je bývalý vojenský policista, který si dobrovolně vybral život nemajetného cestovatele po USA. Protože celý dosavadní život prožil na různých místech v zahraničí jako dítě vojáka, či později sám jako voják, tak po propuštění z armády se rozhodl procestovat a poznat svou vlast. První sezóna seriálu poměrně věrně zpracovává první knihu Jatka z roku 1997. Druhá sezóna vychází z knihy Volný pád, která vyšla o deset let později jako jedenáctá v pořadí. Na únor 2025 se chystá premiéra třetí sezóny seriálu. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Akční seriály

Původní název: Reacher

Hrají: Alan Ritchson, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Maria Sten, Chris Webster, Bruce McGill, Serinda Swan, Shaun Sipos, Hugh Thompson, Ferdinand Kingsley

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 28 / 30 3. Moje vina Noah musí opustit své město, přítele a přátele a přestěhovat se do honosné vily nového manžela své matky. Setká se tam se svým nevlastním bratrem Nickem, se kterým si hned od začátku vůbec nerozumí. Táhne je k sobě ale přitažlivost, která přeroste v zakázaný vztah. Jejich vzpurné a osudem zkoušené povahy obrátí jejich světy vzhůru nohama. Bláznivě se do sebe zamilují. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Drama

Původní název: Culpa Mía

Režie: Domingo González

Hrají: Nicole Wallace, Gabriel Guevara, Marta Hazas, Víctor Varona, Ivan Massagué

Původ a premiéra: Španělsko, 2023 Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (titulky)

Pokračování 29 / 30 2. Banda Co kdyby nejznámější superhrdinové byli jen bandou zkorumpovaných násilníků? Kdo by je zastavil? Jedině parta všehoschopných chlápků, Banda je skupina lidí, kteří na namyšlené arogantní superhrdiny dohlíží a kterým vadí, že jejich zločiny jsou v rámci marketingového mediální obrazu zametány pod koberec. The Boys (Banda) je syrový, brutální komiks, který je více než silně inspirován superhrdiny z DC světa. Za seriálem stojí Eric Kripke, Evan Goldberg a Seth Rogen, kteří se postarali, že brutální a krvavá komiksová předloha nebude uhlazována, či zpřístupněna dětem. Téma superhrdinů zde není černobílé, každý zde má svůj příběh i motivaci a vyloženě kladného hrdinu byste pohledali. Hodnocení Kinobox.cz: 92 % Žánr: Komiksové seriály

Původní název: The Boys

Hrají: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky)

Pokračování 30 / 30 1. Pán prstenů: Prsteny moci Seriál z produkce Amazonu zasazený tisíce let před událostmi Hobita a Pána prstenů nás zavádí do Druhého věku Středozemě. V době zdánlivého klidu sledujeme osudy známých i nových postav, které musí čelit návratu temnoty. Příběh se odvíjí od tajemných hlubin Mlžných hor přes vznešené lesy elfského Lindonu až po bájné ostrovní království Númenor. Zatímco mocnosti vznikají a zanikají, hrdinové procházejí zkouškami a naděje visí na vlásku, největší Tolkienův padouch hrozí pohltit celý svět temnotou. Seriál zachycuje klíčové momenty, které formovaly Středozemi – od pádu Númenoru po ukování Prstenů moci – a vytváří dědictví, jež přetrvá věky. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: The Lord of the Rings: The Rings of Power

Hrají: Morfydd Clark, Joseph Mawle, Charlie Vickers, Robert Aramayo, Ian Blackburn, Daniel Weyman, Markella Kavenagh, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Charles Edwards

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 67 minut Kde si film můžete pustit: Amazon Prime Video (dabing a titulky) Práva a licence se mění tak rychle, že některé z letošních nejoblíbenějších filmů a seriálů už na Amazon Prime nenajdete.

