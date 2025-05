Android TV 16 přidá prostorový zvuk Eclipsa Audio a chytré obrazové režimy. Nemá chybět ani AI asistent Gemini

Google TV dnes běží na více než 270 milionech aktivních zařízení měsíčně. To z ní dělá jednu z nejrozšířenějších platforem pro chytré televize. Přesto si nelze nevšimnout, že vývoj samotného systému se poslední roky zpomalil – z ročního cyklu se přechází na dvouletý a nové funkce přibývají pomaleji než u konkurenčních systémů WebOS, nebo Tizen. Například WebOS najdete v televizorech více výrobců, nejen u LG.



Hlavní obrazovka se měnit nebude

Google se aktuálně víc soustředí na mobily, tablety a novou XR platformu. Televizory dostávají novinky v menších dávkách. Což dává smysl – mobilních zařízení je víc a přinášejí Googlu větší příjmy.

Eclipsa Audio: nová konkurence pro Dolby Atmos?

Největší novinkou Androidu TV 16 je bezpochyby podpora nového zvukového „formátu“ Eclipsa Audio. Jedná se o prostorový audio kontejner navržený jako bezplatná alternativa ke známému Dolby Atmos. Cílem je nabídnout vícekanálový, prostorově věrný zvuk napříč různými druhy obsahu – od filmů a seriálů až po běžná videa nebo hry.

Dá se čekat, že Eclipsa Audio míří především na YouTube, ale Google plánuje širší podporu i v rámci webových prohlížečů a dalších platforem. Jde o otevřený standard IAMF (Immersive Audio Model and Formats), což usnadní případnou adopci ze strany vývojářů i výrobců hardwaru.

Vzhledem k tomu, že za Dolby Atmos se platí licence, tak je zde teoreticky prostor pro streamovací platformy, aby tuto open source alternativu začaly také využívat. Ale Eclipsa je navržena jinak, nejde o objektově orientovaný produkční formát, tudíž jeho integrace do Android TV je ze strany Google spíše nutným krokem pro jeho prosazení a rozšíření.

Automatické přepínání obrazových a zvukových režimů



Další praktickou novinkou Android TV 16 bude funkce MediaQualityManager. Ta umožňuje aplikacím (např. Netflix, Disney+, Prime Video) měnit nastavení obrazu a zvuku na vaší televizi podle typu přehrávaného obsahu. Pokud tedy aplikace rozpozná, že sledujete film, může se televize automaticky přepnout do režimu Filmmaker Mode, případně aktivovat vlastní kalibrovaný profil – například Sony TV má Netflix Calibrated Mode, Panasonic letos dostane i Prime Video Calibrated Mode.

Někteří výrobci tuto funkci už mají, ale nově bude podporovaná přímo systémově, a to napříč značkami a aplikacemi. Podmínkou samozřejmě zůstává, že to musí podporovat nejen TV, ale i samotná aplikace. Vzhledem k tomu, že dle dostupných informací 95 % majitelů televizorů nechává svůj „nový placatý zázrak“ po vybalení v základním standardním režimu a do nastavení obrazu nikdy nesáhne, tak automatickou volbu optimálního režimu rozhodně uvítáme.

Jetpack Compose a další novinky

Google se také snaží sjednotit vizuální jazyk Android TV a nabízí vývojářům nový nástroj Jetpack Compose pro TV, který nyní opustil beta verzi. Očekávat tak můžeme více aplikací se vzhledem, který lépe zapadá do designového stylu Google TV – přehlednější, modernější a lépe ovladatelný z gauče.



Aplikace vám možná začnou „otravovat“ s hodnocením i přímo na TV

Android TV 16 má přidat i řadu menších novinek:

UltraHDR fotografie: Podpora nového HEIC formátu s HDR rozšířením – zajímavé spíše pro prohlížení fotek.

Podpora nového HEIC formátu s HDR rozšířením – zajímavé spíše pro prohlížení fotek. Wi-Fi 6 (802.11az): Novější standard pro bezdrátové připojení s vyšší propustností a nižší latencí.

Novější standard pro bezdrátové připojení s vyšší propustností a nižší latencí. Zvýšená stabilita přehrávání médií , optimalizace výkonu na 64bitových systémech a lepší kompatibilita s HDMI-CEC.

, optimalizace výkonu na 64bitových systémech a lepší kompatibilita s HDMI-CEC. API pro hodnocení aplikací . Vývojáři mohou zobrazit výzvu k ohodnocení přímo na TV obrazovce (ano, „vyskakovací okna“ už i na televizi).

. Vývojáři mohou zobrazit výzvu k ohodnocení přímo na TV obrazovce (ano, „vyskakovací okna“ už i na televizi). „Pokračovat ve sledování“. Vývojáři dostanou možnost lépe spravovat rozkoukaný obsah v domovské nabídce.

Gemini a Google TV

Google zároveň oznámil, že na podzim 2025 začne nasazovat svého hlasového asistenta Gemini, postaveného na jeho nejnovější AI technologii. Na televizích by měl nabídnout pokročilé hlasové vyhledávání, doporučení obsahu i ovládání systému. Jestli si říkáte, že to konkurenční TV už umí, tak ano, LG a Samsung mají AI hlasové asistenty, ale bez podpory češtiny. Gemini ji má. Konkrétní dostupnost v jednotlivých regionech zatím není známá.



Gemini je součástí širší strategie: víc cloudu, víc AI, lepší personalizace. Cílem je lepší doporučování obsahu podle vkusu diváka nebo vytváření osobních profilů pro jednotlivé členy domácnosti.

Google TV dorazí i do XR brýlí

Zajímavým bodem z konference I/O bylo potvrzení, že Google TV se objeví i na nové platformě Android XR – tedy v rámci rozšířené a virtuální reality. Znamená to, že stávající aplikace jako YouTube nebo Netflix (pokud budou chtít) poběží i ve VR headsetech bez nutnosti jejich přepracování.

To může otevřít cestu ke sledování filmů, seriálů, ale třeba i klasického TV vysílání populárních IPTV služeb ve zcela novém prostředí – například na virtuální „velké obrazovce“ v headsetu.

Kdy se Android TV 16 dostane na naše televize?

Google zatím neupřesnil, kdy Android TV 16 vyjde. To platí jak pro oblíbený externí Google TV Chromecast, tak televizory Sony a TCL, či projektory Epson a Xgimi. Tradičně platí, že u třetích stran záleží více na konkrétním výrobci a jeho ochotě systém aktualizovat.

