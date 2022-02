Ani Netflix, ani Disney+. Novinky od Sony včetně Spider-Mana u nás budou na HBO Max

Dohoda o exkluzivitě mezi Sony Pictures a Netflixem a později též Disney+ se nakonec opravdu bude týkat jen západních trhů. Společnost WarnerMedia totiž včera oznámila, že získala streamovací práva pro střední a východní Evropu. Týká se mj. Česka a Slovenska.

Pro diváky to znamená, že až se novinky ohřejí v kinech, zamíří na HBO Max, které u nás startuje za měsíc. Na streamu se tedy časem objeví nedávné hity Spider-Man: Bez domova, Venom 2, Krotitelé duchů: Odkaz, později také další uváděné velké snímky z produkce Sony jako Morbius, Uncharted či Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Nevíme však, na jak dlouho si WarnerMedia přednostní práva zajistila, ani jak dlouho budou snímky na Maxu, než přejdou jinde. V USA totiž Sony nastavilo smlouvy tak, že filmy nejprve na určité časové okno budou jen na Netflixu, později jen na Disney+, dohoda by měla trvat následující čtyři roky.