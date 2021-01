Ani špunty, ani pecky. Sluchátka Bose Sport Open Earbuds vsadila na unikátní konstrukci

Americký výrobce audiotechniky tento týden představil nová sluchátka Sport Open Earbuds. Jejich název je všeříkající, novinka značky Bose je otevřená a určená pro sportovce. A samozřejmě i plně bezdrátová.

Aby sportovci mohli venku běhat, jezdit na kole či jinak pálit kalorie a zároveň při poslechu hudby či podcastů slyšeli i vše okolo, Sport Open Earbuds nijak nezakrývají zvukovod. Na rozdíl od jiných in-ear či on-ear sluchátek se tyto přichytí na boltec a zvuk do ucha vysílají směrovým měničem.

Bose tvrdí, že jeho technologie OpenAudio je lepší než u sluchátka typu bone conduction, která zvuk posílají pomocí vibrací do lebeční kosti. OpenAudio má být pohodlnější a s plným zvukovým rozsahem. Každé ze sluchátek přitom váží 14 gramů.

Sport Open Earbuds se k mobilu či hodinkám připojují pomocí Bluetooth 5.1, podporovanými kodeky jsou jen SBC a AAC. Jsou voděodolná dle normy IPX4 a na jedno nabití vydrží až osm hodin. V pouzdru se pak nabíjejí dvě hodiny, ale už po 30 minutách se nabití na 3 hodiny poslechu. Vzhledem ke konstrukci samozřejmě zapomeňte na ANC. V pravém sluchátku jsou dva mikrofony určené jen pro telefonování a hlasového asistenta.

Sluchátka zamíří do obchodů v polovině ledna za doporučenou cenu 200 dolarů. V Česku by to mělo být okolo 5500 Kč, tuzemský distributor nicméně dostupnost ještě nepotvrdil.