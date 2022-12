Animovaný Spider-Man: Napříč paralelními světy má první trailer. Podaří se navázat na vynikající jedničku?

V roce 2018 šel do kin první kreslený celovečerní Spider-Man s podnázvem Paralelní světy (Spider-Man: Into the Spider-Verse) a sklidil velký úspěch jak u kritiky, tak u diváků. Nakonec utržil 375 miliónů dolarů, což při rozpočtu 90 miliónů znamenalo, že se bude pokračování. Výborná animace a komiksová stylizace, spousta originálních nápadů a nenásilné představení nových hrdinů se povedlo a film si právem odnesl Oscara za nejlepší animovaný film.

Druhý film nese název Spider-Man: Napříč paralelními světy (Spider-Man: Across the Spider-Verse). A o čem má být? Oficiální synopse praví: „Miles Morales vrací v další kapitole Spider-Verse ságy. Čeká na něj epické dobrodružství, které přátelského souseda Spider-Mana transportuje z Brooklynu napříč mnohovesmírem, aby pomohl Gwen Stacey a nové skupině Spider-lidí proti padouchovi silnějšímu než cokoliv, proti čemu se v minulosti postavili.“

Nutno podotknout, že druhý film režíruje jiná trojice – Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson. Pro Joaquim Dos Santos jde navíc o první velký film, zatím dělal jen seriály. Nicméně Kemp Powers, Justin Thompson stojí za jinou oscarovkou, animákem Duše. Na scénáři se opět podílí Phil Lord, o hudební část, kterou právě jednička u diváků zabodovala, se opět stará Daniel Pemberton.

Dle výš zmíněného výčtu to vypadá, že bychom se mohli dostat kvalitního nástupce. Ale musíme si bohužel uvědomit, že filmové studio Sony má tendence druhé díly (v rámci snahy udělat všeho více) poněkud přeplácat (a tím film pokazit), jak jsme ostatně mohli vidět ve filmu Amazing Spider-Man 2 (2014).

Jak dopadne Spider-Man: Napříč paralelními světy, to se dovíme 1. června 2023, kdy má nový film premiéru.