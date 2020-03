Anker SoundCore Boost: nenápadný bezdrátový reproduktor s hutnými basy [test]

Plusy bohatý zvuk

jednoduchý design

funkce powerbanky

NFC Minusy výdrž mohla být vyšší

nemá očko pro přenášení

absence obalu a audiokabelu 8 /10 Hodnocení

Značka Anker není na českém trhu příliš známá, avšak v portfoliu tohoto výrobce je celá řada bezdrátových reproduktorů a mateřská společnost se věnuje také výrobě příslušenství pro napájení, powerbank či projektorů.

V zahraničních testech se poměrně dobře umístil větší sourozenec, reproduktor Anker SoundCore Flare, který má konstrukci s 360° šířením zvuku. SoundCore Boost je relativně malým a velmi nenápadným reproduktorem s generickým designem.

Konstrukce a zpracování

Reproduktor má tvar kvádru se zaoblenými rohy, horní a spodní část je pogumovaná, na levém boku jsou gumová dvířka, zbytek plochy je potažený příjemnou tmavou textilií.

Pro výrobu zde bylo využito zejména plastů a gumy, což zjistíte v okamžiku, kdy vezmete reproduktor do ruky – prsty přistanou na krytí tkanině a při silnějším tlaku se plastová konstrukce prohne. Nikde ale nic nevrže a veškeré spoje jsou perfektně slícované, takže výše uvedená skutečnost nemá žádný vliv na funkčnost reproduktoru.

Spíše bych se přikláněl k tomu, že použité materiály jsou velmi dobře zvolené z pohledu odolnosti konstrukce. Plasty bez problémů pohltí nárazy a reproduktor má navíc certifikaci IPX5, tedy ochranu proti tryskající vodě (voda z 6,3mm trysky míří na zařízení ze všech úhlů, při průtoku 12,5 litrů za minutu a tlaku 30 kN/m2 po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 metrů).

Snad jediným praktickým nedostatkem, je struktura gumového povrchu na horní straně, kde jsou tlačítka. Materiál není příliš odolný vůči mechanickému poškrábání a v balení nenajdete žádný ochranný obal, takže je třeba být při transportu obezřetný. V balení najdete pouze micro-USB kabel určený pro nabíjení.

Osazení je zde tradiční – tedy dvojice měničů, které směřují dopředu a dvojice pasivních zářičů na zadní straně. Konektorová výbava sestává z micro-USB pro nabíjení, USB-A konektoru pro nabíjení mobilního zařízení a 3,5 mm konektoru pro audiokabel.

Ovládání

Veškeré ovládací prvky jsou rozmístěné v řadě na horní straně reproduktoru, zleva doprava jsou to tlačítka zapnutí, mínus, play/pause, plus, bassUp. První a poslední tlačítko je podsvícené a zcela vlevo je pak čtveřice diod indikující aktuální stav baterie nebo průběh nabíjení. Na stejném místě vpravo najdete ikonku NFC

Jak je z výše uvedeného patrné, je možné reproduktor provozovat i prostřednictvím kabelového připojení a zároveň poslouží jako powerbanka, instalovaná baterie má kapacitu 5 200 mAh. V praxi to znamená možnost bezproblémového nabíjení mobilu, pokud je baterie plně nabitá anebo reprodukci hudby po dobu téměř 12 hodin při cca 70% hlasitosti.

Samotné ovládání je bezproblémové a drží si zažitý standard v podobě multifunkčního tlačítka nebo hlavního vypínače, který aktivuje i režim párování. Využít můžete také NFC tagu pro rychlejší spárování pouhým přiblížením zařízení. Po připojení k mobilu nebo počítači vše funguje jak má a nenarazil jsem na žádný problém. Notifikační zvuky nejsou zbytečně hlasité ani otravné.

Hudební projev

Zvuk tohoto malého reproduktoru je velkým překvapením, jednak dokáže zprostředkovat poměrně široký prostor a celkový projev je spíše zábavnějšího ladění, avšak basová složka zde nehalí zbytek pásma. Celkově by se dal projev charakterizovat jako hlasitý a čistý s dostatkem výšek, středů i příjemných basů, výšky jsou mírně zrnité, aktivní BassUp vytáhne i hluboké tóny kontrabasu, středy zůstávají mírně zastřené.

Překvapivý je poměr hutných basů a rozměrů reproduktoru, při testování zvládal Anker zahrát i limitní nízké kmitočty, kde již některé reproduktory podobných rozměrů nemají šanci cokoli přehrát. V tomto směru rozhodně palec nahoru.

Udávaný výkon je 2×10 W, v praxi reproduktor bez problémů „uhraje místnost o ploše do cca 20 m2, aniž by bylo nutné hnát jeho hlasitost do nejvyšších mezí. Z pohledu směrovosti je třeba počítat s tím, že vyvýšená pozice, kdy bude reproduktor v úrovni uší přinese čistší podání středních a vyšších kmitočtů. Vhodné umístění vůči stěnám a podstavci pak může ještě napomoci basům.

Verdikt

Anker SoundCore Boost je velmi nenápadný a minimalisticky laděný reproduktor, který i přes malé rozměry dokáže vyloudit asi ty nejhlubší basy ve srovnání s podobnou konkurencí a navíc je přednese s grácií bez zbytečného dunění a zahlcení zbytku pásma. Pokud však vypnete funkci BassUp, není to krok k horšímu – zvuk je stále příjemně vyvážený a plný.

Praktická je zde certifikace odolnosti IPX5, kterou však mírně kazí méně odolný materiál na povrchu v podobě pogumování. Za cenu lehce přes dva tisíce korun dostanete zařízení, které má v této cenové hladině velmi dobrý přednes a můžete jej využít i jako powerbanku.

Anker SoundCore Boost

Cena: od 2 190 Kč