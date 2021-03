Anker Soundcore Flare 2 – levný Bluetooth reproduktor s velmi dobrým zvukem [test]

Plusy hudební projev

cena

všesměrový zvuk Minusy chybí podsvícení tlačítek

jen SBC kodek

neumí 2 zařízení současně 8 /10 Hodnocení

Značka Anker není na našem trhu příliš známá, její původ je zjednodušeně řečeno americko-asijský a v portfoliu je poměrně široká nabídka produktů pod různými „podznačkami“.

Soundcore se orientuje na zvuk, Nebula jsou projektory, Eufy pak zařízení pro chytrou domácnost a samotný Anker reprezentuje všechno, co souvisí s nabíjením. Před časem jsme měli v ruce model Soundcore Boost, který však byl na českém trhu pouze v omezeném množství.

V nedávné době přišla značka oficiálně i na český trh, takže můžeme čekat širší nabídku produktů, zřejmě od všech podznaček. Flare 2 je v zahraničních recenzích vychvalovaný model Bluetooth reproduktoru, který nabídne 360° zvuk a k tomu ještě barevné podsvícení. To vše v ceně pod dva tisíce korun.

Konstrukce a ovládání

Reproduktory, které nabízejí 360° zvuk mají již z principu dosažení takového efektu obvykle válcový tvar. Nejinak je tomu u Flare 2, který má širší základnu a směrem nahoru se velmi jemně zužuje.

Tvarově je velmi podobný de facto konkurenčnímu modelu Bose Soundlink Revolve (za více jak dvojnásobnou cenu). Povrchová úprava je však odlišná – na spodní části je gumový kruh pro lepší stabilitu, na něj navazuje široký plastový prstenec s LED podsvícením, ze kterého se zvedá plastová kuželovitá konstrukce, zakončená opět plastovým prstencem s LED podsvícením a horní gumová plocha s ovládacími tlačítky.

Celá konstrukce je pak potažena průzvučnou tkaninou ze syntetického vlákna, které je poměrně odolné vůči poškození a v případě znečištění jej můžete okartáčovat anebo díky certifikaci IPX7 i opláchnout pod vodou – reproduktor by měl zvládnout ponoření do hloubky 1 m po dobu do 30 minut.

Na čelní straně reproduktoru je štítek s logem výrobce, na opačné straně pak dvě pogumovaná a podsvícená tlačítka a gumovou záslepkou krytá zásuvka USB-C pro nabíjení.

Ovládání je vcelku snadné a intuitivní – pro párování je k dispozici samostatné tlačítko, stejně jako pro úpravu zvuku (Bass Up). Na horní straně pak najdete hlavní vypínač, +/- pro úpravu hlasitosti, nastavení osvětlení a multifunkční tlačítko pro přehrávání/pauzu, a posun mezi skladbami, aktivaci hlasového asistenta či příjem/ukončení telefonního hovoru.

Zde musím vytknout absenci podsvícení horní pětice tlačítek – je zde pouze indikace zapnutí malou diodou – vzhledem k velmi jemné ražbě tlačítek na tmavém povrchu je obtížné je rozpoznat, pokud je reproduktor jinak natočen – zvláště při integraci LED podsvícení kolem horní plochy je to chyba.

Druhým mírným nedostatkem je možnost provozu pouze v jedné pozici, kdy je reproduktor postavený na podložce. Konkurenční Bose nabídne na spodní straně stativový závit, takže jej můžete mimo toho například zavěsit za našroubované očko nebo háček.

Celkově je však tovární zpracování na velmi dobré úrovni, stejně jako zvolení materiály, které působí vcelku odolně a zároveň nevypadají levně. A pozor – po dlouhé době se mi dostal do ruky kus elektroniky, která po rozbalení voní – určitě znáte tu typickou vůni nového notebooku, čtečky, mobilu – tak ta již dnes není standardem, stále častěji se totiž objevuje (zejména u levné číny) agresivní chemický zápach..

Funkce a osazení

Z pohledu funkcionality zde najdeme všechno, co je pro Bluetooth reproduktory typické. Párování je poměrně rychlé, bohužel však není možné mít připojena dvě zařízení zároveň. Vedle základního ovládání (viz výše) a hlasového asistenta je k dispozici zdůraznění basů a podsvícení. Nabíjení indikuje blikání /svícení diody u tlačítka Bass Up.

To je možné ovládat přímo na reproduktoru pomoc samostatného tlačítka, které přepíná mezi jednotlivými režimy. Ty je pak možné volit také pomocí obslužné aplikace, která je k dispozici pro iOS i Android.

V rámci aplikace je k dispozici vedle nastavení podsvícení také úprava zvuku pomocí devítipásmového ekvalizéru, možnost zvolit dobu pro automatické vypnutí nebo aktualizace firmwaru. Součástí je i jednoduchý přehrávač hudby a také možnost spárovat více reproduktorů, konkrétně až 100 ks a synchronizovat nejen přehrávání, ale i světelné efekty.

Ohledně osazení se toho bohužel moc nedozvíme. Výrobce pouze uvádí výkon 2× 10 W, Bluetooth verze 5.0 s podporou SBC, osazení mikrofonem a kapacitu baterie 5200 mAh. Z logiky věci je jasné, že zde budou dva měniče umístěné protilehle, které doplňují pasivní zářiče, ostatně rozborku najdete ve videu níže.

Hudební projev

Vzhledem k cenové kategorii je hudební projev velmi dobrý a díky použité konstrukci je šíření zvuku opravdu všesměrové respektive osazení vytváří dojem všesměrové reprodukce bez výraznějších propadů v jednotlivých pásmech.

Při otáčení reproduktorem v malé vzdálenosti samozřejmě zaznamenáte změnu směru vyzařování zvuku a mírný rozdíl ve směrových vyšších středech a výškách, nicméně při běžném používání není popsaná vlastnost nijak slyšitelná.

Samotný projev je na velmi dobré úrovni, reproduktor je naladěn spíše zábavně, ale rozhodně zde nečekejte množství basů známé například u JBL, kde jsou nízké frekvence až příliš zdůrazněné. Flare 2 má velmi dobře naladěné vyvážení jednotlivých pásem a v případě potřeby si můžete zvuk pomocí ekvalizéru upravit.

Funkce BassUp je zde spíše takřka nezbytností, při její deaktivaci je projev vcelku plochý bez dynamiky. Naopak zdůraznění basů a vhodné umístění reproduktoru v rámci místnosti dokáže vykouzlit velmi příjemný projev.

I při zvyšování hlasitosti nad nosnou mez je projev poměrně čistý bez parazitních zvuků či drnčení. Při hlasitosti vyšší než cca 85% již začíná docházet k mírnému zkreslení a malý objem reproduktoru je nejvýraznějším limitem. Na druhou stranu taková hlasitost již není pro poslech příjemná.

Verdikt

Soundcore Flare 2 je velmi zajímavým počinem, svým hudebním projevem může směle konkurovat dražším reproduktorům obdobné konstrukce a velikosti, dokonce i těm o něco málo větším. Naladění je velmi dobré a praktická a jednoduchá je i aplikace pro uzpůsobení nastavení zvuku a podsvícení.

Vzhledem k ceně není důvod si tento reproduktor nepořídit, snad jediným nedostatkem z uživatelského hlediska může být absence kabelového připojení, nepodsvícená ovládací tlačítka a možná i chybějící jakýkoli způsob zavěšení reproduktoru.

Jestliže však požadujete všesměrovou reprodukci, není současná nabídka trhu nijak široká a Flare 2 patří mezi favority s velmi dobrým poměrem cena/výkon.

Anker Soundcore Flare 2

Cena: od 1 990 Kč