Anker Soundcore nabízí hybridní True Wireless sluchátka s ANC za zajímavou cenu

Značka Anker Soundcore má překvapivě dobré Bluetooth reproduktory, ostatně letos jsme testovali Anker Soundcore Flare 2. Tento měsíc jsme testovali jejich sluchátka Anker Soundcore Life Dot 2 NC a také se nám líbila.

Nyní tato značka přidala do své nabídky nová hybridní True Wireless sluchátka s aktivním potlačením hluku, Liberty 3 Pro. Sluchátka jsou osazena dvojící měničů - o basy se stará 10,6 mm dynamický měnič, o výšky pak měnič tlakový. Určitě potěší, že sluchátka podporují nejkvalitnější kodek LDAC, a také AAC a SBC, ale také Multipoint.

Firemní potlačení hluku HearID má automaticky upravovat úroveň potlačení v závislosti na hluku okolí a tlaku zvuku, a to tak, aby to bylo pro uživatele co nejkomfortnější. Sluchátka mají zabudovaných 6 mikrofonů. Co se zvuku týče, ten může být upraven taky pomocí poslechového testu, přičemž se vytvoří osobní zvukový profil, k dispozici je také 3D surround zvuk.

Konstrukce je odolná proti vodě (plní IPX4), výdrž baterie je 6 hodin s ANC a 8 hodin bez. Pouzdro pak přidává dalších 24 hodin/32 hodin. Nabíjení je přes USB-C či bezdrátové.

Sluchátka Anker Soundcore Liberty 3 Pro se chlubí také tím, že je doporučuje 20 držitelů hudební ceny Grammy. Novinka se vyrábí ve čtyřech barevných variantách a momentálně se dá objednat na firemním webu za 139 Euro, přičemž běžná cena je 159 Euro.