Apple AirPods 4 mají dvě varianty. Sluchátka dostala USB-C, prostorový zvuk, jsou odolnější a pohodlnější

Apple představil nová bezdrátová sluchátka AirPods 4, podobně jako v případě velkých AirPods Max sází výrobce především na jistotu. Menšího překvapení jsme se však dočkali – dostanete i verzi s aktivním potlačením hluku (ANC). Nižší AirPods 4 bez ANC bude stát 3 690 Kč, vyšší model AirPods 4 s ANC má oficiální cenu 4 990 Kč. Pro někoho může být důležité, že pouze k dražší verzi rovnou dostanete pouzdro s bezdrátovým Qi dobíjením.

Po stránce designu došlo k minimálním změnám. Apple sice uvádí, že přesně analyzoval tisíce tvarů uší, aby vytvořil dle svých slov „nejpohodlnější sluchátka AirPods v historii“, ale na první pohled zůstala sluchátka stejná. Hlavním rysem novinky tak bude naprostá univerzalita a použití bez jakýchkoliv nástavců do uší, které potřebují například AirPods Pro 2. Právě kvůli pohodlí jsou otevřená sluchátka populární, i když kvalita reprodukce a odhlučnění není nijak ohromující.

Novinka dostala stejně jako vlajkový model AirPods Pro 2 výkonnější čip H2, který v kombinaci s nově řešenou akustikou má zajistit „nejlepší zvuk, jaký kdy AirPods v otevřeném provedení měly“. Co to znamená v praxi a jaké budou změny v konstrukci Apple nesdělil, to zjistíme až podle testů. Odolnost proti vodě a prachu novinky plní dle IP54 (starší AirPods 3 dle IPX4).

Mezi další funkce patří „personalizovaný prostorový zvuk pro větší zvukový zážitek“ s dynamickým snímáním polohy hlavy. Mění se mírně ovládání, nově nožička snímá sílu stisku pro ovládání přehrávání hudby a hovorů. Dále při komunikaci s hlasovou asistencí Siri můžete kývnout hlavou pro „ano“ nebo zavrtět hlavou pro „ne“. Nová funkce Izolace hlasu pak má za úkol odstranit okolní hluk a zajistit čisté hovory bez ohledu na hluk prostředí, ve kterém se nacházíte.

Nabíjecí pouzdro dostalo USB-C (namísto starého konektoru Lightning) a má současně jít o dosud nejmenší pouzdro pro AirPods. Celková výdrž baterie zůstává na 30 hodinách, samotná sluchátka ale na jedno nabití vydrží 5 hodin (místo 6 hodin u AirPods 3. generace). Pouzdro u AirPods 4 s ANC bude mít nejen bezdrátové nabíjení, ale také integrovaný reproduktor pro „Find My“ (jako AirPods Pro 2).

O aktivní potlačení hluku (ANC) se zde postará nový čip H2, nechybí ani „špičkový režim Transparency“, stejně jako funkce adaptivního zvuku, který se průběžně upravuje úroveň potlačení šumu v závislosti na okolním hluku. K dispozici je i inteligentní funkce rozpoznání hlasu Conversation Awareness – jakmile promluvíte, tak se sníží hlasitost reprodukce.

Z naší zkušenosti s otevřenými TWS sluchátky však víme, že aktivní potlačení hluku nebývá příliš účinné, ostatně své by o tom mohl vyprávět Samsung, který ANC měl u dnes už neprodávaných otevřených sluchátek Galaxy Buds Live.

Nové modely Apple AirPods 4 se budou prodávat od 20. září. Cenově odpovídají oficiálním cenám svých předchůdců.