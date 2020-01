Apple AirPods Pro: skutečně bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením zvuku [test]

Co mi ale hodně vadilo je proprietární systém výměny těchto koncovek, který je velmi nepraktický. Nástavec totiž musíte zatlačit na bocích a opravdu značnou silou vytáhnout ven. Celý systém výměny je dokonce tak neintuitivní, že k němu Apple musel přibalit vytištěný návod a pro jistotu vytvořil i video tutoriál na svém YouTube kanálu Apple Support.

Co uživatel nejvíce ocení je vestavěný asistent pro volbu ušních nástavců. Ty vám Apple stejně jako jiní výrobci přibalí rovnou ve třech velikostech. Po prvním nasazení sluchátek na vás ale čeká průvodce, který přehráním testovacího zvuku zmíněnými senzory otestuje kvalitu utěsnění, abyste využili právě tu velikost, která je pro vaše ucho nejideálnější. Navíc špunty narozdíl od klasických, peckových AirPods mnohem lépe drží v uších a nemusíte mít strach si s nimi jít zaběhat. O to více potěší certifikace IPx4, která zaručuje základní odolnost proti potu a vodě.

Přes to všechno váží každé ze sluchátek pouhých 5,4 gramu a díky ergonomickému tvaru skvěle padnou do ucha. Osobně jsem schopen sluchátka nosit i několik hodin v kuse a po čase úplně zapomenu, že je mám nasazené. K pohodlnému nošení dopomáhá i zmíněný průduch pro vyrovnávání tlaku v uchu, díky kterému budou sluchátka méně nepříjemná i pro odpůrce špuntů.

Původní AirPody byly výrazné svou dlouhou stopkou, díky kterým byli jejich uživatelé na ulici nepřehlédnutelní. AirPods Pro jsou naštěstí mnohem subtilnější a stopku mají výrazně kratší, takže při nošení ani nepřesahuje přes ucho. Apple přitom nic neošidil, a to jak po stránce baterie, tak ani množstvím senzorů jako je tlaková ploška pro ovládání sluchátek, trojice mikrofonů, dvojice čidel pro detekci nasazení do uší, ale i průduchy pro vyrovnávání tlaku.

Apple AirPods Pro tak mají být vyšším standardem pro náročnější posluchače, což dokazuje i vyšší cenovka 7 290 Kč, což je znatelně více, než stojí třeba vynikající Sony WF-1000XM3. Apple však má výhodu v podobě velké základny uživatelů iPhonů, kterým přímá integrace sluchátek do systému telefonu bude dávat smysl.

Hlavní přidanou hodnotou je zde podpora aktivního potlačení hluku (ANC) a na Apple téměř nevídaná špuntová konstrukce. Tedy pokud nebudeme počítat více než 10 let stará, drátová sluchátka představená k přehrávači iPod, která mimochodem stále za hodně sebevědomou cenu prodává.

Více než 3 roky od představení prvních AirPods, která v prodejích rychle ovládla trh zcela bezdrátových sluchátek, přidává Apple do své nabídky i vylepšenou verzi AirPods Pro.

Samotné pouzdro se nabíjí Lightning konektorem ve spodní části krabičky, nebo bezdrátově díky vestavěné cívce standardu Qi. V balení samozřejmě dostanete napájecí kabel Lightning / USB-C. Zde Apple zaslouží snad vůbec největší pochvalu za kompaktní velikost a plochý tvar nabíjecího pouzda, díky kterému se vejde i do té nejmenší kapsy u džín.

Pro podrobné informace o procentuálním nabití sluchátek či pouzdra už musíte zavítat do iPhonu/iPadu/Macu, případně hodinek Apple Watch. Na Androidu máte v tomto ohledu bohužel smůlu. Existují však alternativní aplikace vytvořené fanoušky, které tuto funkci na Android dodají.

Ovládání a funkce

Vzhledem k tomu, že jde o sluchátka od Applu, hned v úvodu této části odpovím na vaši hlavní otázku. Ano, sluchátka lze připojit i k zařízením jiných výrobců než je Apple. K párování s nimi postačí podržet tlačítko na zadní straně nabíjecího pouzdra. Tradičně totiž komunikují skrze Bluetooth 5.0 a podporují standardní kodeky AAC a SBC. Zvukový rozdíl tedy po připojení k jiným zařízením nepoznáte. Propastný rozdíl ale pocítíte v omezených možnostech a hlavně horším komfortu používání.

Srdcem sluchátek je vestavěný procesor Apple H1, který se stará o zpracování zvuku, jeho automatickou ekvalizaci na základě tvaru vašeho ucha a hlavně o aktivní potlačení hluku. Zde se hned zastavím u první nevýhody. Sluchátka sice pracují ve třech režimech: kompenzace hluku, transparentní mód, kdy slyšíte zvuk z okolí a vypnutý stav, kdy se chovají jako konvenční bezdrátová sluchátka. Bohužel úroveň kompenzace hluku či propouštění okolního zvuku nelze nijak blíže přizpůsobit.

V případě iPhonu/Apple Watch lze tyto režimy přepínat skrze nastavení či ovládací centrum. Druhou možností je ovládání pomocí tlakového senzoru na stopce sluchátek. To je navíc jediná možnost, když je nepoužíváte se zařízením od Applu.

Zkrátka uchopíte stopku libovolného sluchátka mezi palec a ukazovák a stisknete. Jedním stiskem zastavíte hudbu/přijmete hovor, dvojitým a trojitým přeskakujete přehrávané skladby a dlouhým podržením cyklicky přepínáte mezi kompenzací hluku a transparentním režimem, potažmo vypnutým stavem (lze mít všechny tři nebo vybrat jen dva oblíbené). Sluchátka navíc vždy odpoví patřičnou vibrační odezvou.

Skvělé ale je, že při ovládání ve sluchátkách vždy slyšíte i zvukovou odezvu odpovídající provedené akci (jedno pípnutí, dvě, tři nebo dlouhé), což je velmi praktické. Na druhou stranu, ale u sluchátek chybí možnost změny regulace hlasitosti. Pro tu musíte sáhnout po telefonu, zatočit korunkou u hodinek Apple Watch nebo lze využít i hlasových povelů skrze asistentku Siri, což je něco na co jsem si zpočátku velmi obtížně zvykal.

Pokud jde o samotné potlačování okolního hluku, Apple AirPods Pro k němu na každém sluchátku využívají dvojici mikrofonů. Jeden je skrytý za hustým černým pletivem z vnější strany, pro odfiltrování vnějšího hluku. Druhý se pak nachází u samotného měniče, takže po nasazení se nachází přímo v uchu, kde dodatečně odfiltrovává hluk, který vnější mikrofon nezachytil.

Samotná kvalita kompenzace hluku je vzhledem ke konstrukci na špičkové úrovni. Pokud jde o hluboké tóny jako je například hučení motoru cestou v autobuse nebo burácení kolejí ve vlaku, tak si sluchátka s kompenzací hluku vedou na výbornou. Výše položené tóny, včetně řečového pásma ovšem úplně neutlumí, jen je slyšíte ztišeně, jako by k vám pronikaly z velké dálky. I tak jde ale vzhledem ke špuntové konstrukci o excelentní výkon.

Zmíněné mikrofony lze samozřejmě využít i k volání, přičemž Apple si dal hodně záležet na čistotě zvuku a vyrušení okolního hluku. Z mé zkušenosti neměla protistrana problém rozumět, ani při volání z rušné tramvaje nebo při procházce za větrných podmínek. K volání přitom stačí použít pouze jeden AirPod, přičemž si můžete vybrat, zda necháte sluchátka automaticky přepínat mikrofon dle aktuálně nasazeného sluchátka nebo nastavíte napevno, které bude mít mikrofon aktivní.

Pokud jde o přenos zvuku, tak AirPods Pro nemají žádné hlavní sluchátko, ale zvuk se ze zdroje přenáší do obou naráz, a to bez rozpoznatelné latence. Díky tomu, lze každé sluchátko používat zcela samostatně například na volání. Dokonce je možné na jednom nasazeném sluchátku vynutit ANC, ačkoliv to v tomto případě nedává tolik smysl. Výhoda však tkví v případné výměně. Pokud se vám jedno sluchátko rozbije, či jej ztratíte, stačí cca za 2 900 Kč zakoupit pouze jedno náhradní a fungovat dál.