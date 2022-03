Apple bude mít vlastní sportovní kanál. Prorazit chce i v Evropě

Tahákem všech televizních předplatných jsou sportovní stanice. Na živé přenosy jsou drahá exkluzivní práva, vysílatelé jsou také velmi efektivní, pokud jde o potlačování pirátských streamů. Platit za sport se tak stalo normou. A do již tak nasyceného trhu vstoupí nový odvážlivec – Apple.

Firma na včerejší tiskovce potvrdila, že videoslužbu TV+ obohatí o sportovní koutek. První kanál ponese název Friday Night Baseball a každý pátek v něm bude vysílat dva zápasy kanadsko-americké baseballové ligy MLB včetně pořadů před a po zápasech. V obou zemích Severní Ameriky budou mít diváci dočasně v ceně i stanici MLB Big Inning, kde poběží celodenní vysílání s reprízami zápasů, zprávami, analýzami a dalším obsahem.

Samotný Friday Night Baseball ale cílí i na další trhy. Apple jej od příštího měsíce nabídne také v Austrálii, Brazílii, Británii, Japonsku, Jižní Koreji, Mexiku a Portoriku. Nová sezóna MLB startuje 7. dubna. Apple ale potvrdil, že chce baseball dostat i do dalších zemí, takže se jednou dostane také do Česka.

U nás si práva na MLB mělo O2 TV, ale ta platila jen do nedávno skončené sezóny a O2 zatím nepotvrdilo, že by si licenci prodloužilo. Přesvědčit Evropany k placení za TV+ kvůli sportu by ale zřejmě musel i něčím jiným než baseballem, který zde není tolik populární.