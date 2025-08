Apple chystá AirPods pro milovníky vinylu. Patentuje pouzdro s displejem i vstupem pro gramofon

Apple je firma, která málokdy ukáže budoucnost předem. Ale když se objeví patent, který vypadá jako z jiného světa, stojí za to zbystřit. Nově zveřejněné materiály amerického patentového úřadu naznačují, že AirPods se v příštích letech možná promění v mnohem chytřejší zařízení, než jsme byli dosud zvyklí. A to doslova – přímo v jejich nabíjecím pouzdře.

Podle patentu totiž Apple zvažuje verzi AirPods s nabíjecím pouzdrem, které bude mít vlastní dotykový displej a spoustu dalších funkcí. Ten by měl být čtvercového formátu a zobrazovat ovládací prvky pro přehrávání a ovládání sluchátek, ale i ikony aplikací nebo nastavení zvuku. Dále se v patentu objevují i návrhy na integraci kamery, mikrofonu, reproduktoru a především schopnosti pouzdra sloužit jako aktivní audio rozhraní – například včetně připojení přímo ke gramofonu. V nákresech je skutečně zobrazeno pouzdro připojené kabelem ke klasickému gramofonu – pouzdro bezdrátově pak posílá zvuk do sluchátek (klidně i do více).

To by ve výsledku znamenalo, že AirPods by mohly fungovat jako přenosný Bluetooth vysílač – funkce, která už dnes není až tak futuristická, jak by se mohlo zdát. A tady je potřeba říct si to otevřeně: Apple není první, kdo s tímto nápadem přichází.

Už v roce 2024 totiž JBL uvedlo Tour One M3 s vysílačem JBL SMART Tx, který má plně funkční dotykový displej. Uživatel si na něm může přepínat režimy potlačení hluku, nastavovat ekvalizér, číst notifikace, ale nechybí ani Bluetooth vysílač přímo v pouzdru. Připojíte ho přes USB-C k počítači, nebo přes 3,5mm Jack k staršímu přehrávači, či gramofonu (ale musí mít integrovaný předzesilovač) – a hned streamujete zvuk do bezdrátových sluchátek. Žádné teoretické nákresy, prostě to funguje. Podobnou chytrou krabičku má i model Tour Pro 2, ale na trhu jsou i další TWS sluchátka s pouzdrem sloužícím i jako BT vysílač pro starší analogové zdroje signálu.

V porovnání s tím působí Applův patent zatím spíš jako pohled do vzdálenější budoucnosti. Ano, Apple by to samozřejmě mohl pojmout jinak – s hlubší integrací do iOS a macOS, s lepším zpracováním, případně sdílením zvuku mezi uživateli pouhým přiblížením zařízení bez nutnosti ručního párování. Ale zatím jde opravdu jen o nápady na papíře.

Zajímavé ale je, že integrovaný displej nemá být na první pohled viditelný, dokud není spuštěna funkce, či nedojde k interakci. Vizuální prvky mají být dynamické, mají se měnit dle potřeby a poskytovat zpětnou vazbu, je tedy kladen důraz na elegantní, ale funkční design. Patent zdůrazňuje, že personifikované grafické rozhraní má být navrženo tak, aby doplňovalo – nebo dokonce nahrazovalo – tradiční systémy ovládání zvuku a nabízelo efektivnější, lepší, ale i uspokojivější uživatelský zážitek.

Je samozřejmě pravděpodobné, že žádná z těchto funkcí se nedostane do příští generace AirPods Pro 3, která by měla dorazit pravděpodobně někdy koncem roku 2025. Apple si nechává zadní vrátka – patent může být vodítkem, ale nikoliv závazkem.

A proč Apple s podobnými funkcemi váhá, když konkurence už podobné věci zavádí? Možná právě proto. Apple si historicky dává načas – raději přijde pozdě, ale s řešením , které je dotažené a plně integrované do jeho ekosystému, zkrátka působí jako přirozená součást zařízení. A samozřejmě tím zároveň riskuje, že mezitím ztratí pozici lídra a stane se jen dalším z mnoha, kdo přidává „chytrý displej na pouzdro“. Přístup Applu je často konzervativní – nové funkce zavádí postupně, někdy i v několika generacích produktů, a málokdy sází na přehršel technologií hned od začátku.

Bude zajímavé sledovat, kam se bezdrátová sluchátka posouvají. Sluchátka například stále častěji podporují funkci Auracast – která nabízí možnost připojení více sluchátek k jednomu zdroji zvuku. Platí však, že to, co dříve bylo jen pasivní příslušenství (malé „krabičky“ na dobíjení) se pomalu mění v chytré ovládací centrum, rozhraní i bezdrátový vysílač v jednom.

Zdroj: Patently Apple