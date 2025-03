Proč si předplatit Apple TV+? Třeba kvůli těmto skvělým filmům a seriálům

1 / 33



Odloučení Mark vede tým kancelářských pracovníků, jejichž paměť byla chirurgicky rozdělena mezi pracovní a osobní život. Když se mimo práci objeví záhadný kolega, začíná cesta za odhalením pravdy o jejich práci. Možná máte Apple TV+ zdarma Když si koupíte nový iPhone, iPad, Apple TV nebo Mac, od Applu dostanete tříměsíční přístup k filmům a seriálům na Apple TV+ zdarma. Přihlaste se svým účtem na tv.apple.com a zkontrolujte, jestli máte na akční nabídku nárok. Výborné herecké obsazení, skvělý scénář a přitom komorní režie vytváří vynikající thriller, drama, místy až horor. Jsou zaměstnanci korporátu svobodní lidé, nebo pouze moderní otroci a laboratorní myši nějakého experimentu? Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Severance

Hrají: Adam Scott, Britt Lower, Zach Cherry, Tramell Tillman, Jen Tullock, Dichen Lachman, Michael Chernus, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 40 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Ve zničené a toxické budoucnosti společenství přebývá v obrovském podzemním silu se stovkami podlaží. Muži a ženy tam žijí ve společnosti plné nařízení, o nichž věří, že je mají za úkol chránit. Sci-fi seriál se vychází z velmi úspěšné knižní série. První knihu si Hugh Howey vydal sám a stal se hvězdou Amazon Kindle Direct Publishing. Původně se měl točit rovnou film a k režii byl přizván dokonce slavný Ridley Scott (Vetřelci, Gladiátor), nicméně po dlouhém odkládání nakonec vznikl tento seriál. Nejde o žádný opulentní sci-fi epos, ale možná právě proto funguje daleko lépe a nabízí skvělou atmosféru. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Rebecca Ferguson, Common, Harriet Walter, Rashida Jones, David Oyelowo, Chinaza Uche, Avi Nash, Rick Gomez, Tim Robbins, Shane McRae

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 55 minut Nejlepší sci-fi seriály, které prostě musíte vidět. Víme, jestli a kde je najdete online Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 3 / 33 Roklina Dva elitní agenti, americký ostřelovač Levi a litevská snajperka Drasa, dostanou za úkol střežit záhadnou roklinu – každý ze své strany. Kontakt mezi nimi je zakázán, ale osamělost a neustálé napětí je přimějí porušit pravidla a sblížit se na dálku. Když se z rokliny začnou vynořovat děsivé bytosti, pochopí, že jejich mise je nebezpečnější, než jim řekli. Společně odhalují tajemství opuštěné laboratoře, kde se kdysi experimentovalo s biologickými zbraněmi, a zjišťují, že zlo, které střeží, není mýtus, ale smrtelná hrozba. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Horory

Původní název: The Gorge

Režie: Scott Derrickson

Hrají: Anya Taylor-Joy, Miles Teller, Sigourney Weaver, Sope Dirisu, William Houston, Samantha Coughlan, Alessandro Garcia, Greta Hansen, Adam Scott-Rowley, Julianna Kurokawa

Původ a premiéra: USA, 2025

Délka: 127 minut Našli jsme nejlepší současné horory. Víme, jestli a kde si je pustíte online Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

Pokračování 4 / 33 Doktor Mozek Špičkový neurovědec Sewon se zabývá se výzkumem mozku. Je posedlý vymýšlením nových technologií pro přístup k vědomí a vzpomínkám. Jeho život se ale zvrtne, když se jeho rodina stane obětí záhadné nehody. Využívá svých schopností, aby se dostal ke vzpomínkám z mozku své ženy a vyřešil záhadu, co se vlastně jeho rodině stalo a proč. Korejská tvorba se velmi příjemně vymyká běžnějším americkým titulům. V tomto případě dostanete nadprůměrné mysteriózní sci-fi, kombinované s kriminálkou. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Dr. Brain

Režie: Kim Jee-woon

Hrají: Lee Sun-kyun, Park Hee-soon, Seo Ji-hye, Lee You-young, Lee Jae-won, Teo Yoo, Cha Hee, Um Tae-goo

Původ a premiéra: Jižní Korea, 2021

Délka: 68 minut Nejlepší sci-fi filmy, které prostě musíte vidět. Víme, jestli a kde je najdete online Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 5 / 33 V rytmu srdce Ruby Rossi je dítě neslyšících rodičů. Jako jediná slyšící osoba v rodině má vždycky hodně práce, kromě toho ji čeká maturita. Snaha skloubit namáhavou práci na otcově rybářské lodi, školní povinnosti, společenský život a očekávání rodiny je pro dospívajícího člověka velmi obtížné. K tomu ji baví svět. Talentovaná dívka se náhle ocitne na rozcestí: má roztáhnout křídla a jít za svými sny, nebo má dál bojovat každodenní bitvy jako členka klanu Rossiů? Film získal tři Oscary. Zvítězil v kategoriích Nejlepší film, Nejlepší herec ve vedlejší roli a Nejlepší adaptovaný scénář. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Drama

Původní název: Coda

Režie: Siân Heder

Hrají: Emilia Jones, Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Ferdia Walsh-Peelo, Daniel Durant, Marlee Matlin, Amy Forsyth, Kevin Chapman, John Fiore, Erica McDermott

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 6 / 33 Vládcové nebes Letci 100. bombardovací skupiny se během druhé světové války vydávají na nebezpečné mise proti Hitlerovým silám, aby podpořili postup spojeneckých pozemních vojsk v různých částech Evropy. V pěti mílích nad zemí a hluboko za nepřátelskými liniemi čelí deset mužů v bombardéru známém jako Létající pevnost neustávajícím útokům německých stíhaček. Projekt produkovali Tom Hanks a Steven Spielberg, kteří již dříve spolupracovali na úspěšných válečných seriálech jako Bratrstvo neohrožených a Pacifik. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Válečné seriály

Původní název: Masters of the Air

Hrají: Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Raff Law, Nate Mann, Stephen Campbell Moore, Barry Keoghan, Kieron Moore, Buck Braithwaite, Ncuti Gatwa

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 82 minut 30 nejlepších filmů o druhé světové válce. Pianista, Stalingrad, Ponorka… A Život je krásný Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 7 / 33 Nadace Tisíciletá sága z pera legendy sci-fi Isaaca Asimova ožila na televizní obrazovce. Skupina uprchlíků zjistí, že aby zachránili galaktickou říši před zkázou, musí se postavit na odpor. Seriálový přepis jednoho z nejslavnější děl sci-fi literatury přes velký rozpočet a dobré herecké obsazení nenaplnil očekávání a spíše spadá do seriálového průměru. Přesto pokud neznáte románovou předlohu, tak tohle může být dobrá cesta k seznámení se sci-fi klasikou, která dostala moderní kabát. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Foundation

Hrají: Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 53 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 8 / 33 Nedostatek důkazů Chicagskou prokuraturou otřese brutální vražda a jeden z jejích zaměstnanců se stává hlavním podezřelým. Tento zvrat nejenže zpochybní celý úřad, ale také postaví obviněného před nelehký úkol – udržet pohromadě svou rodinu a manželství. Příběh inspirovaný oblíbeným soudním thrillerem Scotta Turowa se noří do temných zákoutí lidské posedlosti, sexuality a politických her. Díky silnému příběhu, výbornému scénáři a atmosféře bude ideální pro fanoušky soudních dramat a psychologických thrillerů. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Presumed Innocent

Hrají: Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, Bill Camp, Elizabeth Marvel, Peter Sarsgaard, Tate Birchmore, O-T Fagbenle, Renate Reinsve, Chase Infiniti, Nana Mensah

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 10 / 33 Schmigadoon! V parodii muzikálů ze čtyřicátých let se pár baťůžkářů dostane do roztančeného městečka Schmigadoonu. Může z něj odejít jen v případě, že najde pravou lásku. Což je problém, protože Melissa a Josh mysleli, že ji už dávno našli. Seriál je z doby covidu, kdy spousta výborných herců a zpěváků nemohla hrát v divadle, a tak natočili dílo, které by asi jinak vůbec nemohlo vzniknout. Tvůrci si hrají s oblíbenými klišé, a i když si z muzikálů dělají švandu, je vidět jejich velká láska k tomuto žánru. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Hudební seriály

Hrají: Keegan-Michael Key, Cecily Strong, Fred Armisen, Ariana DeBose, Jaime Camil, Jane Krakowski, Dove Cameron, Ann Harada, Alan Cumming, Aaron Tveit

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 11 / 33 Mythic Quest: Raven's Banquet Seznamte se s týmem, který vytvořil největší multiplayerovou videohru všech dob. Na pracovišti, kde se budují nové světy, rodí hrdinové a vznikají legendy, se ty nejtěžší boje nesvádějí ve hře, ale v kanceláři. Komediální seriál z herního prostředí je výbornou oddychovkou, pokud máte rádi on-line hry. Ale i když nepatříte mezi „pařany“, tak vás zaujme. Je to jeden z mála seriálů, které reflektují epidemii covidu. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, Ashly Burch, Naomi Ekperigin, Jessie Ennis, F. Murray Abraham, Imani Hakim, Danny Pudi, David Hornsby

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 12 / 33 Home Before Dark Mladá dívka se přestěhuje z Brooklynu do malého městečka u jezera, které opustil její otec. Urputné pátrání po pravdě ji přivede k odhalení odloženého případu, který se všichni v městečku, včetně jejího vlastního otce, snažili pohřbít. Seriál se bude stylem líbit těm, kteří mají rádi záhadné kousky, například Stranger Things. Tentokrát ale bez nadpřirozených sil a hlavní postavy jsou ještě o něco mladší. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Thriller seriály

Hrají: Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers, Michael Weston, Aziza Scott, Joelle Carter, Louis Herthum, Adrian Hough, Jibrail Nantambu

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 49 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 13 / 33 Greyhound: Bitva o Atlantik Flotila spojeneckých lodí musí během druhé světové války proplout nebezpečnými vodami severního Atlantiku. V patách jsou jim německé ponorky. Zvládnou se ubránit po dobu pěti dní? Válečný počin Toma Hankse, který kromě hlavní role film i napsal, nabízí pompézní válečnou řež i zdravou porci patosu. Jen triků je opravdu místy příliš. Pamětníci a námořníci na druhou stranu oceňují autenticitu a realistický popis, jak probíhala námořní ponorková válka. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Greyhound

Režie: Aaron Schneider

Hrají: Tom Hanks, Stephen Graham, Rob Morgan, Josh Wiggins, Tom Brittney, Elisabeth Shue, Lee Norris, Will Pullen, Manuel Garcia-Rulfo, Karl Glusman

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 92 minut 29 nejlepších válečných filmů, kterým můžete věřit. Víme, jestli a kde je můžete najít online Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

Pokračování 14 / 33 Bankéř Dva podnikatelé vymyslí v 60. letech minulého století geniální plán na integrované bydlení a rovnocenný přístup k americkému snu. Drama je nejen výpovědí o době, kdy segregace afroameričanů byla pro mnohé naprosto přirozenou věcí, ale také o cílevědomé snaze něco reálně změnit. V hlavní roli potěší tradičně spolehlivý Samuel L. Jackson a skvělý Anthony Mackie. Režisérem je George Nolfi, který se podílel i na scénáři. Nolfi má za sebou filmy jako Správci osudu, Bourneovo ultimátum či sci-fi Spectral. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Drama

Původní název: The Banker

Režie: George Nolfi

Hrají: Samuel L. Jackson, Anthony Mackie, Jessie T. Usher, Nicholas Hoult, Nia Long, Colm Meaney, Paul Ben-Victor

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 15 / 33 Finch Přeživší apokalypsy se vydá na dojemnou a důležitou cestu. Má za cíl nalézt v nebezpečném a zpustošeném světě nový domov pro svoji neobvyklou rodinu – milovaného psa a nově zkonstruovaného robota. Povedený film natočil režisér Miguel Sapochnik, který má na kontě už sci-fi Repo Men. Vizuálně zajímavý film se silným příběhem potěší především diváky, kterým lezou na nervy ploché akční sci-fi plné destrukce. Film je o životě, lásce, přátelství a o tom, co znamená být člověkem. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Miguel Sapochnik

Hrají: Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Samira Wiley, Laura Harrier, Skeet Ulrich, Lora Martinez-Cunningham, Alexis Raben, Jon Donahue, Carma Harvey, Christopher Farrar

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 16 / 33 Defending Jacob Respektovaný státní zástupce vede se svojí ženou zdánlivě idylický život na předměstí vyšší střední třídy, když je jejich čtrnáctiletý syn Jacob zatčen za vraždu svého spolužáka. Stejně jako u většiny investigativních kriminálních seriálů je i zde hnacím motorem a hlavním tahákem pravda, která se skrývá za zlem. Skutečný náboj má dopad Jacobova zatčení na zbytek rodiny. Americký seriál překvapivě využívá spíše temnější severský způsob vyprávění. Základem je skvěle napsaný scénář a psychologicky propracované postavy. V hlavní rolích potěší výborná herecká dvojice Chris Evans a Michelle Dockery. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Betty Gabriel, Sakina Jaffrey

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 17 / 33 For All Mankind Co by se stalo, kdyby jako první na Měsíci byli Sověti a nikoli USA? Ano, závod by neskončil přistáním na Měsíci, Američané by se nevzdali a vesmírné přetahování by pokračovalo. Jak je známo, tak nejrychlejší technický pokrok proběhl během první a druhé světové války, a také během soupeření USA a SSSR během války studené. Vizuální stránka seriálu je výborná, tvůrci navíc dokáží velmi dobře vyvážit „historické“ události a přitom nezapomínají na osudy jednotlivých postav. Herecké obsazení nemá chybu. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Joel Kinnaman, Michael Dorman, Shantel VanSanten, Toby Kebbell, Sarah Jones, Jodi Balfour, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 81 minut 25 nejlepších filmů o dobývání vesmíru. Víme, jestli a kde si je můžete pustit online Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 18 / 33 Ted Lasso Ted Lasso je fotbalový trenér, který se přestěhuje do Anglie poté, co je mu nabídnutá pozice trenéra místního týmu, ačkoli s evropským fotbalem nemá žádné předchozí zkušenosti. Dokáže svůj tým vytáhnout na vrchol, když skepsí překypují nejen hráči, ale i samotné město? Půjde to jako když Lassem mrská, i když jsou hráči cyničtí a město nepřátelské? Příjemný a pohodový seriál z fotbalového prostředí potěší optimismem, dobrou náladou a vtipem. To vše doplňuje skvělý soundtrack. Hodnocení Kinobox.cz: 90 % Žánr: Sportovní seriály

Hrají: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Anthony Stewart Head, Toheeb Jimoh, Cristo Fernández

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 79 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 19 / 33 Pět dní v nemocnici Memorial Seriál je postavený na skutečných událostech po hurikánu Katrina. Záplavy, přerušení dodávky elektrického proudu a spalující vedro způsobily, že vyčerpaní pracovníci nemocnice v New Orleans museli činit drastická rozhodnutí. Dokumentárně pojatý seriál nesleduje jen samotnou živelnou katastrofu a její dopady na lidi. Soustředí se také na pozdější soudní drama, kde zkoumá, jak mohly selhat nejen instituce a technika, ale především jak se velmi rychle a snadno začaly hroutit všechny normy a základy, na kterých je naše civilizace postavena. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Five Days at Memorial

Režie: Wendey Stanzler, Carlton Cuse

Hrají: Vera Farmiga, Cherry Jones, Cornelius Smith, Jr., Robert Pine, Adepero Oduye, Julie Ann Emery, Michael Gaston, Molly Hager, Sharron Matthews, Sarah Allen

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 20 / 33 The Morning Show Pohled do zákulisí života lidí, kteří pomáhají Americe ráno vstávat, a zkoumání jedinečných problémů, kterým čelí muži a ženy, kteří se o tento každodenní televizní rituál starají. Hvězdně obsazené seriálové drama bylo nominováno hned na sedm Zlatých glóbů. Pokud se vám líbil třeba výborný seriál Newsroom, tady máte něco podobného. Už byly natočené tři sezóny, a byť druhá byla poznamenána obdobím covidu, jde o jeden z nejlepších seriálů na Apple TV+. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Gugu Mbatha-Raw, Greta Lee, Nicole Beharie, Julianna Margulies, Bel Powley

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 57 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 21 / 33 Volavka Jimmy Keene si začíná odpykávat desetiletý trest ve vězení, ale dostane úžasnou nabídku. Pokud se mu podaří získat přiznání Larryho Halla, podezřelého z několika vražd, bude propuštěn na svobodu. Splnit tento úkol však bude životní výzvou. Je to skvěle obsazená a natočená mrazivá podívaná. Ústřední dvojice Taron Egerton a Paul Walter Hauser je výborná. Seriál byl natočen dle kvalitní knižní předlohy spisovatele Dennise Lehana. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Black Bird

Hrají: Taron Egerton, Paul Walter Hauser, Sepideh Moafi, Greg Kinnear, Ray Liotta

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 64 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 22 / 33 Mimo systém Skupina agentů britské MI5 se dostane do oddělení, kde končí jen ti, kteří jsou považováni za největší zklamání. Je na nich a jejich sarkastickém šéfovi, aby se pokusili vykoupit a zabránili spiknutí. Velmi dobrý britský kriminální seriál má špionážní zápletku. Nechybí tu sice typický britský humor, ale rozhodně nejde o komedii. V hereckém obsazení vedou držitel Oscara, herec Gary Oldman, nebo známá herečka Kristin Scott Thomas. Za pozornost určitě také stojí, že úvodní znělku složil a nazpíval Mick Jagger z Rolling Stones. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Slow Horses

Hrají: Gary Oldman, Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, Olivia Cooke

Původ a premiéra: Velká Británie, 2022

Délka: 46 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 23 / 33 Terapie pravdou Ačkoli je Jimmy tátou, přítelem i terapeutem, nedokáže truchlit nad ztrátou své ženy. Rozhodne se na každém, kdo mu přijde do cesty, vyzkoušet nový přístup: naprosto brutální upřímnost. Za seriálem stojí Bill Lawrence a Brett Goldstein (Ted Lasso). Jde o příjemné a pohodové dílo s lásce, životě, vztazích, ale i smrti. V čele výborného hereckého obsazení je známý Harrison Ford, kterému sekunduje výborný Jason Segel. Jestli nehledáte žádné těžké drama, ale chcete si odpočinout u vtipného, pohodového seriálu, Terapie pravdou se vám bude líbit. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Shrinking

Hrají: Jason Segel, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell, Christa Miller, Harrison Ford

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 33 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 24 / 33 Monarch: Odkaz monster Poté, co přežila útok Godzilly na San Francisco, Cate šokuje další skandální tajemství. Společně s bratrem objeví váček s tajnými dokumenty týkajícími se organizace Monarch, které jejich otec zasvětil život, často na úkor své rodiny. Seriál se odehrává po filmu „Godzilla“ z roku 2014 a před událostmi filmu „Godzilla: Král monster“ z roku 2019. V průběhu seriálu se ale vrací i do 50. let minulého století a seznamuje diváka s prarodiči sourozenců. Byli to vědci, kteří objevili existenci Kaidžú –přerostlých monster. Úkolem seriálu je pospojovat události, které známe z různých fantastických filmů a tak logika samozřejmě občas zaskřípe. Nezapomíná se ale ani lidské vztahy, tak seriál obratně dokáže propojit drama s akcí. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Monarch: Legacy of Monsters

Hrají: Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett, Elisa Lasowski, Wyatt Russell, Kurt Russell

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 49 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 25 / 33 Únos letadla Když je let KA29 během sedmihodinové cesty z Dubaje do Londýna unesen, korporátní vyjednavač se snaží využít svých schopností, aby všechny na palubě zachránil. Stane se mu tato riskantní strategie osudnou? Dobrý akční thriller táhne známý a oblíbený Idris Elba. Dočkáte se svižného napínavého děje, slabinou je malá odvaha tvůrců vymyslet v tomto mnohokrát zpracovaném tématu něco překvapujícího a originálního. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Hijack

Hrají: Idris Elba, Neil Maskell, Eve Myles, Christine Adams, Mohamed Elsandel, Max Beesley, Holly Aird, Archie Panjabi, Justin Salinger, Ben Miles

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 52 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 26 / 33 Zlé sestry Sestry Garveyovy vždy držely při sobě, zvlášť když jejich švagr JP systematicky ničil jejich životy. Manipulativní tyran, který psychicky týral svou manželku Grace a škodil všem kolem, měl mnoho nepřátel. Když John Paul zemře, začnou pojišťovací agenti pátrat po důkazu o úmyslném zabití a zaměří se právě na sestry, z nichž každá měla k vraždě dostatečný důvod. Seriál kombinuje černý humor s napětím, potěší herecké výkony a inteligentní scénář. Pokud máte rádi temné komedie, Zlé sestry by vás neměly minout. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Bad Sisters

Hrají: Sharon Horgan, Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Sarah Greene, Eve Hewson, Brian Gleeson, Daryl McCormack, Claes Bang

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 58 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 27 / 33 Sugar Záhadný soukromý detektiv John Sugar se pouští do vyšetřování zmizení vnučky legendárního hollywoodského producenta. Případ se rychle zamotává a Sugar se noří do temných zákoutí filmového průmyslu. Zároveň však musí čelit vlastním démonům. Během pátrání odhaluje tajemství rodiny Siegelových, která sahají hluboko do minulosti. Je to zajímavý detektivní seriál s neo-noir atmosférou. Navíc kombinuje klasické prvky s moderním vyprávěním, takž zaujme i široké publikum. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Krimi seriály

Hrají: Colin Farrell, Kirby, Amy Ryan, Dennis Boutsikaris, Nate Corddry, Alex Hernandez, James Cromwell, Lindsay Pulsipher, Sydney Chandler, Elizabeth Anweis

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 40 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 28 / 33 See Lidstvo v daleké budoucnosti téměř vyhynulo kvůli smrtící pandemii. Ti, kteří přežili, přišli o zrak a společnost se přizpůsobila životu bez něj. Vůdcem jednoho z kmenů je válečník Baba Voss, jehož osud se změní, když jeho žena porodí dvojčata, která vidí. Tato vzácná vlastnost však vzbudí zájem mocných, kteří děti považují za kacířskou hrozbu. Baba Voss musí bojovat o přežití své rodiny i celého kmene. Výborný seriál táhnou i herecké výkony Jasona Momoy a Sylvie Hoeks. Pokud máte rádi akční dobrodružství s mytologií, tohle se vám bude líbit, celkem vyšly tři sezóny. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Jason Momoa, Sylvia Hoeks, Alfre Woodard, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Eden Epstein, Olivia Cheng, Tom Mison

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 29 / 33 Trestní rejstřík Mladá seržantka June Lenkerová obdrží anonymní telefonát týkající se starého případu vraždy. Při snaze o jeho znovuotevření narazí na zkušeného vrchního inspektora Daniela Hegartyho, který je odhodlán chránit svůj profesní odkaz. Napětí mezi nimi odhaluje hlubší otázky o spravedlnosti, pravdě a osobní integritě. ​Příběh se odehrává na pozadí polarizované britské společnosti. Sleduje snahu dvojice policistů najít společnou řeč a spravedlnost v případu, který je zkouškou jejich profesionálních i osobních hodnot. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Criminal Record

Hrají: Peter Capaldi, Cush Jumbo, Shaun Dooley, Zoë Wanamaker, Charlie Creed-Miles, Cathy Tyson, Stephen Campbell Moore, Aysha Kala, Sia Alipour

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024

Délka: 47 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 30 / 33 Konstelace Osamělá astronautka Jo se po tragické nehodě na Mezinárodní vesmírné stanici vrací jako hrdinka zpět na Zemi. Nicméně brzy po přistání zjišťuje, že klíčové části jejího života, včetně vztahu k její malé dceři, se dramaticky změnily. Před Jo stojí náročná výzva: chce odhalit pravdu skrývanou za tajemstvími vesmírných letů, zjistit, co přesně se stalo, a získat zpět vše, co ztratila. ​ Na seriálu se podílela Evropská kosmická agentura, která poskytla informace o fungování kosmických programů a dodala i rekvizity. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Constellation

Hrají: Noomi Rapace, Jonathan Banks, James D'Arcy, Rosie Coleman, Davina Coleman, William Catlett, Julian Looman, Barbara Sukowa

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 52 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 32 / 33 Tetris Obchodník Henk Rogers v roce 1988 objevil hru, která měla navždy změnit vztah lidí k videohrám – Tetris. Jenže aby logickou legendu dostal z tehdejšího Sovětského svazu k hráčům, musel čelit špionům KGB a dalším protivníkům. Lži a korupce za železnou oponou jen kvetou. Napínavý a zábavný film ukazuje, jak se herní fenomén Tetris dostal na západ a stal se globálním hitem. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Drama

Režie: Jon S. Baird

Hrají: Taron Egerton, Nikita Efremov, Sofia Lebedeva, Anthony Boyle, Ben Miles, Ken Yamamura, Igor Grabuzov, Oleg Stefan, Ayane Nagabuchi, Rick Yune

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 120 minut Tetris - zábavné zpracování překvapivého příběhu legendární hry Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

