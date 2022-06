Apple TV+ se oproti jiným streamovacím službám liší vysokým podílem kvalitní vlastní tvorby. V tomto výběru nejlepších filmů a seriálů je vlastně pouze tento exkluzivní obsah, který jinde nenajdete.

Odloučení Mark vede tým kancelářských pracovníků, jejichž paměť byla chirurgicky rozdělena mezi pracovní a osobní život. Když se mimo práci objeví záhadný kolega, začíná cesta za odhalením pravdy o jejich práci. Možná máte Apple TV+ zdarma Když si koupíte nový iPhone, iPad, Apple TV nebo Mac, od Applu dostanete tříměsíční přístup k filmům a seriálům na Apple TV+ zdarma. Přihlaste se svým účtem na tv.apple.com a zkontrolujte, jestli máte na akční nabídku nárok. Výborné herecké obsazení, skvělý scénář a přitom komorní režie vytváří vynikající thriller, drama, místy až horor. Jsou zaměstnanci korporátu svobodní lidé, nebo pouze moderní otroci a laboratorní myši nějakého experimentu? Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Drama

Původní název: Severance

Hrají: Adam Scott, Patricia Arquette, Christopher Walken, John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Tramell Tillman

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Vlkochodci V době pověr a magie jsou vlci považováni za démony a příroda za zlo, které je třeba zkrotit. Do Irska přichází mladá zaučující se lovkyně vlků se svým otcem, aby vyhubili poslední smečku. Když však zachrání divokou domorodou dívku, jejich přátelství ji přivede k objevení světa Vlčích chodců a promění ji v to, co má její otec za úkol zničit. Proč si předplatit HBO Max? Třeba kvůli těmto filmům. Nebo těmto seriálům. Výborný animovaný seriál pro malé i velké je spíše krásnou fantasy pohádkou a podobenstvím než hororem. Je to rozhodně jedna z nejlepších věcí na Apple TV+. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Wolfwalkers

Režie: Tomm Moore

Hrají: Honor Kneafsey, Sean Bean, Simon McBurney, Eva Whittaker, Tommy Tiernan, Maria Doyle Kennedy, Jon Kenny

Původ a premiéra: Lucembursko, 2020

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

V rytmu srdce Ruby Rossi je dítě neslyšících rodičů. Jako jediná slyšící osoba v rodině má vždycky hodně práce, kromě toho ji čeká maturita. Snaha skloubit namáhavou práci na otcově rybářské lodi, školní povinnosti, společenský život a očekávání rodiny je pro dospívajícího člověka velmi obtížné. K tomu ji baví svět. Talentovaná dívka se náhle ocitne na rozcestí: má roztáhnout křídla a jít za svými sny, nebo má dál bojovat každodenní bitvy jako členka klanu Rossiů? Stojí Netflix za to? Podívali jsme se i na jeho nabídku a vybrali nejlepší filmy a nejlepší seriály. Film získal tři Oscary. Zvítězil v kategoriích Nejlepší film, Nejlepší herec ve vedlejší roli a Nejlepší adaptovaný scénář. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Drama

Původní název: CODA

Režie: Sian Heder

Hrají: Emilia Jones, Eugenio Derbez, Troy Kotsur, Ferdia Walsh-Peelo, Daniel Durant, Marlee Matlin, Amy Forsy

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Ohnivé koule: Návštěvníci z temných světů Tato pozoruhodná cesta napříč naší planetou a vesmírem zkoumá a vypráví o vlivu meteorů či komet na starověká náboženství a kultury. Sleduje jejich následné fyzické i pomyslné dopady, které na Zemi měly. Jak měnily naše osudy. Dokumentární seriál režírují Werner Herzog a Clive Oppenheimer, přičemž Herzog vás zároveň poutavě provede více i méně známou historií. Je to jeden z nejzajímavějších dokumentů posledních let. Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Dokumenty

Původní název: Fireball: Visitors From Darker Worlds

Režie: Werner Herzog

Hrají: Werner Herzog, Clive Oppenheimer

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 97 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Nadace Tisíciletá sága z pera legendy sci-fi Isaaca Asimova ožívá na televizní obrazovce. Skupina uprchlíků zjistí, že aby zachránili galaktickou říši před zkázou, musí se postavit na odpor. Seriálový přepis jednoho z nejslavnější děl sci-fi literatury přes velký rozpočet a dobré herecké obsazení nenaplnil očekávání a spíše spadá do seriálového průměru. Přesto pokud neznáte románovou předlohu, tak tohle může být dobrá cesta k seznámení se sci-fi klasikou, která dostala moderní kabát. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Foundation

Hrají: Jared Harris, Laura Birn, Lou Llobell, Leah Harvey, Lee Pace, Terrence Mann, Cassian Bilton

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

1971: Když hudba změnila úplně všechno Rok 1971 byl rokem hudebních inovací a obrody, ke kterým přispěly politické a kulturní převraty. V této bouřlivé době dosahovaly hvězdy nových výšin, na scénu se dostávalo spoustu nových tváří a hranice se posunuly tak jako nikdy dřív. Výborný dokumentární seriál sleduje nejen vývoj hudby, ale především její dopad na společnost a vliv na rasismus, fenimismus a LGBT. Nechybí slavná jména jako John Lennon, Jim Morrison, Mick Jagger, Lou Reed či Elton John. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: 1971: The Year That Music Changed Everything

Režie: Asif Kapadia

Hrají: Marvin Gaye, John Lennon, Area Franklin, Bob Marley, Joni Mitchell, Lou Reed, Graham Nash

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Schmigadoon! V této parodii muzikálů ze 40. let se pár baťůžkářů dostane do roztančeného městečka Schmigadoonu. Může z něj odejít jen v případě, že najde pravou lásku. Což je problém, protože Melissa a Josh mysleli, že ji už dávno našli. Seriál je z doby covidu, kdy spousta výborných herců a zpěváků nemohla hrát v divadle, a tak natočili dílo, které by asi jinak vůbec nemohlo vzniknout. Tvůrci si hrají s oblíbenými klišé, a i když si z muzikálů dělají švandu, je vidět jejich velká láska k tomuto žánru. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Alan Cumming, Fred Armisen, Kristin Chenowe, Aaron Tveit, Dove Cameron

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Mythic Quest: Raven's Banquet Seznamte se s týmem, který vytvořil největší multiplayerovou videohru všech dob. Na pracovišti, kde se budují nové světy, rodí hrdinové a vznikají legendy, se ty nejtěžší boje nesvádějí ve hře, ale v kanceláři. Komediální seriál z herního prostředí je výbornou oddychovkou, pokud máte rádi on-line hry. Ale i když nepatříte mezi „pařany“, tak vás zaujme. Kupodivu je to jeden z mála seriálů, který také reflektuje epidemii covidu. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Rob McElhenney, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Danny Pudi, F. Murray Abraham, Ashly Burch, Jessie Ennis

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry Dokument nabízí hluboce intimní pohled na výjimečnou teenagerku, ale především zpěvačku a skladatelku Billie Eilish. Oceňovaný režisér R. J. Cutler sleduje její cestu na cestách, na pódiu i doma s rodinou v době, kdy jí psaní a nahrávání debutového alba mění život. Hudební dokument o sedmnáctileté depresivní dívce, která je jednou z největších současných hudebních hvězd, potěší jak všechny fanoušky, tak všechny, kdo mají zkrátka rádi kvalitní pohled do tvůrčího zákulisí. Billie Eilish se přitom nevyhýbá upřímnosti a konfrontaci s realitou. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Dokumenty

Původní název: Billie Eilish: The World's a Little Blurry

Režie: R. J. Cutler

Hrají: Billie Eilish, Finneas O'Connell, Maggie Baird, Patrick O'Connell

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Sloní královna Vydejte se na putování se sloní matkou Athénou a na cestu její sloní rodiny napříč nehostinnou africkou divočinou. Můžete sledovat, jak putuje africkou savanou a na dlouhé cestě učiní vše, aby ochránila své stádo. Příběh lásky, ztráty a hledání domova natočili režisérská dvojice Mark Deeble a Victoria Stone. Nechybí přitom humor, cit a také silný příběh. A samozřejmě i nádherná vizuální stránka. Pokud máte rádi zvířata, tento film se vám bude líbit. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Dokumenty

Původní název: The Elephant Queen

Režie: Mark Deeble

Hrají: Chiwetel Ejiofor

Původ a premiéra: Velká Británie, 2019

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Home Before Dark Mladá dívka se přestěhuje z Brooklynu do malého městečka u jezera, které opustil její otec. Urputné pátrání po pravdě ji přivede k odhalení odloženého případu, který se všichni v městečku, včetně jejího vlastního otce, snažili pohřbít. Seriál se bude stylem líbit těm, kteří mají rádi záhadné kousky, například Stranger Things. Tentokrát ale bez nadpřirozených sil a hlavní postavy jsou ještě o něco mladší. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Thriller seriály

Hrají: Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller, Kylie Rogers, Michael Weston, Aziza Scott, Joelle Carter

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Greyhound: Bitva o Atlantik Flotila spojeneckých lodí musí během druhé světové války proplout nebezpečnými vodami severního Atlantiku. V patách jsou jim německé ponorky. Zvládnou se ubránit po dobu pěti dní? Válečný počin Toma Hankse, který kromě hlavní role film i napsal, nabízí pompézní válečnou řež i zdravou porci patosu. Jen triků je opravdu místy příliš. Pamětníci a námořníci na druhou stranu oceňují autenticitu a realistický popis, jak probíhala námořní ponorková válka. Hodnocení IMDb: 70 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Greyhound

Režie: Aaron Schneider

Hrají: Tom Hanks, Elisabe Shue, Stephen Graham, Manuel Garcia-Rulfo, Lee Norris, Karl Glusman, Tom Brittney

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 91 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Bankéř Dva podnikatelé vymyslí v 60. letech 20. století geniální plán na integrované bydlení a rovnocenný přístup k americkému snu. Drama je nejen výpovědí o době, kdy segregace afroameričanů byla pro mnohé naprosto přirozenou věcí, ale také o cílevědomé snaze něco reálně změnit. V hlavní roli potěší tradičně spolehlivý Samuel L. Jackson a skvělý Anthony Mackie. Režisérem je George Nolfi, který se podílel i na scénáři. Nolfi má za sebou filmy jako Správci osudu, Bourneovo ultimátum či sci-fi Spectral. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Drama

Původní název: The Banker

Režie: George Nolfi

Hrají: Samuel L. Jackson, Anthony Mackie, Jessie T. Usher, Nicholas Hoult, Nia Long, Colm Meaney, Paul Ben-Victor

Původ a premiéra: USA, 2020 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Finch Přeživší apokalypsy se vydá na dojemnou a důležitou cestu. Má za cíl nalézt v nebezpečném a zpustošeném světě nový domov pro svoji neobvyklou rodinu – milovaného psa a nově zkonstruovaného robota. Povedený film natočil režisér Miguel Sapochnik, který má na kontě už sci-fi Repo Men. Vizuálně zajímavý film se silným příběhem potěší především diváky, kterým lezou na nervy ploché akční sci-fi plné destrukce. Film je o životě, lásce, přátelství a o tom, co znamená být člověkem. Hodnocení IMDb: 68 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Miguel Sapochnik

Hrají: Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Samira Wiley, Laura Harrier, Skeet Ulrich, Lora Martinez-Cunningham, Alexis Raben

Původ a premiéra: Velká Británie, 2021

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Defending Jacob Respektovaný státní zástupce vede se svojí ženou zdánlivě idylický život na předměstí vyšší střední třídy, když je jejich čtrnáctiletý syn Jacob zatčen za vraždu svého spolužáka. Stejně jako u většiny investigativních kriminálních seriálů je i zde hnacím motorem a hlavním tahákem pravda, která se skrývá za zlem. Skutečný náboj má dopad Jacobova zatčení na zbytek rodiny. Americký seriál překvapivě využívá spíše temnější severský způsob vyprávění. Základem je skvěle napsaný scénář a psychologicky propracované postavy. V hlavní rolích potěší výborná herecká dvojice Chris Evans a Michelle Dockery. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Chris Evans, Michelle Dockery, Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Betty Gabriel, Sakina Jaffrey

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

9/11: Inside the President's War Room Dokument se vrací k 11. září 2001, kdy události můžete sledovat očima prezidenta Bushe a jeho nejbližších poradců. Osobně popisují klíčové hodiny a rozhodnutí tohoto dne. Jde o pečlivě a originálně chronologicky seřazené autentické filmové záznamy, které diváka provedou tím, co se toho dne reálně dělo nejen v pracovně prezidenta. Nechybí exkluzivní rozhovory s prominentními postavami. S odstupem připomenou zlomové události z jiného úhlu, než jsme zvyklí. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Dokumenty

Režie: Adam Wishart

Hrají: George W. Bush, Dick Cheney, Condoleezza Rice

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 89 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Rok, který změnil Zemi Dosud neviděné záběry ukazují, jak lockdown otevřel dveře přírodě, která se vzpamatovala a vzkvétá. Lidstvo se sice zastavilo, ale Země si našla v oceánech, na pevninách i na obloze svůj ztracený rytmus. Krásným dokumentem provází David Attenborough. Nezaměnitelným způsobem ukáže, jak možná lidé doma strádali a ekonomika utrpěla škody, ale přemnožené lidstvo alespoň na chvíli poskytlo prostor přírodě, aby se vzpamatovala. Kromě unikátních záběrů každému poskytne námět k zamyšlení. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Dokumenty

Režie: Tom Beard

Hrají: David Attenborough, Bhashkar Bara, Dulu Bora, Anshul Chopra, Christine Gabriele, Meghna Hazarika, Russell MacLaughlin

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 48 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

Ted Lasso Ted Lasso je fotbalový trenér, který se přestěhuje do Anglie poté, co je mu nabídnutá pozice trenéra místního týmu, ačkoli nemá žádné předchozí zkušenosti. Dokáže svůj tým vytáhnout na vrchol, když skepsí překypují nejen hráči, ale i samotné město? Půjde to jako když Lassem mrská, i když jsou hráči cyničtí a město nepřátelské? Příjemný a pohodový seriál z fotbalového prostředí potěší optimismem, dobrou náladou a vtipem. To vše doplňuje skvělý soundtrack. Hodnocení IMDb: 88 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Juno Temple, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt

Původ a premiéra: USA, 2020

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)