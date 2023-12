Nejlepší filmy a seriály na Apple TV Plus v roce 2023. Všechny mají české titulky

Tyto filmy a seriály byly v roce 2023 na českém Apple TV+ nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

25. Podvrženec Apollo žije s manželkou Emmou život jako z pohádky, ale jejich idyla skončí, když Emma po narození jejich syna záhadně zmizí. Apollo se při pátrání dostane do magického a alternativního New Yorku, kde se skrývají zapomenuté ostrovy, hřbitovy plné tajemství a lesy, kde stále žijí přistěhovalecké legendy. Odhaluje, že jeho žena a syn nejsou takoví, jak si myslel, a že skutečnost je mnohem složitější a záhadnější, než si kdy uměl představit. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Hororové seriály

Původní název: The Changeling

Hrají: Lakeith Stanfield, Clark Backo, Adina Porter, Samuel T. Herring, Alexis Louder, Jared Abrahamson

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

23. Tetris Obchodník Henk Rogers v roce 1988 objevil hru, která měla navždy změnit vztah lidí k videohrám – Tetris. Jenže aby logickou legendu dostal z tehdejšího Sovětského svazu k hráčům, musel čelit špionům KGB a dalším protivníkům. Lži a korupce za železnou oponou jen kvetou. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Drama

Režie: Jon S. Baird

Hrají: Taron Egerton, Nikita Efremov, Sofia Lebedeva, Anthony Boyle, Ben Miles, Ken Yamamura, Igor Grabuzov, Oleg Shtefanko, Ayane Nagabuchi, Rick Yune, Roger Allam

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 120 minut Tetris - zábavné zpracování překvapivého příběhu legendární hry Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

22. Ghosted Cole se bezhlavě zamiluje do nádherné Sadie. Netuší však, že jde o tajnou agentku, která zachraňuje svět. Navzdory varování rodiny se vydá na nebezpečnou cestu do Londýna. Po příjezdu však zjistí, že ho omylem považují za proslulý špionážní přízrak, Taxmana. Společně se Sadie musí prchat před zabijáky a míří stále hlouběji do propasti nejistoty. Hodnocení Kinobox.cz: 60 % Žánr: Komedie

Režie: Dexter Fletcher

Hrají: Chris Evans, George Sanders, Signe Hasso, Ana de Armas, Carole Landis, Adrien Brody, Akim Tamiroff, Mike Moh, Gene Lockhart, Amy Sedaris, Tim Blake Nelson

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

21. Velký poprask na malém městě V malém městečku Deerfield se život obrátí vzhůru nohama, když se v místním obchodě objeví tajemný automat. Záhadný přístroj slibuje odhalit pravý potenciál a osud každého, kdo ho vyzkouší. Obyvatelé města, zvědaví a nadějní, začnou v důsledku toho dramaticky měnit své životy. Příběh ukazuje, jak může jediný neobvyklý objekt ovlivnit celou komunitu, vyvolat v ní změny a nutit její členy přemýšlet o tom, co v životě skutečně chtějí a co je pro ně důležité. Hodnocení Kinobox.cz: 60 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The Big Door Prize

Hrají: Chris O'Dowd, Gabrielle Dennis, Damon Gupton, Josh Segarra, Sammy Fourlas, Djouliet Amara, Ally Maki, Crystal Fox

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

20. Prehistorická planeta Cestujte v čase 66 milionů let zpět do éry, kdy Zemi ovládali majestátní dinosauři a další úžasní pravěcí tvorové. Dokumentární seriál od tvůrců známého seriálu Zázračná planeta vás zavede do dob, kdy gigantičtí plazi dominovali pevninám, obrovská mořská stvoření vládla oceánům a vzduchem proplouvali ohromující létající živočichové. Nabídne jedinečný pohled na dobu, kdy byla naše planeta domovem pro některé z nejúžasnějších tvorů, jací kdy existovali. Hodnocení Kinobox.cz: 86 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: Prehistoric Planet

Hrají: David Attenborough

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

19. Jeho poslední slova Aby vypátrala svého záhadně zmizelého manžela Owena, musí se Hannah sblížit se svou dospívající nevlastní dcerou Bailey. Příběh inspirovaný románem Laury Dave začíná, když Owen před svým zmizením posílá Hannah tajemnou zprávu: „Chraň ji.“ Hannah a Bailey společně odhalují pravdu, při čemž nejen skládají dohromady kousky Owenovy minulosti, ale také budují novou budoucnost, kterou si ani jedna z nich předtím neuměla představit. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Thriller seriály

Původní název: The Last Thing He Told Me

Hrají: Jennifer Garner, Angourie Rice, Nikolaj Coster-Waldau, Aisha Tyler

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

18. Čistě platonicky Někdejší nejlepší přátelé se po letech rozešli kvůli nedorozumění. Nyní, když oba stojí na prahu středního věku, se jejich cesty znovu spojují. Obnovují svůj kdysi silný, ale čistě platonický vztah. Postupně začínají spolu trávit čím dál více času, což vede k řadě vtipných a často absurdních situací. Tyto příhody nejen oživují jejich staré přátelství, ale zároveň začínají zasahovat do jejich každodenního života. Film nabízí humorný pohled na to, jak se dá obnovit přátelství a překonat minulé spory, zároveň ale ukazuje, jak může návrat do minulosti ovlivnit a změnit současný život. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Platonic

Hrají: Rose Byrne, Seth Rogen, Luke Macfarlane, Tre Hale, Andrew Lopez, Carla Gallo

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

17. Monarch: Odkaz monster Poté, co přežila útok Godzilly na San Francisco, Cate šokuje další skandální tajemství. Společně s bratrem objeví váček s tajnými dokumenty týkajícími se organizace Monarch, které jejich otec zasvětil život, často na úkor své rodiny. Seriál se odehrává po filmu „Godzilla“ z roku 2014 a před událostmi filmu „Godzilla: Král monster“ z roku 2019. V průběhu seriálu se ale vrací i do 50. let minulého století a seznamuje diváka s prarodiči sourozenců. Vědců, kteří objevili existenci Kaidžú – přerostlých monster. Úkolem seriálu je pospojovat události, které známe z různých fantastických filmů a tak logika samozřejmě občas zaskřípe. Nezapomíná se ale ani lidské vztahy, tak seriál obratně dokáže propojit drama s akcí. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Monarch: Legacy of Monsters

Hrají: Kurt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Wyatt Russell, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett, Elisa Lasowski

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

16. Předzvěsti V osmi propojených příbězích rozprostírajících se přes období 33 let se divák setkává s intimním pohledem na to, jak změna klimatu ovlivňuje lidské životy na osobní a hluboce lidské úrovni. Příběhy zkoumají dopad klimatických změn na různé aspekty existence - od příbuzenských vztahů, přes práci, víru, až po základní lidskou schopnost přežití. Každý příběh odhaluje jiný úhel pohledu a společně tvoří mozaiku lidských osudů, které jsou neodmyslitelně spojeny s měnícím se světem kolem nich. Hodnocení Kinobox.cz: 60 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Extrapolations

Hrají: Sienna Miller, Meryl Streep, Kit Harington, Tahar Rahim, Matthew Rhys, Daveed Diggs, Gemma Chan, David Schwimmer, Adarsh Gourav, Forest Whitaker, Marion Cotillard

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

15. Echo 3 Když vědkyně Amber Chesborough zmizí v neklidné oblasti na hranici mezi Kolumbií a Venezuelou, její bratr a manžel, oba členové elitního komanda americké armády, se pustí do zoufalého pátrání. Jejich mise je ztížena probíhající partyzánskou válkou, postupně se ale dozvídají, že Amber možná nebyla taková, jak ji znali, a že může mít skryté tajemství. Bratr a manžel musí čelit nebezpečím guerillové války, ale také otázkám o důvěře a skutečné identitě ženy, kterou oba hluboce milují. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Thriller seriály

Hrají: Luke Evans, Michiel Huisman, Jessica Collins

Původ a premiéra: Kolumbie, 2022 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

14. Spojka Dva agenti, kteří byli v minulosti milenci, musí znovu spojit své síly, aby čelili sérii mezinárodních kybernetických útoků ohrožujících Velkou Británii. Úkol je pro ně o to složitější, že se musí vyrovnat nejen s aktuálním nebezpečím, ale i s nevyřešenými problémy a tajemstvími z jejich bývalého destruktivního vztahu. Seriál propojuje napínavou akci s nepředvídatelným, vícevrstvým dějem, kde se špionáž a politické intriky prolínají s příběhem vášnivé a trvající lásky. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Thriller seriály

Původní název: Liaison

Hrají: Vincent Cassel, Eva Green, Peter Mullan, Gérard Lanvin, Daniel Francis, Stanislas Merhar, Irene Jacob, Laëtitia Eido, Ériq Ebouaney, Bukky Bakray, Thierry Frémont

Původ a premiéra: Francie, 2023 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

13. Lekce chemie V padesátých letech se Elizabeth Zottová snaží naplnit svůj sen stát se vědkyní. Narazí ale na společenské přesvědčení, že místo ženy je v domácnosti. Když se navíc ocitne těhotná, sama a bez vysněné práce, přijme nabídku moderovat televizní pořad o vaření. Elizabeth využije nečekanou příležitost k tomu, aby oslovila národ přehlížených hospodyněk a předávala jim mnohem více než jen kuchařské recepty. V pořadu propojuje své vědecké znalosti s vařením, čímž inspiruje ženy k sebepoznání a vzdoru proti společenským normám. Elizabeth se stává symbolem emancipace a ukazuje, že ženy mohou být mnohem více než jen hospodyňkami. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Lessons In Chemistry

Hrají: Brie Larson, Lewis Pullman, Aja Naomi King, Stephanie Koenig, Thomas Mann, Beau Bridges, Patrick R. Walker, Kevin Sussman

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

12. Přeplněný pokoj V létě roku 1979 je na Manhattanu zatčen mladý Danny Sullivan kvůli šokujícímu zločinu. Příběh se odvíjí skrze sérii rozhovorů mezi Dannym a vyšetřovatelkou Ryou Goodwin. Rya se pokouší rozluštit záhadu, která obklopuje nejen samotný zločin, ale také Dannymu minulost. Postupně odhaluje složité události a tajemství, která mu ovlivnila život a vedla k dramatickému zvratu v jeho osudu. Rya se musí proplétat komplikovaným labyrintem Dannyho života a odhalit pravdu, než skutečný viník znovu udeří. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Crowded Room

Hrají: Tom Holland, Amanda Seyfried, Sasha Lane, Will Chase, Lior Raz, Christopher Abbott, Emma Laird, Emmy Rossum, Jason Isaacs

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 42 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

11. Mimo systém Skupina agentů britské MI5 se dostane do oddělení, kde končí jen ti, kteří jsou považováni za největší zklamání. Je na nich a jejich sarkastickém šéfovi, aby se pokusili vykoupit a zabránili spiknutí. Velmi dobrý britský kriminální seriál má špionážní zápletku. Nechybí tu sice typický britský humor, ale rozhodně nejde o komedii. V hereckém obsazení vedou držitel Oscara, herec Gary Oldman, nebo známá herečka Kristin Scott Thomas. Za pozornost určitě také stojí, že úvodní znělku složil a nazpíval Mick Jagger z Rolling Stones. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Slow Horses

Hrají: Gary Oldman, Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, Olivia Cooke

Původ a premiéra: Velká Británie, 2022 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

10. Servant Dorothy a Sean Turnerovi, novomanželé z Philadelphie, čelí tragédii, která jim zasáhne do života krátce po narození jejich dítěte. Tato událost způsobí hlubokou trhlinu v jejich manželství a nečekaně otevře dveře tajemné nadpřirozené síle. V naději, že se situaci podaří zlepšit, si Turnerovi najmou chůvu, aby jim pomohla pečovat o dítě. Avšak s jejím příchodem se realita stává ještě záhadnější a nejasnější. Nic v jejich životě již není tak, jak se na první pohled zdá, a Turnerovi se musí vyrovnat nejen s osobní tragédií, ale také s nevysvětlitelnými a nebezpečnými aspekty, které se dostaly do jejich života. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Hororové seriály

Hrají: Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Rupert Grint, Nell Tiger Free

Původ a premiéra: USA, 2019 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

9. Únos letadla Když je let KA29 během sedmihodinové cesty z Dubaje do Londýna unesen, korporátní vyjednavač vyjednavač se snaží využít svých schopností, aby všechny na palubě zachránil. Stane se mu tato riskantní strategie osudnou? Dobrý akční thriller táhne známý a oblíbený Idris Elba. Dočkáte se svižného napínavého děje, slabinou je malá odvaha tvůrců vymyslet v tomto mnohokrát zpracovaném tématu něco překvapujícího a originálního. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Hijack

Hrají: Idris Elba, Max Beesley, Archie Panjabi, Mohamed Elsandel, Holly Aird, Justin Salinger, Aimee Kelly, Gretchen Egolf, Jaimi Barbakoff, Antonia Salib, Paul Hickey

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

8. Terapie pravdou Ačkoli je Jimmy tátou, přítelem i terapeutem, nedokáže truchlit nad ztrátou své ženy. Rozhodne se na každém, kdo mu přijde do cesty, vyzkoušet nový přístup: naprosto brutální upřímnost. Za seriálem stojí Bill Lawrence a Brett Goldstein (Ted Lasso). Jde o příjemné a pohodové dílo s lásce, životě, vztazích, ale i smrti. V čele výborného hereckého obsazení je známý Harrison Ford, kterému sekunduje výborný Jason Segel. Jestli nehledáte žádné těžké drama, ale chcete si odpočinout u vtipného, pohodového seriálu, tak tady ho máte. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Shrinking

Hrají: Jason Segel, Jessica Williams, Harrison Ford, Luke Tennie, Michael Urie, Christa Miller

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

7. For All Mankind Co by se stalo, kdyby jako první na Měsíci byli Sověti a nikoli USA? Ano, závod by neskončil přistáním na Měsíci, Američané by se nevzdali a vesmírný závod by pokračoval. Jak je známo, tak nejrychlejší technický pokrok proběhl během první a druhé světové války, a také během soupeření USA a SSSR během války studené. Vizuální stránka seriálu je výborná, tvůrci navíc dokážou velmi dobře vyvážit „historické“ události a přitom nezapomínají na osudy jednotlivých postav. Herecké obsazení nemá chybu. Hodnocení Kinobox.cz: 52 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Joel Kinnaman, Michael Dorman, Shantel VanSanten, Sarah Jones, Jodi Balfour, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Casey Johnson, Coral Pena, Wrenn Schmidt

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 85 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

6. Zrak Ve vzdálené dystopické budoucnosti je lidstvo postiženo ničivým virem, který nejenže zdecimoval většinu populace, ale také připravil přeživší o zrak. Společnost se musela přizpůsobit a vyvinout nové metody, jak spolupracovat a přežít bez tohoto základního smyslu. Nový způsob života je však náhle narušen narozením dvojčat, která… vidí. Tento neočekávaný zvrat přináší nejen šok, ale také nové výzvy a nebezpečí. Děti totiž stávají cílem panovnice, která se cítí ohrožena, a jejich otec se musí postavit do čela ochrany nejen svého potomstva, ale i celého kmene. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: See

Hrají: Jason Momoa, Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Alfre Woodard, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Eden Epstein, Olivia Cheng, Tom Mison, Yadira Guevara-Prip

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

5. Invaze Na Zemi zavítá mimozemský druh, který ohrožuje existenci lidstva. Děj se odvíjí v reálném čase pohledem pěti obyčejných lidí z různých koutů planety, snažících se nějak vyznat ve zmatku, který kolem nich propukl. Tohle originální sci-fi nemusí sednout každému. Nejde o efektní trikovou podívanou, spíše staví na vtazích a postupně budované psychologii postav. Potěší tomu odpovídající výborné herecké výkony. Pokud máte rádi sci-fi, které nejsou na první signální, tento seriál by vám neměl ujít. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Invasion

Hrají: Sam Neill, Golshifteh Farahani, Shiori Kutsuna, Shamier Anderson, Firas Nassar

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

4. Silo Ve zničené a toxické budoucnosti společenství přebývá v obrovském podzemním silu se stovkami podlaží. Muži a ženy tam žijí ve společnosti plné nařízení, o nichž věří, že je mají za úkol chránit. Sci-fi seriál se točí dle velmi úspěšné knižní série. První knihu si Hugh Howey vydal sám a se stal hvězdou Amazon Kindle Direct Publishing. Původně se měl točit rovnou film a k režii byl přizván dokonce slavný Ridley Scott (Vetřelci, Gladiátor), nicméně po dlouhém odkládání nakonec vznikl tento seriál. Nejde o žádný opulentní sci-fi epos, ale možná právě proto funguje daleko lépe a nabízí atmosféru, která by se dala krájet. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Rebecca Ferguson, Tim Robbins, Rashida Jones, David Oyelowo, Common, Harriet Walter, Avi Nash, Chinaza Uche, Rick Gomez, Henry Garrett, Iain Glen

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

3. Nadace Tisíciletá sága z pera legendy sci-fi Isaaca Asimova ožívá na televizní obrazovce. Skupina uprchlíků zjistí, že aby zachránili galaktickou říši před zkázou, musí se postavit na odpor. Seriálový přepis jednoho z nejslavnější děl sci-fi literatury přes velký rozpočet a dobré herecké obsazení nenaplnil očekávání a spíše spadá do seriálového průměru. Přesto pokud neznáte románovou předlohu, tak tohle může být dobrá cesta k seznámení se sci-fi klasikou, která dostala moderní kabát. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Foundation

Hrají: Jared Harris, Lou Llobell, Lee Pace, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)

2. The Morning Show Pohled do zákulisí života lidí, kteří pomáhají Americe ráno vstávat, a zkoumání jedinečných problémů, kterým čelí muži a ženy, kteří se o tento každodenní televizní rituál starají. Hvězdně obsazené seriálové drama bylo nominováno hned na sedm Zlatých glóbů. Pokud se vám líbil třeba výborný seriál Newsroom, tady máte něco podobného. Už byly natočené tři sezóny, a byť druhá byla poznamenána obdobím covidu, jde o jeden z nejlepších seriálů na Apple TV+. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup, Gugu Mbatha-Raw, Mark Duplass, Nestor Carbonell

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky)