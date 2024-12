Nejlepší filmy a seriály na Apple TV Plus v roce 2024. Všechny mají české titulky

1 / 30



30. Tetris Obchodník Henk Rogers v roce 1988 objevil hru, která měla navždy změnit vztah lidí k videohrám – Tetris. Jenže aby logickou legendu dostal z tehdejšího Sovětského svazu k hráčům, musel čelit špionům KGB a dalším protivníkům. Lži a korupce za železnou oponou jen kvetou. Možná máte Apple TV+ zdarma Když si koupíte nový iPhone, iPad, Apple TV nebo Mac, od Applu dostanete tříměsíční přístup k filmům a seriálům na Apple TV+ zdarma. Přihlaste se svým účtem na tv.apple.com a zkontrolujte, jestli máte na akční nabídku nárok. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Drama

Režie: Jon S. Baird

Hrají: Taron Egerton, Nikita Efremov, Sofia Lebedeva, Anthony Boyle, Ben Miles, Ken Yamamura, Igor Grabuzov, Oleg Stefan, Ayane Nagabuchi, Rick Yune

Původ a premiéra: USA, 2023

Zdroj: Apple

Délka: 120 minut Tetris - zábavné zpracování překvapivého příběhu legendární hry Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 2 / 30 29. New Look Seriál odkrývá šokující příběhy módních ikon jako Christian Dior, Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga a Pierre Balmain, kteří čelili hrůzám druhé světové války a položili základy moderní módy. Zatímco svět procházel temnými časy, tito designéři nejenže našli způsob, jak přežít, ale svou kreativitou a inovacemi také přinesli naději a nový směr módnímu průmyslu. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The New Look

Hrají: Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, Maisie Williams, John Malkovich, Emily Mortimer, Claes Bang

Původ a premiéra: USA, 2024

Zdroj: Apple

Délka: 53 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 3 / 30 28. Osvobození Příběh inspirovaný skutečnými osudy černošského otroka Petera, který se rozhodl utéct z plantáže a vrátit se zpět za svou rodinou. Jeho cesta však vedla přes bažiny i bitevní pole. Je to příběh člověka, který riskoval svůj život, aby se přidal k Lincolnově armádě a bojoval za osvobození Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Drama

Původní název: Emancipation

Režie: Antoine Fuqua

Hrají: Will Smith, Ben Foster, Charmaine Bingwa, Steven Ogg, Gilbert Owuor, Mustafa Shakir, Grant Harvey, Ronnie Gene Blevins, Jayson Warner Smith, Jabbar Lewis

Původ a premiéra: USA, 2022

Zdroj: Apple

Délka: 132 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 4 / 30 27. Konstelace Osamělá astronautka Jo se po tragické nehodě na Mezinárodní vesmírné stanici vrací jako hrdinka zpět na Zemi. Nicméně brzy po přistání zjišťuje, že klíčové části jejího života, včetně vztahu k její malé dceři, se dramaticky změnily. Před Jo stojí náročná výzva: musí odhalit pravdu skrývanou za tajemstvími vesmírných letů a zjistit, co přesně se stalo během její nepřítomnosti, aby si mohla znovu vybudovat svůj život. Její cesta za hledáním pravdy a obnovou ztracených vztahů je hlubokou introspekcí vlastní identity a místa ve světě. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Constellation

Hrají: Noomi Rapace, Jonathan Banks, James D'Arcy, Rosie Coleman, Davina Coleman, William Catlett, Julian Looman, Barbara Sukowa

Původ a premiéra: USA, 2024

Zdroj: Apple

Délka: 52 minut Nejlepší sci-fi seriály, které prostě musíte vidět. Víme, jestli a kde je najdete online Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 5 / 30 26. Acapulco V roce 1984 se mladému Mexičanu Máximu Gallardovi naskytne životní příležitost. Získá vysněnou práci v Las Colinas, nejprestižnějším resortu Acapulca. Máximo je zpočátku v sedmém nebi, ale jeho nadšení rychle opadá, když zjišťuje, že realita je mnohem složitější, než si představoval. Za nablýskanou fasádou luxusního letoviska se skrývá spletitý svět intrik, nečekaných výzev a kompromisů. Máximo se musí naučit balancovat mezi náročnými požadavky hostů, osobními ambicemi a loajalitou ke své rodině a kořenům. Hodnocení Kinobox.cz: 74 % Žánr: Komediální seriály

Hrají: Eugenio Derbez, Enrique Arrizon, Raphael Alejandro, Camila Perez, Chord Overstreet, Fernando Carsa, Jessica Collins, Damián Alcázar, Vanessa Bauche, Regina Reynoso

Původ a premiéra: USA, 2021

Zdroj: Apple

Délka: 37 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 6 / 30 25. Dokonalý cizinec Úspěšná televizní dokumentaristka zasvětila kariéru odhalování skandálů v respektovaných institucích. Jednoho dne se jí na nočním stolku objeví román od neznámého vdovce a Catherine s hrůzou zjišťuje, že je hlavní postavou příběhu. Na světlo se tak dostávají její dlouho pohřbené vzpomínky a temné tajemství, o kterém si myslela, že nikdo jiný nezná. Hodnocení Kinobox.cz: 70 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Disclaimer

Hrají: Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Kodi Smit-McPhee, Louis Partridge, Leila George, Hoyeon, Indira Varma, Whitney Kehinde

Původ a premiéra: Velká Británie, 2024

Zdroj: Apple

Délka: 46 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 7 / 30 24. Ve vatě Molly Novak se po dvaceti letech manželství ocitá na životní křižovatce. Její rozvod jí přinese astronomické finanční vyrovnání, ale také nutnost najít nový smysl života. Místo toho, aby se nechala unést závratným bohatstvím, se Molly rozhodne vrátit ke kořenům své charitativní nadace. Postupně se noří do světa obyčejných lidí, od kterého byla tak dlouho odříznuta. Na své cestě za smysluplností a autenticitou se Molly potýká s výzvami, které přináší střet jejího privilegovaného postavení s realitou běžného života. Postupně zjišťuje, že pravé bohatství nespočívá v penězích, ale v lidských vztazích a v možnosti pozitivně ovlivnit životy druhých. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Loot

Hrají: Maya Rudolph, Michaela Jaé Rodriguez, Joel Kim Booster, Nat Faxon, Ron Funches, Stephanie Styles, Meagen Fay

Původ a premiéra: USA, 2022

Zdroj: Apple

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 8 / 30 23. Nadace Tisíciletá sága z pera legendy sci-fi Isaaca Asimova ožívá na televizní obrazovce. Skupina uprchlíků zjistí, že aby zachránili galaktickou říši před zkázou, musí se postavit na odpor. Seriálový přepis jednoho z nejslavnější děl sci-fi literatury přes velký rozpočet a dobré herecké obsazení nenaplnil očekávání a spíše spadá do seriálového průměru. Přesto pokud neznáte románovou předlohu, tak tohle může být dobrá cesta k seznámení se sci-fi klasikou, která dostala moderní kabát. Hodnocení Kinobox.cz: 73 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Foundation

Hrají: Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Cassian Bilton, Terrence Mann

Původ a premiéra: USA, 2021

Zdroj: Apple

Délka: 53 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 9 / 30 22. Terapie pravdou Terapeut Jimmy se nemůže vyrovnat se smrtí své ženy, i když se dál snaží plnit roli táty i přítele pro své blízké. V jedinečném pokusu, jak se dostat ze smutku, začne ignorovat svůj výcvik i profesní etiku a všem kolem sebe říká naprosto nemilosrdnou pravdu do očí. Jeho radikální upřímnost zasahuje do života ostatních a pozvolna mění i jeho samotného. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Shrinking

Hrají: Jason Segel, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell, Christa Miller, Harrison Ford

Původ a premiéra: USA, 2023

Zdroj: Apple

Délka: 33 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 10 / 30 21. Pochybná dohoda Bývalý detektiv Andrew Yancy teď ve státní správě kontroluje restaurace na jihu Floridy. Jeho poklidný život se změní ve chvíli, kdy turista při rybaření vyloví lidskou paži. Během vyšetřování se Yancy noří do spletitého světa chamtivosti a korupce, který ničí přírodu a krajinu na Floridě i Bahamách. A samozřejmě v tom všem hraje důležitou roli i jedna opice. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Bad Monkey

Hrají: Vince Vaughn, L. Scott Caldwell, Rob Delaney, Meredith Hagner, Natalie Martinez, Alex Moffat, Michelle Monaghan, Ronald Peet, John Ortiz, Jodie Turner-Smith

Původ a premiéra: USA, 2024

Zdroj: Apple

Délka: 57 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 11 / 30 20. Krvavá stovka Dokument přibližuje příběhy letců ze 100. bombardovací skupiny, kteří se stali předlohou pro seriál Vládci nebes. Kombinuje archivní záběry, rozhovory s pamětníky a komentáře odborníků, aby vykreslil drsnou realitu amerických leteckých misí za druhé světové války. Dokument, namluvený Tomem Hanksem, odhaluje, jak taktika letců sice účinně oslabovala německou válečnou mašinérii, ale za cenu ohromných ztrát v jejich řadách. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Dokumenty

Původní název: The Bloody Hundredth

Režie: Mark Herzog, Laurent Bouzereau

Hrají: Tom Hanks, Steven Spielberg

Původ a premiéra: USA, 2024

Zdroj: Apple Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

Pokračování 12 / 30 19. Sugar Záhadný soukromý detektiv John Sugar se pouští do vyšetřování zmizení Olivie Siegelové, vnučky legendárního hollywoodského producenta. Případ se rychle zamotává a Sugar se noří do temných zákoutí filmového průmyslu. Zároveň však musí čelit vlastním démonům, které ho pronásledují na každém kroku. Sugar zjišťuje, že klíč k rozluštění záhady Oliviina zmizení může ležet hluboko v jeho vlastní minulosti. Hodnocení Kinobox.cz: 75 % Žánr: Krimi seriály

Hrají: Colin Farrell, Kirby, Amy Ryan, Dennis Boutsikaris, Nate Corddry, Alex Hernandez, James Cromwell, Lindsay Pulsipher, Sydney Chandler, Elizabeth Anweis

Původ a premiéra: USA, 2024

Zdroj: Apple

Délka: 40 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 13 / 30 18. Silo Lidé ve zničené a toxické budoucnosti přebývají v obrovském podzemním silu se stovkami podlaží. Muži a ženy tam žijí ve společnosti plné nařízení, o nichž věří, že je mají za úkol chránit. Sci-fi seriál se točí dle velmi úspěšné knižní série. První knihu si Hugh Howey vydal sám a se stal hvězdou Amazon Kindle Direct Publishing. Původně se měl točit rovnou film a k režii byl přizván dokonce slavný Ridley Scott (Vetřelci, Gladiátor), nicméně po dlouhém odkládání nakonec vznikl tento seriál. Nejde o žádný opulentní sci-fi epos, ale možná právě proto funguje daleko lépe a nabízí atmosféru, která by se dala krájet. Hodnocení Kinobox.cz: 85 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Rebecca Ferguson, Common, Harriet Walter, Rashida Jones, David Oyelowo, Chinaza Uche, Avi Nash, Rick Gomez, Tim Robbins, Shane McRae

Původ a premiéra: USA, 2023

Zdroj: Apple

Délka: 55 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 14 / 30 17. Vlci Dva zkušení specialisté na zahlazování skandálů dostanou stejnou zakázku – musí zamést stopy po průšvihu významného newyorského úředníka. Ačkoliv jsou zvyklí pracovat na vlastní pěst, tentokrát jim nezbývá než spojit síly. Během jedné dramatické noci ale jejich úkol nabere nečekané obrátky a oba musí překonat vzájemnou rivalitu i vlastní ego, aby situaci zvládli. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Thrillery

Původní název: Wolfs

Režie: Jon Watts

Hrají: George Clooney, Brad Pitt, Austin Abrams, Amy Ryan, Poorna Jagannathan, Zlatko Burić, Richard Kind, Frances McDormand, Irina Dubova, Sergio Cota Jr.

Původ a premiéra: USA, 2024

Zdroj: Apple

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

Pokračování 15 / 30 16. For All Mankind Co by se stalo, kdyby jako první na Měsíci byli Sověti a nikoli USA? Ano, závod by neskončil přistáním na Měsíci, Američané by se nevzdali a vesmírný závod by pokračoval. Jak je známo, tak nejrychlejší technický pokrok proběhl během první a druhé světové války, a také během soupeření USA a SSSR během války studené. Vizuální stránka seriálu je výborná, tvůrci navíc dokážou velmi dobře vyvážit „historické“ události a přitom nezapomínají na osudy jednotlivých postav. Herecké obsazení nemá chybu. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Sci-fi seriály

Hrají: Joel Kinnaman, Michael Dorman, Shantel VanSanten, Toby Kebbell, Sarah Jones, Jodi Balfour, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 81 minut 25 nejlepších filmů o dobývání vesmíru. Víme, jestli a kde si je můžete pustit online Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 17 / 30 14. Provokatéři Zoufalý otec Rory a bývalý trestanec Cobby se náhodou spojí při loupeži, která se ale nečekaně zvrtne. V patách jim je policie, úřady i pomstychtivý zločinecký boss. Neobvyklá dvojice proto hledá pomoc u terapeutky. Společně pak prchají před zákonem i podsvětím, přičemž vzniká bizarní spojenectví tří naprosto rozdílných lidí. Hodnocení Kinobox.cz: 53 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: The Instigators

Režie: Doug Liman

Hrají: Matt Damon, Casey Affleck, Hong Chau, Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina, Toby Jones, Jack Harlow, Ron Perlman

Původ a premiéra: USA, 2024

Zdroj: Apple

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

Pokračování 18 / 30 13. Nedostatek důkazů Brutální vražda otřese chicagskou prokuraturou, když se jeden z jejích zaměstnanců stává hlavním podezřelým. Tento zvrat nejenže zpochybní celý úřad, ale také postaví obviněného před nelehký úkol – udržet pohromadě svou rodinu a manželství. Příběh, inspirovaný oblíbeným soudním thrillerem Scotta Turowa, se noří do temných zákoutí lidské posedlosti, sexuality a politických her. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Presumed Innocent

Hrají: Jake Gyllenhaal, Ruth Negga, Bill Camp, Elizabeth Marvel, Peter Sarsgaard, Tate Birchmore, O-T Fagbenle, Renate Reinsve, Chase Infiniti, Nana Mensah

Původ a premiéra: USA, 2024

Zdroj: Apple

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 20 / 30 11. Temná hmota Jason Dessena unesli do alternativní verze jeho života. V této odlišné realitě čelí poznání, že existují nespočetné varianty životů, které mohl prožít. Zoufale se snaží najít cestu zpět ke své pravé rodině, ale brzy zjišťuje, že jeho úkol je mnohem složitější, než si umí představit. Během cesty plné zvratů a odhalení Jason zjišťuje, že hranice mezi různými verzemi reality jsou tenčí a že největší hrozba může pocházet z jeho vlastního alter ega. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Sci-fi seriály

Původní název: Dark Matter

Hrají: Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi, Oakes Fegley

Původ a premiéra: USA, 2024

Zdroj: Apple

Délka: 62 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 21 / 30 10. Mimo systém Skupina agentů britské tajné služby MI5 skončí po různých profesních přešlapech v Slough House. Toto oddělení slouží jako odkladiště pro ty, kteří nechali tajné dokumenty ve vlaku, pokazili sledování nebo se kvůli alkoholu stali nespolehlivými. Pod vedením sarkastického a protivného šéfa Jacksona Lamba tráví většinu času přepisováním odposlechů. Jednoho dne se ale celá jednotka zapojí do případu únosu mladého muže. Agent River Cartwright v tom vidí šanci na očištění svého jména. Brzy však vyjde najevo, že oběť není tím, za koho se vydává. Hodnocení Kinobox.cz: 81 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Slow Horses

Hrají: Gary Oldman, Jack Lowden, Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, Olivia Cooke

Původ a premiéra: Velká Británie, 2022

Zdroj: Apple

Délka: 46 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 22 / 30 9. The Morning Show Pohled do zákulisí života lidí, kteří pomáhají Americe ráno vstávat, a zkoumání jedinečných problémů, kterým čelí muži a ženy, kteří se o tento každodenní televizní rituál starají. Hvězdně obsazené seriálové drama bylo nominováno hned na sedm Zlatých glóbů. Pokud se vám líbil třeba výborný seriál Newsroom, tady máte něco podobného. Už byly natočené tři sezóny, a byť druhá byla poznamenána obdobím covidu, jde o jeden z nejlepších seriálů na Apple TV+. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Gugu Mbatha-Raw, Greta Lee, Nicole Beharie, Julianna Margulies, Bel Powley

Původ a premiéra: USA, 2019

Zdroj: Apple

Délka: 57 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 23 / 30 8. Ghosted Cole se bezhlavě zamiluje do nádherné Sadie. Netuší však, že jde o tajnou agentku, která zachraňuje svět. Navzdory varování rodiny se vydá na nebezpečnou cestu do Londýna. Po příjezdu však zjistí, že ho omylem považují za proslulý špionážní přízrak, Taxmana. Společně se Sadie musí prchat před zabijáky a míří stále hlouběji do propasti nejistoty. Hodnocení Kinobox.cz: 58 % Žánr: Komedie

Režie: Dexter Fletcher, Douglas Sirk

Hrají: Chris Evans, George Sanders, Signe Hasso, Ana de Armas, Adrien Brody, Carole Landis, Mike Moh, Akim Tamiroff, Gene Lockhart, Amy Sedaris

Původ a premiéra: USA, 2023

Zdroj: Apple

Délka: 116 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 24 / 30 7. Vládcové nebes Letci 100. bombardovací skupiny se během druhé světové války vydávají na nebezpečné mise proti Hitlerovým silám, aby podpořili postup spojeneckých pozemních vojsk v různých částech Evropy. V pěti mílích nad zemí a hluboko za nepřátelskými liniemi čelí deset mužů v bombardéru známém jako Létající pevnost neustávajícím útokům německých stíhaček. Tyto často sebevražedné mise mezi nimi utvářejí bratrstvo založené na odvaze, ztrátách a triumfech. Příběh těchto mužů je svědectvím o hrdinství a nezlomné vůli čelit v boji za svobodu zdánlivě nepřekonatelným překážkám. Hodnocení Kinobox.cz: 82 % Žánr: Válečné seriály

Původní název: Masters of the Air

Hrají: Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Raff Law, Nate Mann, Stephen Campbell Moore, Barry Keoghan, Kieron Moore, Buck Braithwaite, Ncuti Gatwa

Původ a premiéra: USA, 2024

Zdroj: Apple

Délka: 82 minut 29 nejlepších válečných filmů, kterým můžete věřit. Víme, jestli a kde je můžete najít online Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 25 / 30 6. Plán pro rodinu Dan Morgan, úspěšný prodejce aut, milující otec a oddaný manžel, má za sebou temnou minulost jako nájemný vrah. Když se jeho skryté tajemství nečekaně vynoří a minulost se začne prolínat s přítomností, musí se svou nic netušící rodinou vyrazit na cestu plnou nebezpečí. Dan se na ní musí vyrovnat s morálními dilematy spojenými s jeho bývalou identitou a jeho rodina postupně odhaluje, že člověk, kterého znali, má mnohem složitější a nebezpečnější minulost, než si kdy dokázali představit. Hodnocení Kinobox.cz: 63 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Family Plan

Režie: Simon Cellan Jones

Hrají: Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, Maggie Q, Zoe Colletti, Van Crosby, Ciarán Hinds, Kellen Boyle, Saïd Taghmaoui, Marcus Anderson, Felicia Pearson

Původ a premiéra: USA, 2023

Zdroj: Apple

Délka: 118 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

Pokračování 27 / 30 4. Greyhound: Bitva o Atlantik V dramatickém vyprávění z období druhé světové války se kapitán Ernest Krause ujímá vedení konvoje spojeneckých lodí přes nebezpečné vody severního Atlantiku. Jeho mise, plná nebezpečí a bez letecké ochrany, je klíčová pro zásobování frontové linie. Krause a jeho konvoj čelí neúprosným útokům německých ponorek, které se snaží konvoj zničit a tím ovlivnit výsledek války. Kapitán amerického námořnictva musí překonat své pochybnosti, únavu a brutální podmínky otevřeného moře, aby ochránil své lodě. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Válečné filmy

Původní název: Greyhound

Režie: Aaron Schneider

Hrají: Tom Hanks, Stephen Graham, Rob Morgan, Josh Wiggins, Tom Brittney, Elisabeth Shue, Lee Norris, Will Pullen, Manuel Garcia-Rulfo, Karl Glusman

Původ a premiéra: USA, 2020

Zdroj: Apple

Délka: 92 minut 30 nejlepších filmů o druhé světové válce. Pianista, Stalingrad, Ponorka… A Život je krásný Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (titulky)

Pokračování 28 / 30 3. Štěstí Sam Greenfieldová, sirotek vyrůstající v pěstounské péči, je proslulá svou extrémní smůlou. Když se chystá opustit dětský domov a vstoupit do světa dospělých, její život se nečekaně změní. Po setkání s tajemnou černou kočkou a nalezení zářivé mince se Sam ocitá v dosud nepoznané Zemi štěstí. V tomto kouzelném světě, kde zuří odvěký boj mezi silami štěstí a smůly, se musí spojit s magickými bytostmi, aby změnila svůj osud. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Luck

Režie: Peggy Holmes

Hrají: Eva Noblezada, Simon Pegg, Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Flula Borg, Lil Rel Howery, Colin O'Donoghue, John Ratzenberger, Adelynn Spoon, Grey DeLisle

Původ a premiéra: USA, 2022

Zdroj: Apple

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

Pokračování 29 / 30 2. Ted Lasso Ted Lasso je fotbalový trenér, který se přestěhuje do Anglie poté, co je mu nabídnutá pozice trenéra místního týmu, ačkoli nemá žádné předchozí zkušenosti. Dokáže svůj tým vytáhnout na vrchol, když skepsí překypují nejen hráči, ale i samotné město? Půjde to jako když Lassem mrská, i když jsou hráči cyničtí a město nepřátelské? Příjemný a pohodový seriál z fotbalového prostředí potěší optimismem, dobrou náladou a vtipem. To vše doplňuje skvělý soundtrack. Hodnocení Kinobox.cz: 90 % Žánr: Sportovní seriály

Hrají: Jason Sudeikis, Hannah Waddingham, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein, Brendan Hunt, Nick Mohammed, Anthony Stewart Head, Toheeb Jimoh, Cristo Fernández

Původ a premiéra: USA, 2020

Zdroj: Apple

Délka: 79 minut Kde si film můžete pustit: Apple TV Plus (titulky), Canal Plus (bez dabingu a titulků)

