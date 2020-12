Apple TV+ se otevře konkurenci. Brzy zamíří na Android TV

Streamovací služba Apple TV+ je na trhu již rok, avšak doposud se bránila vstupu na systém Android. To se ale podle Googlu brzy změní, obě firmy konečně začaly spolupracovat. Začátkem příštího roku tak TV+ dorazí na nový Chromecast with Google TV, později se objeví v chytrých televizorech či přehrávačích s obecným Androidem TV. Aplikace pro mobilní Android je ale pořád nejistá.

Apple TV+ lze momentálně sledovat na aktuálních platformách Applu, vybraných chytrých televizorech značek Samsung, LG, Sony a Vizio či herních konzolích Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 a PlayStation 5. „Nouzovou“ variantou je pak webová verze tv.apple.com doporučená pro Windows, Chrome OS i Android. Kvůli ní to zatím nevypadá, že by Apple na tyto systém uvolnil nativní aplikace. Přitom Apple Music na Androidu i Windows (skrz iTunes) dostupný je.

Katalog Apple TV+ je podle Filmtora zatím velmi malý, čítá jen 47 filmů a seriálů. Firma se totiž zaměřuje jen na vlastní produkci, nikoliv licencovaná díla. S těmi to bude čím dál složitější, protože jednotlivá studia spouštějí vlastní streamovací služby, kdy chtějí mít domovský obsah exkluzivně jen pro sebe.

Kdo si koupí nové zařízení od Applu, dostane Apple TV+ na rok zdarma. Předplatné pak běžně stojí 139 Kč měsíčně, případně 285 Kč měsíčně coby součást balíčku Apple One. V něm jsou navíc také služby Music, Arcade a 50GB iCloud.