Apple TV+ ukázal první upoutávku na seriál Nadace od Asimova. Bude to trhák, nebo propadák?

O zfilmování jedné z nejslavnější knižních sci-fi sérií se mluví už několik let. První kniha Nadace od legendárního spisovatele Isaaca Asimov vyšla v roce 1951, další dvě knihy pak hned v letech 1952 a 1953.

Pak si dal dlouhá léta od této série oddech, aby v letech 1982 a 1986 vydal pokračování a v letech 1988 a 1991 dvě knihy popisující události před první trilogií z padesátých let. A aby to nebylo úplně jednoduché, sedm knih o Nadaci doplňuje dalších dvanáct knih, které v podstatě popisují další události z vesmíru "Nadace". A to je pouze základ. Jestli knihy neznáte, tak základní trilogii doporučuji k přečtení, je skvělá a patří k nejlepším knihám svého žánru. Zbytek má už poněkud různorodou kvalitu.

Dlouhá léta se Nadace považovala za nezfilmovatelnou, to se ale o Pánovi prstenů tvrdilo svého času také. Apple TV+ nyní vydal první upoutávku na sci-fi Foundation, což je originální název Nadace. Zatím je připraveno prvních 10 dílů seriálů. Jestli někdo má neomezený rozpočet na takový seriál, tak je to právě Apple, ostatně také počítá s tím, že tohle je zaručené lákadlo pro všechny sci-fi fanoušky, a nejen pro ně. Ostatně Marvel ukázal, že s dříve opovrhovaným komiksem lze trhat kasovní rekordy a HBO se svojí Hrou o trůny dokázalo z relativně okrajového fantasy žánru udělat seriál pro nejširší masy s fenomenální sledovaností. Povede se něco takového Applu?

Základní problém podobných "děl" je kvalitní scénář. Pokud máte kvalitní předlohu, dá se vybrat to nejlepší a zbytek vyškrtat. Nadace zas tak rozsáhlá není, navíc je otázkou, kde Apple chce s vyprávěním začít. O scénář se má postarat Victoria Morrow, která má za sebou výhradně seriálovou tvorbu (např. Deadwood, Rectify, Chance).

Za seriálem stojí jako tvůrce především David Goyer, který je znám především jako scénárista filmů Muž z oceli, Blade, Ghost Rider 2, je spoluscénáristou prvního Batmana od Nolana, či filmu Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti. Má za sebou hromady seriálové tvorby, ale také režii a scénář podprůměrných filmů Blade: Trinity, či Nenarození. A právě jméno David Goyer nenaplňuje fanoušky Nadace příliš velkou důvěrou, neboť se nedá říct, že by za sebou měl vysloveně kvalitní počin, co se samostatného projektu týče. Můžeme tedy jen doufat, že mile překvapí a Nadace neskončí průšvihem.

Seriál Nadace má mít premiéru na Apple TV+ v roce 2021, přesný termín zatím není znám.