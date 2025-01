Apple TV+ zdarma a pro všechny. Poprvé v historii nabízí bezplatný víkend. Už tento víkend

Apple přichystal zajímavou novoroční akci pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet streamovací službu Apple TV+. Poprvé v historii zpřístupní celou knihovnu zdarma, a to od pátku 3. do neděle 5. ledna 2025. Termíny se mohou mírně lišit dle časového pásma.

Pokud se chcete podívat na populární seriály jako Severance či Ted Lasso, máte ideální příležitost. K využití stačí pouze Apple ID a aplikace Apple TV. Nemusíte si tak zařizovat žádné předplatné a všechny díly seriálů i filmy můžete sledovat bez omezení.

Co stojí za zhlédnutí? Apple TV+ nabízí několik velmi dobrých seriálů jako jsou Nadace, Vládcové nebes, The Morning Show, Odloučení. Nebo sci-fi Silo a For All Mankind o dobývání vesmíru. Z filmů nechybí například Zabijáci rozkvetlého měsíce režiséra Martina Scorseseho, či držitel Oscara, drama V rytmu srdce.

Službu lze sledovat na všech zařízeních podporujících aplikaci Apple TV a na PC, jedno předplatné může sdílet až šest členů rodiny v rámci rodinného sdílení. Víkendová akce tak představuje ideální příležitost si službu vyzkoušet Apple TV+ a rozhodnout se, jestli je po vás zajímavá a zda si ji přeplatit alespoň na pár měsíců. Cena předplatného je 199 Kč měsíčně a prvních sedm dní neplatíte, takže si bezplatný víkend můžete ještě rozšířit.



Seznam aktuálně nejsledovanějších filmů a seriálů na Apple TV+

Možná máte Apple TV+ zdarma Když si koupíte nový iPhone, iPad, Apple TV nebo Mac, od Applu dostanete tříměsíční přístup k filmům a seriálům na Apple TV+ zdarma. Přihlaste se svým účtem na tv.apple.com a zkontrolujte, jestli máte na akční nabídku nárok.

