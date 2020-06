AQ spustilo šrotovné pro reprosoustavy, za jakékoliv staré repro dostanete 20% slevu

Wega 55 MKIII vás patrně neuchvátí žádnou jedinou charakteristikou. Jsou však po všech stránkách vyvážené, hrají prostě všechno, snadno a přesvědčivě. To je to, proč stojí za to. Tohle je zkrátka dobré zaplatitelné Hi-Fi, které k zábavnosti nepotřebuje žádné pozlátko.