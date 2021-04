Armáda mrtvých: Dave Bautista v parádním traileru na akční horor od Zacka Snydera

I když na produkci Netflixu v drtivé většině je vidět, že se velmi pečlivě hlídají náklady, občas vyrobí velkorozpočtový film, například v roce 2019 to byl akční thriller 6 underground: Tajné operace s Ryanem Reynoldsem v hlavní roli. Natočil ho známý režisér Michael Bay.

Po dvou letech nachystal Netflix „áčkový“ film znovu, tentokrát pod názvem Armáda mrtvých (Army of the Dead). Hlavní roli si zahraje známý herec a wrestlingový zápasník Dave Bautista (Strážci Galaxie). Co je však důležitější, tak režii a kameru si vzal na starost Zack Snyder (například nedávná Liga spravedlnosti, ale také 300, Watchmen). Podílel se i na scénáři, ten ale napsali hlavně Joby Harold (Král Artuš: Legenda o meči) a Shay Hatten (John Wick 3).

Děj? Za vysloužilým veteránem, který na předměstí obrací burgery, přijíždí šéf kasina v Las Vegas s nabídkou, která se neodmítá. Stačí vyzvednout z kasína 200 miliónů dolarů a dostane 1/4 podíl. Problém je, že to musí stihnout během 32 hodin, než Las Vegas vymaže z povrchu zemského atomová bomba. Důvod? Toto město naprosto zamořily zombie. A aby to nebylo tak jednoduché, tak tito "nemrtví" jsou rychlí, chytří a organizovaní. No... a jízda může začít.

Ve filmu si zahrají i Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada a další.

Film Armáda mrtvých má na Netflixu premiéru 21. květně 2021.