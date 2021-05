Armáda mrtvých: jak Zack Snyder a Netflix z akční bomby roku vyrobili výbuch roku [recenze filmu]

Plusy Dave Bautista překvapivě slušně hraje

Občas zajímavá kamera

Pokus uchopit zombie žánr jinak Minusy Mraky hloupostí

Překvapivě nudné

Pokus uchopit zombie žánr jinak 4 /10 Hodnocení

Před pár měsíci si Zack Snyder svojí verzí Ligy spravedlnosti poměrně slušně napravil reputaci u fanoušků i kritiky, a tak všichni čekali, jak dopadne nový film Armáda mrtvých (Army of the Dead), který natočil pro Netflix. Osobně jsem byl zvědavý víc, protože Zack Snyder film nejen režíroval, ale také točil (kamera) a napsal (byl jedním ze tří scénáristů). A také se nechal slyšet, že film byl pro něj velmi uspokojující... OK, ale je uspokojující i pro diváka?

Co to má znamenat...

Předně je známo, že Zack Snyder je dobrý režisér, pokud má předlohu. Má také cit pro kameru, ale se scénářem to bývá o poznání horší. Bohužel Armáda mrtvých potopila největší slabina jeho filmů – scénář. Ano, takový Michael Bay dokáže relativní kravinu natočit tak efektně, že za to lidé jsou ochotni utrácet v kinech. Ale Netflix je něco jiného, tam diváka nemusíte lákat, aby vám zaplatil – zde má předplaceno.

Hlavní hvězdou Armády je populární wrestlingový zápasník Dave Bautista, hraje profesionálního vojáka, což tomuto dvoumetrovému, osvalenému drobečkovi sedne. Sekundují mu méně známá jména, některé tváře poznáte z vedlejších rolí filmů či seriálů.

Děj? Oficiální popis je "Las Vegas zaplaví nemrtví a parta žoldáků vsadí všechno na jednu kartu, když se odhodlá k největší loupeži v dějinách uprostřed karanténní zóny.". A tady se většinou snažím, abych nevyzradil více, ale tentokrát se omlouvám, jinak to nepůjde.

Předně, trailer lže. Poměrně dost akčních scén pochází "plánování akce", aneb z představy, jak to bude vypadat. A jak je známo, plány ve filmech nevycházejí. Porušovány jsou ale prakticky všechna filmová pravidla, které znáte a přidejte k tomu pár naprostých scénáristických kravin.

Na začátku armáda přepravuje tajný náklad, aby po havárii se vojáci začali chovat, jak banda amatérů (utíkají do tmy). Tajný Alfa zombie uteče do Las Vegas, kde co neutečou – ty promění. Jenže ne všichni jsou stejní, a jsou zde různé verze zombíků, podle toho jaké scénárista potřebuje (chytří a rychlí, pomalí a hloupí, spící a neteční, nemotorní, ale i šikovní – stačí si vybrat). Navíc v uzavřeném nemrtvém Las Vegas neplatí údajně americké právo. A jako... proč? Aby se zombíci nemohli soudit?

Zapomeňte na logické chování postav, neplatí ani pravidlo, že když nějakou zbraň ukážete, tak ji také použijete. Na začátku chce majitel kasína po Bautistovi, aby vybral sejf plný peněz, ale nikomu není divný, že jako majitel nezná kód a musí shánět kasaře. Pak během akce jsou členové týmu jsou likvidováni tak nesmyslně, že vám to bude nakonec jedno. A když přidáte poněkud divný závěr s očekávanými otevřenými dvířky pro pokračování, tak to vzdáte.

A kamera? Snyder si hraje, ale až moc... střídají se přesvětlené exteriéry města a tmavé podzemí, kde nic nevidíte, ale ani se nebojíte, protože atmosféru se nedaří vůbec budovat. Navíc spousta záběrů je rozostřených – umělecký záměr pochopím, ale tohle je sakra akční film, ne ártovka.

Takže jestli se chcete podívat na lehce podprůměrný akční film a lámat si hlavu s tím, co k čertu zase Zack Snyder blbnul, tak si film pusťte. A vy ostatní ušetřete dvě hodiny času a raději si zajděte do znovuotevřené hospody na pivo.

