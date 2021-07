Armáda zlodějů: Netflix láká v první upoutávce na prequel k Armádě mrtvých Zacka Snydera

Přestože je Armáda mrtvých fakt mizerný film, tak předplatitelům Neflixu to vůbec nevadí. Nyní uveřejnil trailer na slibovaný prequel Armáda zlodějů (Army of Thieves) – ten se ale točil už koncem roku 2020, několik měsíců před premiérou Zackova filmu. Tudíž je vidět, že Netflix své diváky zná a předem ví, co bude mít úspěch.

Armáda zlodějů ale nebude opět akční střílečka plná živých mrtvol, i když hororové prvky prý nemají chybět. Půjde v podstatě o akčně romantický film o zlodějích, který se odehrává šest let před událostmi v Armádě mrtvých. Hlavní postavou bude známý zloděj Ludwig Dieter. V té době ještě maloměstského bankovního úředníka Dietera přemluví tajemná žena, aby se připojit k partě nejhledanějších zločinců Interpolu a pokusit se vykrást údajně nedobytné sejfy po celé Evropě.

V hlavní roli uvidíme opět herce Matthiase Schweighöfera, který zároveň film režíroval. Nemusíte se bát, o produkci se postaral Zack Snyder, navíc Schweighöfer není žádný nováček, neboť už pět filmů režíroval. O scénář se opět postaral Shay Hatten, který pracoval na trojce Johna Wicka. Hlavní ženskou postavu si zahraje Nathalie Emmanuel, známá především ze seriálu Hra o trůny a filmů Rychle a zběsile 7, 8 a 9. Vzhledem k tomu, že film se natáčel v Evropě, má se v něm mihnout i pár českých herců.

Přesné datum premiéry Armády zlodějů není oznámeno, předpokládá se, že to bude na podzim 2021.