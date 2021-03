Arnold Schwarzenegger natočil téměř osmdesát filmů. Vybrali jsme z nich ty nejlepší. Vycházeli jsme z mnoha žebříčků, hodnocení a přidali i trochu vlastního vkusu. Víme, kde filmy najdete online.

25. Expendables: Postradatelní 3 Tým Expendables tentokrát čelí jednomu ze svých zakladatelů a bývalých šéfů. Conrad Stonebanks stál přímo u jejich zrodu, pak se z něj ale stal odpadlík a teď má bezcitný a bezskrupulózní obchodník se zbraněmi jediný cíl. Bývalého parťáka a celý ten tým postradatelných vysloužilců sprovodit ze světa. Plány Expendables jsou ale přesně opačné. Arnold Schwarzenegger je v tomto filmu v roli žoldáka Trenche Mausera. Hodnocení IMDb: 61 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Expendables 3

Režie: Patrick Hughes

Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Wesley Snipes, Randy Couture

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 127 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Netflix (titulky), iTunes (dabing a titulky), Kuki (dabing), My Prime (dabing), Starmax (dabing), Vodafone TV (dabing a titulky)

24. Ničitel Conan Nepřemožitelný bojovník se v pokračování mimořádně úspěšné ságy vydává na nebezpečnou cestu. Conan stále ještě oplakává svou mrtvou milenku Valerii. Je obklíčen bojovníky královny Taramis, které porazí a královna ho požádá, aby doprovázel její neteř, princeznu Jehnu, na cestě pro drahokam ke kouzelníkovi Thot-Amonovi. Vládkyně mu za odměnu slíbí oživení Valerie. Hodnocení IMDb: 58 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Conan the Destroyer

Režie: Richard Fleischer

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Grace Jones, Tracey Walter, Mako, Sarah Douglas, Olivia d'Abo, Jeff Corey

Původ a premiéra: USA, 1984

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

23. Terminator Genisys V pátém díle slavné série o vraždících strojích vysílá John Connor svého přítele Kyla Reese, aby zachránil jeho matku. Rok 1984 je však jiný, Sarah o svém osudu ví, a na scénu přicházejí další terminátoři. Dokáže odvážná žena spolu s Kylem a navrativším se Arnoldem Schwarzeneggerem znovu zachránit svět před zkázou a dokázat, že budoucnost není pevně daná, ale taková, jakou si ji uděláme? Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Alan Taylor

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke, Jai Courtney, J.K. Simmons, Dayo Okeniyi, Matt Smith

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 125 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (dabing a titulky), Amazon Prime (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing)

22. Šestý den Díky technologii klonování se stal svět nedaleké budoucnosti rájem na Zemi. Aby se vědecký pokrok jako už tolikrát v historii neobrátil proti lidstvu, upravuje pravidla klonování přísný Zákon šestého dne. Bývalý pilot bojové helikoptéry se jednoho večera vrátí domů a zjistí, že na jeho místě uprostřed milované rodiny se ocitl dokonalý dvojník, do nejmenšího detailu shodný s originálem. Dříve než se stačí vzpamatovat z přímé konfrontace se svým klonem, musí čelit vražednému útoku nelidsky dokonalých zabijáků. Hodnocení IMDb: 59 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The 6th Day

Režie: Roger Spottiswoode

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Michael Rapaport, Tony Goldwyn, Michael Rooker, Sarah Wynter, Robert Duvall, Wendy Crewson

Původ a premiéra: USA, 2000

Délka: 123 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (dabing)

21. Expendables: Postradatelní Muži mají být obětováni ve prospěch vojenské operace. Příběh začíná ve chvíli, kdy skupina ostrých hochů dorazí do místa určení – na ostrov Vilena – a postupně zjišťuje, že mise, jejímž cílem je zlikvidovat nebezpečného diktátora, rozhodně nebude tak jednoduchá, jak se zprvu zdálo. Kolem nich se stahuje nebezpečná síť zákeřných lstí a úskoků, někdo velmi usilovně maří všechny jejich plány. Není tu totiž jen přímý protivník, ale i tajemný vnitřní nepřítel, který se pokouší rozložit chlapskou soudržnost. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Expendables

Režie: Sylvester Stallone

Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Randy Couture, Steve Austin, David Zayas

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), Voyo (dabing a titulky)

20. Rudé horko Kapitán sovětské policie Ivan Danko sleduje stopu gruzínských pašeráků drog. Při pokusu o zatčení nebezpečného Viktora Rostaviliho dojde k přestřelce a zločinci se podaří uniknout do Ameriky. V Chicagu se rychle zapojí do obchodu s narkotiky. Velký kšeft s černým gangem však zkomlikuje Viktorovo zatčení za banální přestupek. Rusové vyšlou Ivana Danka, aby Viktora přivezl z amerického vězení zpět do vlasti. Hodnocení IMDb: 60 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Red Heat

Režie: Walter Hill

Hrají: Arnold Schwarzenegger, James Belushi, Ed O'Ross, Peter Boyle, Laurence Fishburne, Gina Gershon, Brent Jennings

Původ a premiéra: USA, 1988

Délka: 104 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

19. Terminátor: Temný osud Od doby, kdy Sarah Connor zabránila dnu zúčtování, změnila budoucnost a přepsala osud lidské rasy, uplynuly už více než dvě desetiletí. Nový smrtící Terminátor Rev-9 se vrací v čase, aby dohonil a zabil Dani Ramos, která žije obyčejný život v Mexico City se svým bratrem a otcem. Rev-9 nelítostně ničí všechno a všechny, kdo mu stojí v cestě. Poslední nadějí se nakonec ukazuje T-800 ze Sářiny minulosti. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Terminator: Dark Fate

Režie: Tim Miller

Hrají: Natalia Reyes, Mackenzie Davis, Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong, Diego Boneta, Gabriel Luna

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 128 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky), Google Play (dabing), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

18. Terminátor 3: Vzpoura strojů Od chvíle, kdy John Connor s matkou a terminátorem zabránili zkáze lidstva, uplynulo deset let. John se snaží žít tak, aby ho stroje nedokázaly najít. Jenže se objeví nejdokonalejší typ terminátora s označením T-X, který Johna málem zabije. Zachrání ho starší typ terminátora T-101a do vypuknutí jaderné války zbývají pouhé tři hodiny. Hodnocení IMDb: 64 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Terminator 3: Rise of the Machines

Režie: Jonathan Mostow

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire Danes, Kristanna Loken, David Andrews, Mark Famiglietti, Earl Boen

Původ a premiéra: USA, 2003

Délka: 109 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

17. Maggie Světem se přehnala nákaza, která část lidí přeměnila v nemrtvé. Věci se pomalu vracejí zpět do normálu, ale to ovšem neplatí pro Maggie, která má ošklivý kousanec na předloktí. Než ji odvezou do karantény, kam shromažďují všechny nakažené lidi, je svěřena do péče svého starostlivého otce. Ten se bude muset vyrovnat se skutečností, že jeho milovaná dcera už nikdy nebude jako dřív a že se její čas brzy naplní. Hodnocení IMDb: 56 % Žánr: Horory

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin, Joely Richardson, Laura Cayouette, J.D. Evermore, Denise Williamson, Aiden Flowers

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 95 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing)

16. Likvidátor Existují lidé, kteří riskují všechno, aby odhalili podvod, vraždu, zlo a korupci. Dostávají se do federálního programu na ochranu svědků a věří, že jsou v bezpečí. A pak je někdo, kdo zná jejich tajemství, zradí. V tu chvíli přichází Likvidátor – ten, který je chrání a odstraňuje veškeré stopy po totožnosti lidí, jejichž svědectví u soudu ohrožuje jejich životy. Hodnocení IMDb: 61 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Eraser

Režie: Chuck Russell

Hrají: Arnold Schwarzenegger, James Caan, Vanessa Williams, James Coburn, Robert Pastorelli, James Cromwell, Danny Nucci

Původ a premiéra: USA, 1996

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

15. Konečná Šerif Ray Owens původně pracoval u losangeleské policie, ale po jedné zpackané akci skončil jako šerif ospalého městečka u mexických hranic. Velet bandě neschopných policistů v poklidné zašívárně, kde je nejvážnějším zločinem šťourání se v nose, není žádné umění. Dny plné nudy utne až telefonát agenta FBI Johna Bannistera. Při převozu z Las Vegas do mexické věznice totiž uprchnul nebezpečný boss mexické mafie. Hodnocení IMDb: 64 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Last Stand

Režie: Kim Jee-woon

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Forest Whitaker, Rodrigo Santoro, Johnny Knoxville, Peter Stormare, Eduardo Noriega, Jaimie Alexander

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: Kuki (dabing), Starmax (dabing), Voyo (dabing a titulky)

14. Plán útěku Ray Breslin je útěkář na objednávku. Nechává se zavírat ve vězeňských zařízeních a hledá skuliny v zabezpečovacích systémech. Nyní nastupuje výkon trestu k nové zakázce, jenže vězeňský komplex byl postaven na základě jeho dosavadních poznatků a připomínek. Ray se tak ocitá ve své vlastní dokonalé pasti. Rayovým parťákem se v novém domově stává místní vězeňský boss, který si zde odpykává trest za kyber-terorismus. Hodnocení IMDb: 68 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Escape Plan

Režie: Mikael Hafström

Hrají: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, Vinnie Jones, Vincent D'Onofrio, Matt Gerald, Lydia Hull

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 115 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), iTunes (dabing a titulky), Kuki (dabing), My Prime (dabing), Starmax (dabing), Vodafone TV (dabing a titulky)

13. Expendables: Postradatelní 2 Stará známá banda Postradatelných se dá opět dohromady poté, co je tajný agent CIA Church povolá, aby jim zadal zdánlivě jednoduchou zakázku. K partičce se přidávají i noví členové Billy the Kid a Maggie jako první žena v týmu. Ačkoliv úkol vypadá velice jednoduše, samotná akce se příliš nevydaří a jeden člen Postradatelných během ní dokonce zemře. Jeho parťáci se ho rozhodnou pomstít a podaří se jim rozpoutat peklo na zemi, na které se mimochodem válí i pět tun čistého plutonia. Hodnocení IMDb: 67 % Žánr: Akční filmy

Původní název: The Expendables 2

Režie: Simon West

Hrají: Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Scott Adkins

Původ a premiéra: USA, 2012

Délka: 103 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Netflix (titulky), Kuki (dabing), My Prime (dabing), Starmax (dabing), Vodafone TV (dabing a titulky)

12. Běžící muž Kdo přežije, je vítěz. A pro Arnolda Schwarzeneggra, který se v budoucnosti (v roce 2017) marně snaží uprchnout z vězení a dokázat svou nevinu, navíc získaná svoboda. Nejdříve ale musí v podivně kruté televizní show porazit nelítostné gladiátory. Hodnocení IMDb: 66 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Running Man

Režie: Robert Grasmere

Hrají: Arnold Schwarzenegger, María Conchita Alonso, Yaphet Kotto, Jim Brown, Jesse Ventura, Erland van Lidth, Marvin J. McIntyre

Původ a premiéra: USA, 1987

Délka: 101 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

11. Policajt ze školky John Kimble pronásleduje v Los Angeles překupníka drog a vraha Cullena Crispa. Když zjistí, že zločinec dostal zprávu o své ženě, která od něj utekla do Oregonu se synem a třemi miliony dolarů, vydá se tam společně s policistkou, která se má pokusit jako nová učitelka najít v místní mateřské školce Crispova syna. Cestou však onemocní a Kimble je nucen nastoupit do mateřské školky místo ní, ačkoli nemá s dětmi žádnou zkušenost. Přestože jeho první setkání s mrňaty nedopadne zrovna nejlépe, postupně se začnou ledy mezi velkým svalovcem a bandou capartů lámat. Hodnocení IMDb: 60 % Žánr: Komedie

Původní název: Kindergarten Cop

Režie: Ivan Reitman

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Pamela Reed, Linda Hunt, Richard Tyson, Alix Koromzay, Carroll Baker

Původ a premiéra: USA, 1990

Délka: 111 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

10. Poslední akční hrdina Danny Madigan je chlapec posedlý filmem. Místní promítač daruje chlapci jednoho dne s potměšilým úsměvem na tváři kouzelnou vstupenku, která umožňuje pohyb mezi realitou všedního dne a životem kypícím fikcí stříbrného plátna. Mladý filmový fanoušek ovšem netuší, jaký poklad má nedbale zastrčený v kapse. Hodnocení IMDb: 62 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Last Action Hero

Režie: John McTiernan

Hrají: Arnold Schwarzenegger, F. Murray Abraham, Art Carney, Charles Dance, Frank McRae, Tom Noonan, Anthony Quinn

Původ a premiéra: USA, 1993

Délka: 130 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Google Play (titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (bez dabingu a titulků)

9. Železný Schwarzenegger Nezávislý dokumentární film zachycuje, jak se tehdy osmadvacetiletý Arnold Schwarzenegger a jeho konkurenti Lou Ferrigno a Franco Columbo připravují na soutěž Mr. Olympia. Film se stal kasovním trhákem, mezinárodní senzaci a navždy změnil svět bodybuildingu a tělesného cvičení obecně. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Dokumenty

Původní název: Pumping Iron

Režie: George Butler

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Franco Columbu, Lou Ferrigno, Roger Callard, Serge Nubret, Mike Katz, Bud Cort

Původ a premiéra: USA, 1977

Délka: 85 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků)

8. Dvojčata Julius a Vincent jsou výsledkem zvláštního experimentu, který měl zplodit perfektní dítě. Z Julia vyrostl atlet-filozof s proporcemi Arnolda Schwarzeneggera, z Vincenta prťous Danny DeVito. Co se stane, když tihle dva navážou ztracený vztah? Hodnocení IMDb: 60 % Žánr: Komedie

Původní název: Twins

Režie: Ivan Reitman

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, Kelly Preston, Chloe Webb, David Caruso, Bonnie Bartlett, Trey Wilson

Původ a premiéra: USA, 1988

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: iVysílání (dabing), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

7. Komando Plukovník John Matrix, bývalý velitel elitní bojové jednotky, žije v ústraní, daleko od lidí. I tady ho však objeví a napadnou žoldáci exdiktátora Ariuse. Únosem jeho milované dcerky ho chtějí donutit ke spolupráci na zavraždění prezidenta jihoamerického státu Val Verde a svržení tamní demokratické vlády. Matrixovi se podaří uprchnout a okamžitě se vydá po stopách únosců. Hodnocení IMDb: 67 % Žánr: Akční filmy

Původní název: Commando

Režie: Mark L. Lester

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Rae Dawn Chong, Dan Hedaya, Vernon Wells, David Patrick Kelly, Bill Duke, Alyssa Milano

Původ a premiéra: USA, 1985

Délka: 90 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing), iTunes (bez dabingu a titulků)

6. Barbar Conan Příběh se odehrává v mýtické době, plné nadpřirozených sil a nebezpečí. Vesnice, ve které žije malý Conan, je přepadena válečníky a všichni mimo dětí jsou povražděni. Děti jsou odvedeny na otrockou práci. Po patnácti letech dřiny zůstal naživu jen Conan, kterého jednoho dne prodají na gladiátorské zápasy. Po nějaké době se dostane z otroctví a společně s lučištníkem Subotaiem se vydávají na cestu za slávou a pomstou. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Conan the Barbarian

Režie: John Milius

Hrají: Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, Max von Sydow, Sandahl Bergman, Cassandra Gava, Ben Davidson, Gerry Lopez

Původ a premiéra: USA, 1982

Délka: 129 minut Kde si film můžete pustit: Voyo (dabing a titulky)

5. Pravdivé lži Zvláštní agent Harry Tasker vede dvojí život. Plynule mluví šesti jazyky, je dobře vycvičen pro kontrašpionáž a pracuje jako mezinárodní špión pro vládní organizaci nejvyššího utajení. Harry má všechny schopnosti, prostředky a odvahu chránit svoji zemi... jen jestli dokáže ochránit také svoje manželství? Hodnocení IMDb: 72 % Žánr: Akční filmy

Původní název: True Lies

Režie: James Cameron

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold, Bill Paxton, Tia Carrere, Art Malik, Eliza Dushku

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 141 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

4. Total Recall Stavební dělník Douglas Quaid v roce 2084 navštíví neobvyklou cestovní kancelář Total Recall, která nabízí dovolenou formou implantovaných vzpomínek. Vybere dovolenou na Marsu v kůži tajného agenta. Při implantaci však vyjde najevo, že Quaid už jedny implantované vzpomínky má. Vzápětí se ho pokusí zavraždit lidé, které považoval za blízké. Ocitá se ve víru nebezpečných událostí a stává se rozhodujícím prvkem na misce vah vleklé války. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Paul Verhoeven

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Rachel Ticotin, Ronny Cox, Michael Ironside, Marshall Bell, Mel Johnson Jr.

Původ a premiéra: USA, 1990

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

3. Predátor V džungli přistane kosmická loď, na jejíž palubě je dokonale vybavený mimozemský lovec. Lovnou zvěří se pro něj stávají nejen dravci obývající džungli, ale také lidé. Oddíl pod vedením zkušeného majora Dutche Schaefera je vysazen na nepřátelském území, kde má uprostřed džungle vysvobodit několik amerických vojáků ze zajetí partyzánů. Po úspěšně provedené akci se však američtí vojáci musí utkat s daleko tajemnějším a nebezpečnějším nepřítelem. Džungle se mění v past, z níž není úniku a američtí hrdinové poprvé v životě poznávají, co je to strach. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Predator

Režie: John McTiernan

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Jesse Ventura, Sonny Landham, Richard Chaves

Původ a premiéra: USA, 1987

Délka: 107 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (bez dabingu a titulků)

2. Terminátor Z roku 2029 je do Los Angeles roku 1984 vyslán zabijácký stroj podobný člověku. Má za úkol zabít Sarah Connorovou dřív, než přivede na svět syna, který se má později stát vůdcem lidí ve válce proti strojům. Lidé žijící v budoucnosti ovšem do současnosti také vyslali svého muže, který se bude snažit Sarah zachránit. Hodnocení IMDb: 81 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Terminator

Režie: James Cameron

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton, Paul Winfield, Lance Henriksen, Bess Motta, Rick Rossovich

Původ a premiéra: USA, 1984

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing), iTunes (bez dabingu a titulků)

1. Terminátor 2: Den zúčtování Deset let po neúspěšném pokusu zabít Sarah Connorovou, matku budoucího vůdce lidstva ve válce proti strojům, se do Los Angeles vrací z budoucnosti nový Terminátor T-1000, aby zlikvidoval už narozeného Johna Connora. Dospělý Connor však na svoji ochranu posílá do minulosti druhého terminátora T-800. Oba stroje nezávisle na sobě pátrají po malém Johnovi. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Terminator 2: Judgment Day

Režie: James Cameron

Hrají: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick, Joe Morton, S. Epatha Merkerson, Castulo Guerra

Původ a premiéra: USA, 1991

Délka: 137 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online