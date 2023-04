Arnold Schwarzenegger bude opět v akci, poprvé v seriálu FUBAR na Netflixu. Nový trailer vypadá velmi slibně

Spolu s rostoucí komerční sílou streamovacích služeb svůj vlastní seriál natočí postupně i všechny stárnoucí velké hollywoodské akční hvězdy. Sylvester Stallone natočil velmi povedený seriál Tulsa King, Harrison Ford se objevil v sérii Yellowstone, nyní svůj první seriál natočil také Arnold Schwarzenegger.

„Terminátor“ se objeví v hlavní roli akčního komediálního seriálu FUBAR (zkratka termínu Fucked Up Beyond All Recognition, volný překlad zní Zku*vený k nepoznání, či k neuvěření). A o čem bude? Luka Brunnera (Schwarzenegger), veterán CIA, se vydává za obyčejného člověka a zjistí, že jeho dcera Emma (Monica Barbaro) už také dlouho pracuje v utajení. Když se jejich úkoly protnou, dojde k logickému střetu s dcerou, ta otci nemůže odpustit, že jí léta lhal.

Z nového traileru je zjevné, že seriál bude sázet na oblíbené rodinné špičkování a humor, ale také na dynamickou akci. Otázkou trochu zůstává, zdali v nové ukázce nejsou všechny akční scény, které se v seriálu mihnou. Arnold Schwarzenegger v posledních letech natočil pár nízkorozpočtových filmů, které mají daleko od těch, ve kterých jsme ho viděli kdysi. A co k tomu řekl Schwarzenegger? "Všude, kam přijdu, se mě lidé ptají, kdy natočím další velkou akční komedii, jako jsou Pravdivé lži. Tak tady to je."

Za seriálem stojí scénárista a producent Nick Santora, který pracoval například na sériích Rodina Sopránů, Útěk z vězení, Tým Škorpion, či Reacher. Dále si v seriálu zahrají Monica Barbaro (znáte asi z filmu Top Gun: Maverick), Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna a další.

Seriál FUBAR má premiéru 25. května na Netflixu.

Zdroj: Netflix