Arnold Schwarzenegger se vrací do akce, poprvé v seriálu FUBAR. Netflix ukázal první trailer

V posledních letech to vypadá, že spolu s rostoucí komerční sílou streamovacích služeb nakonec svůj vlastní seriál natočí postupně i všechny stárnoucí velké hollywoodské akční hvězdy. Sylvester Stallone má svůj povedený sériál Tulsa King, Harrison Ford se objevil v sérii Yellowstone, nyní svůj první seriál natočil Arnold Schwarzenegger.

„Terminátor“ se tak opět vrací, tentokrát v hlavní roli akčním komediálním seriálu FUBAR (zkratka termínu Fucked Up Beyond All Recognition, volný překlad zní Zku*vený k nepoznání, či k neuvěření).

A o čem bude? Luka Brunnera (Schwarzenegger), veterán CIA, se vydává za obyčejného člověka a zjistí, že jeho dcera Emma (Monica Barbaro) už také dlouho pracuje v utajení. Když se jejich úkoly protnou, dojde k logickému střetu s dcerou, ta otci nemůže odpustit, že jí léta lhal. Seriál tak bude sázet na oblíbené rodinné špičkování a humor, ale samozřejmě na dynamickou akci.

Za seriálem stojí scénárista a producent Nick Santora, který pracoval například na sériích Rodina Sopránů, Útěk z vězení, Tým Škorpion, či Reacher. Dále si v seriálu zahrají Monica Barbaro (znáte asi z filmu Top Gun: Maverick), Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna a další.

A co k tomu řekl Schwarzenegger? "Všude, kam přijdu, se mě lidé ptají, kdy natočím další velkou akční komedii, jako jsou Pravdivé lži. Tak tady to je." Seriál FUBAR má premiéru 25. května na Netflixu.

