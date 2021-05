Arnold Schwarzenegger si zahraje agenta CIA v novém špionážním seriálu Netflixu

Už několik měsíců se mluví o posledním projektu Arnolda Schwarzeneggera. Má jít o dobrodružný špionážní seriál, kde si akční veterán Schwarzenegger má zahrát tajného agenta CIA, který se léta účastní tajných misí.

Součástí příběhu však má být jeho dcera (má ji hrát Monica Barbaro), která o tajné identitě svého otce neví, vše vnímá to jako zradu a lež ze strany vlastního otce. Pocit, že svého otce vůbec nezná mají napravit ale vývoj událostí, v jejichž důsledku se z nich nakonec stane tým. Série bude sázet na oblíbené rodinné špičkování a humor, ale samozřejmě na dynamickou akci.

Seriál bude mít osm hodinových dílů a vzniká v produkci Skydance Television a Netflixu. Za seriálem má stát Nick Santora. To je producent a scénárista – jako scénárista pracoval na filmech Safety, Punisher: War Zone, či Přesný zásah, ale také seriálech Prison Break, Lovci lebek, či Scorpion. Jako výkonný producent stojí za seriály The Fugitive, Most Dangerous Game, Scorpion, pracovat má také na novém seriálu Reacher.

Termín uvedení zatím není znám, stejně tak ještě nemá oficiální název, nicméně Netflixu se zjevně povedl další velký úlovek, který potěší nejen fanoušky Arnolda Schwarzeneggera.

